Marruecos promete a eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Oihane Agirregoitia en el Parlamento Europeo (PNV / Europa Press)

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Marruecos ha afirmado por escrito a distintos eurodiputados que “se compromete a readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países”. Este compromiso lo ha expuesto la eurodiputada Oihane Agirregoitia, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), durante el debate sobre la crisis en Ceuta celebrado este martes en el Parlamento Europeo.

Según ha explicado la representante vasca, el mensaje de Rabat ha llegado a través de un correo electrónico un día antes del debate que ha centrado el diálogo en la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad autónoma. En el comunicado, Marruecos reconoce además “la naturaleza excepcional, la magnitud y la complejidad de esta lamentable situación”.

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No obstante, la eurodiputada ha reclamado que la promesa pase de palabras a hechos: “Pues hágase”, ha exigido. Y es que, según Agirregoitia, las imágenes e informaciones desde el 30 de julio en Ceuta no reflejan dicho compromiso.

*Noticia en ampliación