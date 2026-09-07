Ceuta sigue sin recuperar la normalidad: la desesperación y los altercados entre migrantes aumentan mientras crecen los discursos racistas y el clima de violencia

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (EFE/Reduan)

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La tensión no deja de escalar en Ceuta cuando casi se cumple un mes y medio de la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos. Al episodio de violencia del pasado 27 de agosto, cuando un grupo de manifestantes quemó y destruyó parte de un campamento informal en una de las playas de la ciudad en medio de protestas por parte de la población ceutí para exigir soluciones a la crisis, se suman nuevos altercados y agresiones a periodistas que se encuentran en la zona, que relatan haber sufrido en los últimos días violencia física y verbal, hostigamiento e insultos mientras ejercían su trabajo. Algunos periodistas trasladan que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad no han actuado o han actuado tarde para protegerles, viéndose obligados a interrumpir sus coberturas o a abandonar los lugares desde donde tenían previsto informar, por lo que organizaciones como Amnistía Internacional han pedido a los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente estos hechos, así como los actos y discursos racistas y xenófobos que “solo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.

El pasado sábado, la periodista Gabriela Sánchez, de elDiario.es, fue acosada por varios manifestantes que protestaban contra la instalación de carpas en el puerto de Ceuta para acoger e identificar a personas migrantes. Mientras conversaba con un migrante palestino y con un joven inglés de visita en la ciudad, los manifestantes la insultaron y la increparon al creer que hablaba con migrantes marroquíes por su color de piel. “Ojalá te violen” o “eres una traidora”, llegaron a decirle mientras la periodista hacía su trabajo.

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Profesionales de RTVE también han recibido empujones, insultos y amenazas durante las concentraciones de apoyo a Ceuta del pasado 2 septiembre, que fueron convocadas en toda España por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), sobre todo en puntos como Madrid. El Partido Popular y Vox respaldaron las protestas, mientras que el Ejecutivo las calificó de “partidistas”.

Imagen de la manifestación del 2 de septiembre en apoyo a Ceuta celebrada en Madrid. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Desde Amnistía Internacional recuerdan que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas. “Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse”, ha señalado Daniel Canales, responsable de investigación de violaciones de derechos humanos en la organización. La entidad también ha señalado a la ultraderecha por alimentar y agravar un clima de odio, tensión social y hostigamiento contra los profesionales de la comunicación.

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“Vox lleva años acusando a algunos medios de manipuladores, llegando a calificar recientemente a periodistas de RTVE como ‘terroristas’. El señalamiento y el acoso contra ellos fomenta el riesgo de que sufran algún tipo de violencia”, sostiene la organización.

De hecho, aunque hubo numerosas muestras de solidaridad con Ceuta en las movilizaciones impulsadas por la FEMP, muchas se convirtieron en actos políticos contra el Gobierno con duras críticas por su gestión de la crisis e insultos dirigidos al presidente, Pedro Sánchez. En diversos puntos se pudieron ver pancartas con lemas como “No a la invasión, defiende Ceuta, defiende España” y se corearon consignas como “Pedro Sánchez, a prisión” y “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

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Pedro Sánchez reafirma que España es una "gran democracia" y un "Estado social y democrático de derecho" que debe cumplir con las leyes y los tratados internacionales.

La desesperación de los migrantes

La situación también es límite por momentos entre los propios migrantes que duermen a las puertas del centro temporal de atención humanitaria de Loma Colmenar con la esperanza de conseguir una plaza, lo que ha provocado discusiones e intentos de entrar al recinto. La mayoría son jóvenes marroquíes que llevan cerca de dos semanas esperando para entrar después de que les desalojaran de la playa del Trampolín.

Desde la Asociación Elín describen el ambiente como una mezcla de cansancio generalizado, incertidumbre y desesperanza tras semanas “sin soluciones estables” para quienes permanecen fuera de los recursos de acogida. “Hay muchos migrantes que ahora están durmiendo en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar, sin instrucciones claras de qué va a pasar, cuántos van a entrar ni en qué momento, y todo eso supone un desgaste. Por eso también surgen peleas y discusiones entre ellos”, indica a Infobae la activista Pilu Alba, integrante de este colectivo, que lleva casi tres décadas trabajando por los derechos de la población migrante en Ceuta.

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Aunque el Gobierno prevé nuevas plazas para acoger a los migrantes que siguen en las calles, esta organización social considera que este tipo de medidas debieron prepararse desde los primeros días y dar prioridad a las familias, mujeres y personas vulnerables. En ese sentido, Alba advierte que hay personas del colectivo LGTBIQ+ que aún no tienen techo seguro.

“Toda esta situación puede generar a los migrantes un deterioro psicológico y emocional provocado por la precariedad prolongada. De hecho, compañeros de Médicos del Mundo ya han detectado cuadros de desgaste que podrían tener consecuencias duraderas”, explica.

Varios migrantes acampados en la ciudad autónoma. (EFE/Reduan)

Detienen a 21 migrantes marroquíes por apedrear a militares

En los últimos días se ha producido más de un episodio de tensión a las puertas del dispositivo de Loma Colmenar, donde la Policía Nacional ha intervenido para impedir que accedieran al recinto más personas, efectuando incluso disparos al aire con carácter disuasorio. Además, según han informado fuentes policiales a la Agencia EFE, 21 migrantes marroquíes han sido detenidos acusados de participar presuntamente en el apedreamiento de una patrulla militar y de agentes de la Guardia Civil, sin que se produjeran heridos.

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El incidente se produjo a última hora de la noche del sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde siguen durmiendo algunos grupos de migrantes. Según fuentes policiales, primero hubo peleas entre varias personas y después algunas de ellas lanzaron piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que se encontraba en la zona. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, por lo que los agentes terminaron arrestando a 21 personas. Fuentes policiales han confirmado el domingo que todos los detenidos por el ataque serán deportados a Marruecos por la frontera de Tarajal.

El Ejecutivo defiende los dispositivos temporales

El Ejecutivo central, por su parte, defiende que debe haber espacios para acoger temporalmente a los migrantes llegados a Ceuta, como los que está habilitando en el puerto, pese a la oposición vecinal y del Gobierno ceutí. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este domingo que estas carpas son necesarias para facilitar la filiación de los migrantes que permanecen en la ciudad y añadió que, en caso de que no reúnan los requisitos de protección internacional para solicitar asilo, serán devueltos. “Cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, señaló Torres al canal 24 Horas de TVE.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

El ministro reprochó que se cuestionen de forma sucesiva las alternativas planteadas para alojar de forma provisional a los migrantes, mencionando en ese sentido el hospital militar, los polideportivos o la fábrica de harina, espacios que también han suscitado rechazo vecinal o institucional.

“Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren; si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren... pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no, es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso”, indicó Torres durante la entrevista.

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Respecto a los menores migrantes, el ministro también indicó que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes.