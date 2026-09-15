España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

La cadena de Juan Roig mantiene el 27,4% de la cuota de mercado, pero pierde un 0,8% de clientes

Una pescadería de Mercadona. Juan Roig asegura en la presentación de resultados de 2026 que va a dar más espacio a los frescos. (Montaje Infobae)
Juan Roig, presidente de Mercadona. (Montaje Infobae)
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Mercadona mantiene su trono en la distribución española, pero el mapa de los supermercados empieza a moverse. La cadena presidida por Juan Roig continúa siendo, con diferencia, la enseña líder del mercado, con una cuota del 27,4% hasta agosto, aunque su avance pierde velocidad y el número de compradores se reduce. Al mismo tiempo, Lidl, Dia y Consum se consolidan como las cadenas que más terreno están ganando frente a un consumidor cada vez más pendiente del precio, las promociones y la proximidad.

Los últimos datos de Worldpanel by Numerator reflejan que Mercadona ha aumentado una décima su cuota en los ocho primeros meses del año, pero registra una pérdida de compradores del 0,8 puntos porcentuales. La cadena sigue creciendo en marca propia, uno de sus principales pilares, pero encuentra mayores dificultades en segmentos estratégicos como las cestas grandes y los hogares con hijos, donde otras enseñas están ganando presencia.

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Carrefour mantiene la segunda posición, con una cuota estable del 9%. La compañía se apoya en el buen comportamiento de sus hipermercados, en una mayor presencia de marcas de fabricante y en su capacidad para atraer a determinados perfiles de consumidores, entre ellos los hogares con hijos.

Lidl y Dia, los grandes ganadores

Lidl es una de las cadenas que más avanza. La enseña alemana eleva su cuota en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 7,5%, y refuerza su posición como uno de los principales rivales del líder. Su estrategia pasa por consolidar la percepción de que sus establecimientos permiten realizar una compra completa, apoyándose en su marca propia, su aplicación de fidelización y una mayor actividad promocional.

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La marca propia de Lidl gana 1,6 puntos porcentuales y las ofertas promocionales avanzan otros 1,6 puntos. Pero el movimiento más relevante se produce en algunos de los territorios donde tradicionalmente Mercadona ha tenido mayor fortaleza: las cestas grandes y los hogares con hijos.

Dia también acelera. La compañía ocupa la quinta posición, con una cuota del 4,1%, solo una décima por debajo de Eroski, que conserva la cuarta plaza con el 4,2%. Dia gana 0,3 puntos de cuota, aumenta en un punto porcentual el número de compradores y eleva un 12,7% los actos de compra respecto al mismo periodo de 2025. Su crecimiento procede principalmente de clientes que antes compraban en Mercadona, en comercios especialistas y en supermercados regionales.

Fachada de un supermercado de Dia en España.
Fachada de un supermercado de Dia en España.

La batalla por la proximidad y la compra habitual

El cambio de tendencia de Dia está vinculado a una mayor capilaridad y a la mejora de la experiencia en tienda, dentro de una estrategia que sitúa la proximidad en el centro de su propuesta. La compañía está consiguiendo que sus establecimientos formen parte de manera más frecuente de las rutinas de compra de los hogares españoles.

Entre las cadenas regionales también destaca Consum. La compañía aumenta 0,3 puntos porcentuales su cuota y alcanza el 3,9% del mercado. Su crecimiento está relacionado en buena medida con la expansión de su red, que le permite empezar a superar la tradicional consideración de supermercado regional y ganar presencia fuera de sus mercados más habituales.

Aldi, por su parte, también avanza. La cadena suma 0,2 puntos y alcanza una cuota del 2,1%. Su crecimiento ya no depende únicamente del ritmo de aperturas: la marca propia y el desarrollo de los productos frescos están contribuyendo a generar un mayor hábito de compra entre sus clientes. En el lado contrario, Alcampo pierde una décima y se queda en el 2,7%, en un contexto complicado para el formato hipermercado.

El consumidor divide cada vez más su cesta

La evolución de estas cadenas se produce en un escenario marcado por la incertidumbre y por una mayor sensibilidad del consumidor. Los hogares están fragmentando sus compras y aumentando las visitas a diferentes establecimientos, una tendencia que beneficia especialmente a las cadenas de surtido corto, cuya cuota supera ya el 40% del mercado acumulado hasta agosto.

Un supermercado de Lidl en España (Lidl).
Un supermercado de Lidl en España (Lidl).

La marca blanca es otra de las grandes protagonistas de este cambio. La marca de distribuidor concentra ya el 47,3% del mercado, frente al 45,9% de hace un año. En el caso del surtido corto, más del 70% del gasto se concentra en marcas de distribución. El consumidor busca cada vez más fórmulas para contener el gasto y las cadenas están respondiendo con precios, promociones y productos propios.

El nuevo botox de Mercadona

Más promociones y más presión sobre los precios

La incertidumbre también está modificando el comportamiento ante las promociones. Los actos de compra con descuento han aumentado 2,5 puntos porcentuales desde abril. Bernardo Rodilla, Retail Business Director de Worldpanel by Numerator, explica que el consumidor se ha vuelto “hipersensible” ante el contexto actual. “La promoción gana cada vez más peso, la primera parte del año estuvo estable, pero volvió a crecer en marzo, sobre todo por las reducciones de precio en productos”, ha explicado.

En conjunto, el mercado del gran consumo mantiene una evolución estable en volumen, aunque aumenta un 1,7% en valor. La alimentación dentro del hogar crece un 2,3% y el consumo fuera del hogar lo hace un 1,3%, mientras que categorías más discrecionales, como la perfumería, retroceden un 3,6%.

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