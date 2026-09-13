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El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz: sanciones, choque con Alonso y abandono

El piloto madrileño no ha tenido un regreso agraciado en su vuelta a casa

El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
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No ha sido el fin de semana soñado para Carlos Sainz. En su vuelta a casa, al nuevo trazado. Al nuevo circuito de la capital. Al nuevo Gran Premio de España, no ha habido reacción por parte de los dos representantes del país.

Ya lo avisaba el de Williams en su presentación en Callao: “Tiene carácter”. Y así lo fueron descubriendo poco a poco a lo largo de los entrenamientos y la clasificación todos los pilotos. Clasificación que, por cierto, arrastraba a Sainz a la vigésima posición a pesar de haber quedado el 17.º, a escasos segundos de la Q2, por bloquear una vuelta rápida a Valtteri Bottas (Cadillac).

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Y así se puede definir la carrera de Sainz. Nada más empezar tuvo un incidente con Tsunoda (Alpha Tauri) que no fue a más gracias a los comisarios. Eso sí, en una salida bastante desenfrenada para todos los pilotos, el madrileño logró adelantar varios puestos hasta la posición 18º.

Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Cabe destacar que no fue una salida limpia y muchos pilotos se pasaron de frenada, entre ellos Verstappen, quien tuvo que ceder su tercera posición a Russell.

Sin embargo, pocas vueltas más tarde se tuvo que ver las caras con Fernando Alonso (Aston Martin) y esta vez no se iba a librar: cinco segundos por llevar a su compatriota contra el muro y que cumpliría en boxes antes de su primera parada, en la vuelta 25.

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Una parada larga, ya que también se decidió cambiar el alerón delantero, dañado por el primer incidente con el piloto japonés. A eso se sumaban los problemas para mantener el coche dentro del circuito.

Carlos Sainz en boxes. (Europa Press)
Carlos Sainz en boxes. (Europa Press)

Fuera de la carrera

A partir de ahí, la carrera se convirtió en un ejercicio de supervivencia, lejos de cualquier opción de puntos. El abandono de Checo Pérez en la vuelta 34 le permitió recuperar una posición, aunque el piloto ya estaba demasiado lejos de las opciones de puntuar. Y en la vuelta 39, llegó la puñalada, Sainz ya había sido doblado en dos ocasiones por los coches de cabeza.

Siete vueltas después, en la 46, Williams lanzó el aviso: retira el coche. Se acababa así la primera carrera en casa de Carlos Sainz en Madring.

Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

Un circuito difícil de adelantar

Por lo demás, la carrera siguió su curso natural con Antonelli, Norris y Verstappen peleando por el primer puesto. El italiano consiguió abrir una brecha y escaparse en solitario, dejando la pelea entre el holandés que defendía y el inglés que atacaba, a menos de un segundo de su alerón trasero.

Sin embargo, entre los doblajes, la poca anchura y la cercanía de los muros, no lo iba a tener fácil. Así llegaríamos a la bandera de cuadros. Antonelli se lleva la guinda después de once milésimas de terror en la clasificación. Verstappen y Norris completaban el podio, con Leclerc y Russell en el top cinco, respectivamente.

Cuatro escuderías entre los cuatro primeros y con el debate de nuevo abierto, especialmente para el público italiano después del abandono de Hamilton a las primeras de cambio: ¿Antonelli o Ferrari?

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