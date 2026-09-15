España

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Tras la decisión de Italia de prorrogar otros 15 días sus controles a personas procedentes de España, el Gobierno español ha reinstaurado sus propios controles para los viajeros

Varias personas caminan en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, 23 de septiembre de 2024. REUTERS/Remo Casilli
Varias personas caminan en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, 23 de septiembre de 2024. REUTERS/Remo Casilli
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El espacio Schegen seguirá suspendido entre Italia y España todo septiembre y la primera semana de octubre cómo mínimo. El Gobierno ha anunciado este martes la prórroga de 15 días de los controles fronterizos con Italia en las conexiones aéreas y marítimas, una medida adoptada en reciprocidad a la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni tras la crisis abierta por la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

España ha comunicado este martes a la Unión Europea que mantendrá los controles hasta el próximo 8 de octubre. El Ministerio del Interior ha precisado que la medida que afecta a las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en vigor desde el 8 de agosto, se ha prorrogado porque el Gobierno entiende que siguen vigentes las circunstancias que motivaron su adopción.

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Italia había decidido instantes antes prorrogar otros 15 días sus controles a personas procedentes de España, por lo que la decisión de Madrid de reinstaurar sus propios controles para los viajeros desde territorio italiano es una medida de reacción.

En un principio, los controles se instauraron el 8 de agosto con un plazo inicial de un mes, pero desde entonces se han ido prorrogando.

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