Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 16 de septiembre: María se enfrenta a Carlo tras su inesperada desaparición con Janita

María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).

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Los últimos acontecimientos han dejado varias heridas abiertas en el palacio. Mientras Curro y Ángela continúan preparando su boda y Leocadia trata de ganar posiciones en la celebración, María se enfrenta a uno de sus momentos más delicados después de haber cancelado su enlace con Carlo. La doncella ha sido sincera sobre sus sentimientos, pero sus decisiones han provocado un terremoto que todavía está lejos de terminar.

En el capítulo del martes, María intentará tender puentes con Carlo después de la ruptura, pero el joven seguirá profundamente dolido. Lejos de aceptar la situación, tomará una decisión inesperada: desaparecerá del palacio llevándose consigo a Janita.

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La ausencia de la pequeña provocará una enorme preocupación en María, que no entenderá qué ha podido llevar a Carlo a actuar de esa manera. La situación añadirá todavía más tensión a una relación que parecía abocada definitivamente a su final y que ahora se encuentra en un punto especialmente delicado.

Será el miércoles cuando Carlo reaparezca finalmente en La Promesa. El motivo de su desaparición no tardará en conocerse: ha llevado a Janita a visitar a su madre. Sin embargo, su regreso no supondrá precisamente el final de los problemas.

'La Promesa': Carlo. (RTVE)

María le reprochará haberse llevado a la niña sin avisarla y ambos tendrán que enfrentarse a la verdadera razón que ha provocado que su historia de amor llegue hasta aquí. La doncella será tajante al explicar que el problema no es Samuel, como Carlo podría pensar, sino algo mucho más difícil de asumir: ellos dos no están enamorados.

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Una confesión que puede resultar especialmente dolorosa para Carlo, que todavía no parece dispuesto a aceptar que su relación con María haya terminado. Y es que mientras ella ha decidido escuchar a su corazón, él tendrá que afrontar ahora una realidad que le resulta mucho más complicada.

Pero la historia de María y Carlo no será la única que avance en un capítulo en el que varias tramas comienzan a tomar posiciones de cara a lo que está por venir.

La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce. (RTVE)

Curro y Ángela, por ejemplo, rechazarán el menú de boda que ha preparado Leocadia y pedirán a las cocineras una propuesta diferente. Una decisión que obligará a Petra a enfrentarse a los cambios y que también permitirá comprobar si la nueva actitud de Tomasa hacia Simona y Candela es realmente sincera.

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Mientras tanto, Manuel conseguirá convencer a los alumnos del refugio para que acudan a las clases. Lo que comenzará como una iniciativa para ayudarles acabará proporcionando información inesperada cuando los asistentes comiencen a contar los engaños que les llevaron a perder sus bienes. Entre sus testimonios aparecerá un nombre que podría no ser casual: el del barón de Valladares.

Una semana que todavía guarda varias sorpresas

Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).

Y mientras en La Promesa las relaciones personales siguen complicándose, otras tramas avanzan discretamente en segundo plano. Lorenzo y Ciro comienzan a recoger los primeros beneficios de sus negocios, aunque saben que cualquier paso en falso podría ponerles en peligro. Además, algunas personas empiezan a fijarse demasiado en sus movimientos.

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De cara al jueves y al viernes, la boda de Curro y Ángela seguirá concentrando buena parte de la atención, pero no todo saldrá como estaba previsto. Pía no está dispuesta a aceptar que Leocadia ocupe un lugar que considera que debería corresponderle, mientras Máximo continúa acercándose a Ángela con una estrategia que puede esconder mucho más de lo que parece.

Por otro lado, Carlo todavía tendrá que enfrentarse a sus sentimientos y a las consecuencias de la ruptura con María. Una situación que podría llevarle a tomar decisiones impulsivas.