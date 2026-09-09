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El CNI advirtió a Delegación de Gobierno de Ceuta del llamamiento por redes “para asalto por valla y mar”: “Hay 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”

Los servicios secretos advirtieron por WhatsApp a Delegación de Gobierno que estaban viendo movimiento por redes y mencionaban la Fiesta del trono “aprovechando que sus fuerzas de seguridad estarán liados”

Ceuta, el 30 de julio. (EFE/Reduan Dris)
Ceuta, el 30 de julio. (EFE/Reduan Dris)
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El 30 de julio, miles de personas cruzaron de Marruecos a Ceuta. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevaba unos días (desde el 27 como mínimo, según los informes que ha desclasificado este miércoles el Gobierno) advirtiendo de movimientos inusuales al otro lado de la frontera. El aviso más importante se produjo el 29 de julio.

Un miembro del CNI escribió a Delegación de Gobierno de Ceuta un mensaje por WhatsApp advirtiendo que “en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20″.

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Así fue la conversación que se mantuvo a las 13:52 del mediodía de ese 29 de julio:

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas

A las 21:34, es decir, unas siete horas después, Delegación habló con el contacto del CNI unos 11 minutos, una conversación que no ha trascendido en los informes desclasificados por el Gobierno.

Ese mismo día, en paralelo y a la misma hora, el CNI avisaba a la Unidad Central Especial 3 (UCE 3) de la Guardia Civil y llamaba sin obtener respuesta, por lo que le dejaba unos mensajes.

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CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

A las 13:59, se produce una llamada perdida desde la UCE-3.

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

A las 14:41, se produce una llamada entre ambos cuerpos que dura 7minutos y 38 segundos.

El CNI advirtió a Marruecos

El CNI emitió ese 29 de julio a las 18:26 horas una nota informativa con una “alerta temprana”, que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible “asalto a la valla de Ceuta” justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

“En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”, advierte el CNI en esa alerta remitida a la DGST y DGED marroquí, según los informes desclasificados por el Gobierno.

El CNI avisaba a la inteligencia marroquí de algunos perfiles especialmente activos, y citaba un grupo de Whatsapp de nombre “Asalto a la valla de Ceuta” cuyo administrador tenía “dos teléfonos, uno español y otro argelino”. Su nombre aparece tachado por motivos de seguridad.

También se aludía a un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. “El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles”, indicaba el CNI.

La inteligencia española se refería, además, a un grupo de Facebook con el hombre Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros, en este caso sin un día exacto para cruzar a España, aunque subrayaba que “el llamamiento sería favorable durante toda la semana”.

“Castillejos-Ceuta: toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad; que Dios os facilite”, rezaba el mensaje.

El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: “En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto”.

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