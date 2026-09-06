El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

El Gobierno ha comenzado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para albergar a migrantes en tiendas de campaña pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios. (EFE/ Reduan)

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La habilitación de nuevos espacios temporales para acoger a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio desde Marruecos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de la crisis en la ciudad autónoma. Mientras sectores de la población rechazan la apertura de más polideportivos o instalaciones provisionales, el Gobierno sostiene que esos lugares son necesarios para sacar a las personas de playas y calles, identificarlas y acelerar los procedimientos de devolución cuando correspondan.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta tendrán un carácter “temporal” y se desmontarán una vez que los migrantes sean devueltos. “Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que se queden en Ceuta”, ha señalado Torres al canal 24 Horas de TVE en declaraciones recogidas por Europa Press. Según ha explicado, este tipo de instalaciones buscan facilitar la filiación de los migrantes que aún permanecen en la ciudad y, en caso de que no reúnan los requisitos de protección internacional para solicitar asilo, serán devueltos a su país. “Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, ha detallado.

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Torres ha explicado que los terrenos del puerto y de la zona de La Reina figuraban en un real decreto aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, órganos en los que participó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, junto con integrantes de su Gobierno. No obstante, ha indicado que el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a esa ubicación cuando las obras ya habían comenzado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, en el Congreso de los Diputados. (EFE/ Chema Moya)

El ministro ha reprochado que se cuestionen de forma sucesiva las alternativas planteadas para alojar de forma provisional a los migrantes, mencionando en ese sentido el hospital militar, los polideportivos o la fábrica de harina, espacios que también han suscitado rechazo vecinal o institucional.

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“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, ha señalado durante la entrevista.

El ministro ha insistido en que los migrantes no pueden ser devueltos “de la noche a la mañana” y que “hay que buscar alternativas” para que la ciudad autónoma recupere la normalidad lo antes posible. “Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto. Es muy importante que esto se pueda culminar”, ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno tomará decisiones “con la ley en la mano” para normalizar la situación.

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Entre 1.500 y 1.600 menores migrantes identificados

Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes. Aunque su tutela corresponde a la ciudad autónoma, el Gobierno busca promover reagrupamientos familiares y derivaciones a otras comunidades.

Un niño en la zona de las naves del Tarajal, en Ceuta. (EFE/ Laura Rincón)

En ese sentido, el ministro ha atribuido parte de la dificultad para ejecutar esos traslados al rechazo del Partido Popular y Vox a una reforma legal destinada a facilitar el reparto de menores.

Cabe recordar que entre esos menores, hay un porcentaje de niños y adolecentes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y tienen derecho a protección internacional, como ha recordado Save the Children. La organización ha puesto el foco en las niñas, pues muchas se enfrentan, además, a matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.

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Pedro Sánchez, asegura que el Ejecutivo no recibió ninguna alerta o aviso extraordinario que anticipara la crisis de Ceuta.

Defiende la postura de Pedro Sánchez sobre Marruecos

Por otro lado, Torres ha respaldado la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que actualmente no existen pruebas de una implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pese al informe policial elaborado por la CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) que atribuye a agentes de Rabat un papel activo en ese cruce. El documento, remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que esos agentes “guiaron el cruce a través del agua”.

El ministro ha señalado que, si aparecen pruebas, el Ejecutivo actuará “acorde” a ellas, pero ha reclamado “rigor” y que no se actúe sobre la base de “conjeturas” o “indicios” cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones con un país vecino.

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