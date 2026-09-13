El incendio forestal de Benahavís (Málaga) obliga a confinar a los vecinos del casco urbano, que han recibido un mensaje Es-Alert

Vista aérea del incendio forestal de Benahavís (Málaga), a 13 de septiembre de 2026. (Junta de Andalucía)

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El avance de un incendio forestal cerca del municipio malagueño de Benahavís ha llevado a la Junta de Andalucía a decretar el confinamiento de los vecinos del pueblo, así como de la urbanización La Coja y diseminados del entorno. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide a la población extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha atendido desde las 12:40 horas numerosas llamadas que alertaban de un incendio próximo a la carretera A-7175, en la entrada del pueblo, aunque visible también desde la localidad de Marbella. Tras ello, se ha dado aviso en el Centro Provincial de Infoca, a los Bomberos del Consorcio Provincial, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

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El vicepresidente y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía ha elevado, a las 13:41 horas de este domingo, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado en el municipio. Este nivel del plan abarca aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

En este caso, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona, en español y en inglés. La dirección de la emergencia ha instado a cerrar puertas y ventanas si se encuentra próximo al incendio y a permanecer en el interior del inmueble si es de mampostería, así como a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

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Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

El fuego avanza con velocidad

Según el análisis de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) de EMA Infoca, el incendio presenta “una propagación muy rápida, favorecida por el viento de levante y la pendiente”. Por ello, el dispositivo trabaja de forma simultánea en el control del frente del flanco derecho, mientras vigila la evolución del flanco izquierdo ante su posible avance hacia Monte Mayor, una zona con mayor carga de combustible. También se mantienen los trabajos en la cola para evitar reactivaciones. El viento alcanza los 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50, y no se esperan cambios en su dirección e intensidad.

Actualmente, en las labores de extinción intervienen 19 medios aéreos: un avión de coordinación, dos aviones anfibios pesados FOCA, dos helicópteros ligeros, cinco semipesados, dos pesados, un helicóptero de mando, cuatro aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros.

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Por tierra trabajan siete grupos de bomberos forestales, cuatro BRICA, un Equipo de Mando de Incendios Forestales (EMIF), seis técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción y dos agentes medioambientales. El dispositivo se completa con una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), el MOT-SE (Módulo de Mando Técnico de Sevilla, la USISEM (Unidad de Sistemas de Emergencias, o unidad de drones) y tres autobombas.