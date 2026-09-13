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Aurelio Rojas, cardiólogo: “La cola ‘zero’ azúcar no tiene calorías, pero tiene aspartamo”

El especialista señala que el edulcorante está catalogado como “posiblemente carcinógeno”, pero aclara que la OMS lo considera apto en dosis pequeñas

Aurelio Rojas en el video. (TikTok/@doctorrojass)
Aurelio Rojas en el video. (TikTok/@doctorrojass)
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Cada vez más personas buscan incorporar hábitos que favorezcan a su salud, desde aumentar el consumo de agua y verduras hasta limitar los alimentos ultraprocesados. Dentro de ese proceso, los refrescos sin azúcar, como la Coca-Cola Zero, aparecen como una alternativa para quienes no quieren abandonar el sabor de las bebidas de cola. Ahora bien, deben tener en cuenta que la ausencia de calorías y azúcar no implica que su consumo habitual sea saludable.

El cardiólogo y divulgador Aurelio Rojas ha explicado en una de sus últimas publicaciones en TikTok que en los refrescos de cola ‘zero’ tienen un edulcorante que surge como una alternativa preferible al azúcar, pero que también entabla riesgos. Se trata de un aditivo clasificado como “posiblemente carcinógeno para los humanos” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud desde julio de 2023.

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Entonces, plantea Rojas, “¿cuál es peor? Una tiene 140 calorías y 39 gramos de azúcar, y la otra cero calorías y cero azúcar. Pero tiene aspartamo". Pues, pese a este ingrediente, la ‘zero’ resultaría menos perjudicial para el cardiólogo.

Qué es el aspartamo

Este componente, que también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, sigue utilizando como sustituto del azúcar en más de 2.500 productos sin azúcar o bajos en calorías en Europa, “particularmente en refrescos (Coca-Cola Zero, Pepsi Max, Sprite Zero...), bebidas energéticas, chicles, y otros productos denominados light, como algunos yogures o gelatinas 0%”, conforme denuncian Liga Francesa contra el Cáncer y foodwatch. Ahora bien, un consumo moderno tiene por qué ser perjudicial.

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¿Coca-Cola normal o ‘zero’?

La OMS define al aspartamo como un edulcorante artificial de origen químico “ampliamente utilizado en diferentes alimentos y bebidas desde la década de 1980″. Detallan que se incluyen en alimentos como bebidas dietéticas, chicles, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales de desayuno. No obstante, también se puede encontrar en el dentífrico, así como en medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables.

El CIIC en su informe sobre de los efectos del aspartamo, lo clasifica como posiblemente carcinógeno para los seres humanos, tras establecer que hay “evidencia limitada” sobre su carcinogenicidad en los seres humanos, en concreto, para el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado. También se observó evidencia limitada para el cáncer en animales de experimentación y evidencia limitada relacionada con los posibles mecanismos que provocan cáncer.

El Dr. Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS explica en un artículo que “si bien la inocuidad no preocupa de forma destacada en las dosis de consumo habitual de este producto, se han descrito posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad”.

Al mismo tiempo, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios concluyó que los datos evaluados indicaban que no había ninguna razón suficiente para cambiar la ingesta diaria admisible establecida en una horquilla de entre 0 a 40 miligramos por kilo de peso corporal para el aspartamo.

Por tanto, el Comité reafirmó que el consumo de una cantidad diaria que esté dentro de este límite es inocuo. Por ejemplo, con una lata de refresco dietético que contenga 200 o 300 mg de aspartamo, un adulto que pesa 70 kg necesitaría consumir más de 9-14 latas al día para exceder la ingesta diaria admisible, si no se consumen otros alimentos. Por ello, la conclusión de Rojas es sencilla:

“ ¿Te imaginas bebiéndote catorce latas de cola cero en un solo día? Pues la verdad es que yo tampoco. Y precisamente ahí está el punto. Imagínate que toda esta investigación científica estuviera equivocada, que el aspartamo fuera mínimamente preocupante, que no es el caso, pues todavía tendrías que explicar cómo 39 gramos de azúcar y 140 calorías vacías por lata son de alguna manera una opción más segura”.

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