Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante un debate en la Eurocámara en Estrasburgo, Francia, este martes. EFE/EPA/RONALD WITTEK

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La Comisión Europea ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez una solución urgente para la crisis migratoria de Ceuta y ha situado los retornos a Marruecos de quienes carezcan de derecho de permanencia como prioridad inmediata. La petición eleva la presión sobre el Ejecutivo, que ha fijado el final de año como horizonte para resolver el procedimiento administrativo.

Pedro Sánchez ha fijado el final de 2026 como horizonte para resolver la crisis, mientras Magnus Brunner ha emplazado a ejecutar retornos inmediatos. El comisario de Interior y Migración viajará el jueves a Madrid para reunirse con Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz.

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Brunner ha defendido en el pleno del Parlamento Europeo, celebrado en Estrasburgo, que debe hallarse una respuesta sin demora: “Debe encontrarse una solución con carácter de urgencia. Para ello, nuestra prioridad está clara: todos los que entraron ilegalmente y no tienen derecho a permanecer, deben ser retornados rápidamente a Marruecos”.

Menores, retornos y refuerzo de Frontex

El Gobierno cifra entre 700 y 1.000 los menores que continúan en las calles de Ceuta. El comisario ha advertido de que siguen en la ciudad miles de personas cuya devolución plantea presión y desafíos de orden público en un territorio de menos de 20 kilómetros cuadrados.

El responsable europeo ha asegurado que la entrada masiva ha puesto a prueba “la resistencia de nuestra Unión, nuestro sistema y nuestra capacidad de resiliencia”. También ha destacado que la mayoría de las personas que cruzaron irregularmente la frontera fueron retornadas a Marruecos en cuestión de horas.

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Migrantes en un nuevo asentamiento, en la playa de Benítez, a 12 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)

Brunner ha apelado a la colaboración de Rabat para completar las readmisiones y frenar nuevas salidas irregulares. La Comisión Europea reclama más esfuerzos contra el tráfico de migrantes y para asegurar retornos efectivos.

El comisario ha mantenido que la integridad del espacio Schengen ha quedado preservada, aunque ha reconocido que persisten tareas pendientes en la frontera. Entre ellas figura el refuerzo de la presencia de agentes de Frontex, una demanda que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó a Bruselas durante su visita de hace algo más de una semana.

Cruce de reproches entre PP, PSOE y Vox

La secretaria general del Partido Popular Europeo y jefa de la delegación del PP, Dolors Montserrat, ha calificado lo sucedido de “guerra híbrida de manual” y ha pedido “aparcar la demagogia y las excusas”. La dirigente popular ha acusado a Sánchez de ignorar las reclamaciones del Gobierno ceutí: “Pedro Sánchez lo sabía y se fue de vacaciones 25 días”.

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La líder de los socialdemócratas en la Eurocámara, Iratxe García, ha respondido a la derecha que está “manoseando la crisis” y ha insistido en que “Ceuta es España” y “Ceuta es Europa”. García ha reprochado las lecciones de quienes “suspenden Schengen con España”, en referencia al Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

El jefe de filas de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha dirigido sus críticas tanto contra el Gobierno español como contra Marruecos. “Ni entraron 80.000, ni se han vuelto todos. Al contrario, hay 15.000 invasores aún deambulando y produciendo inseguridad, miedo y terror en las calles de Ceuta”, ha afirmado.

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