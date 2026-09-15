España

Un avión que trazaba un viaje entre Madrid y Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar “humo a bordo”

Una portavoz del aeropuerto de Bruselas ha asegurado que no hay “heridos graves”

Un avión de Iberia en el aeropuerto (Europa Press)
Un avión de Iberia en el aeropuerto (Europa Press)
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Un vuelo que salía de Madrid y tenía como destino Oslo ha interrumpido su viaje debido a una incidencia dentro de la aeronave. La tripulación del avión de Iberia ha decidido efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, por lo que el piloto ha pedido permiso para hacer la maniobra en el de Bruselas.

Según ha confirmado una portavoz del aeropuerto belga a EFE, “hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas”. Pese a la emergencia dentro del avión, la trabajadora ha asegurado que “el avión aterrizó de forma segura”.

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Del mismo modo, ha afirmado que no se han detectado “heridos graves”. Mientras que, por su parte, Iberia ha precisado que tampoco se han registrado heridos leves.

El logo del aeropuerto de Bruselas (Europa Press)
El logo del aeropuerto de Bruselas (Europa Press)

En cuanto detectaron el olor a humo dentro del avión, “se siguieron todos los protocolos habituales en este tipo de situaciones”, ha explicado la aerolínea española a EFE. Así, se solicitó el aterrizaje en el aeropuerto más cercano.

De manera inmediata, Iberia ha puesto a disposición de los pasajeros un segundo avión que pueda llevarles a su destino. Esta aeronave tiene programado el despegue el próximo jueves a las 17:00 horas.

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