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El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La magistrada destaca que la imprudencia fue “grave” pero se concentró en un “brevísimo espacio de tiempo” y subraya el “profundo pesar” mostrado por el maquinista hacia las víctimas y sus familias

El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, durante el juicio (Álvaro Ballesteros / Europa Press)
El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, durante el juicio (Álvaro Ballesteros / Europa Press)
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El Gobierno tiene un plazo de un año para decidir si concede el indulto al maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de prisión por el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013. La jueza titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, ya ha remitido el expediente al Ministerio de Justicia, que deberá estudiar la petición y elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que adopte una decisión.

Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press confirman que ya se han recabado los informes preceptivos sobre la solicitud y que ahora corresponde analizarlos antes de elaborar la propuesta que deberá llegar al Consejo de Ministros. El procedimiento entra así en su fase administrativa después de que la magistrada encargada de ejecutar la sentencia haya informado favorablemente sobre la petición de gracia formulada en favor del maquinista.

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La jueza considera que existen razones de justicia y equidad que justifican la concesión del indulto a Garzón. En su informe, explica que la conducta por la que fue condenado se produjo como consecuencia de una imprudencia profesional “grave”, pero circunscrita a un periodo de tiempo “brevísimo”, durante el cual el maquinista perdió la atención mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor del tren.

La resolución judicial tiene en cuenta también la actitud mantenida por Garzón desde el accidente. La magistrada destaca el “profundo pesar” mostrado por el condenado por el dolor causado a las víctimas y a sus familiares y señala que ese pesar fue “patente desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio”. También recuerda las peticiones de perdón que el maquinista realizó tanto públicamente como en el ámbito privado.

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El informe favorable de la jueza no supone, sin embargo, que el indulto esté concedido. La decisión corresponde al Gobierno, una vez que el Ministerio de Justicia haya completado el análisis del expediente y formule la propuesta que deberá ser sometida al Consejo de Ministros. El Ejecutivo dispone de un año para resolver sobre la solicitud.

El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013 que dejó 80 muertos, Francisco José Garzón, a su salida de la Cidade da Cultura. (César Arxina / Europa Press)
El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013 que dejó 80 muertos, Francisco José Garzón, a su salida de la Cidade da Cultura. (César Arxina / Europa Press)

La jueza destaca que la “condena moral” será “de por vida”

En su valoración, la jueza Fernández Currás introduce además un elemento relacionado con la situación personal del maquinista y con el impacto que la condena ha tenido desde el accidente. La magistrada señala que, como sostienen algunas de las víctimas que se han pronunciado sobre la petición —la mayoría, según recoge el informe, lo ha hecho a favor—, la “condena moral” de Garzón será “de por vida”, con independencia de que finalmente tenga que cumplir o no la pena de prisión impuesta.

El accidente de Angrois se produjo cuando el Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló al entrar en una curva próxima a la estación de Santiago. El tren circulaba a una velocidad muy superior a la permitida para ese tramo cuando se produjo el siniestro, que dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. El procedimiento judicial se prolongó durante años hasta determinar las responsabilidades penales por el descarrilamiento.

Garzón fue condenado a dos años y medio de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave. La sentencia también condenó inicialmente al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, aunque la Audiencia Provincial de A Coruña terminó exonerándolo.

La propia jueza Fernández Currás fue quien dictó la sentencia en la que se establecieron esas responsabilidades penales y quien ahora ha informado sobre la petición de indulto presentada por el maquinista. Su posición favorable a la medida se sustenta, entre otros elementos, en la consideración de que la imprudencia por la que fue condenado estuvo concentrada en un instante muy concreto de la conducción y en la conducta mantenida posteriormente por el penado.

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 denuncian que 12 años después "el Estado no responde" ni ha asumido "ninguna responsabilidad política" por la tragedia en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. (Europa Press)

El informe de la magistrada no es el único pronunciamiento favorable a una medida de gracia. El fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, también se ha mostrado partidario del indulto, aunque en su caso plantea que sea de carácter parcial. Roma coincide con la existencia de “relevantes razones de justicia y equidad” para respaldar la petición formulada por Garzón.

Mientras tanto, el expediente queda en manos del departamento dirigido por Justicia, que deberá analizar los informes ya incorporados y preparar la propuesta que será trasladada al Consejo de Ministros. Será el Ejecutivo quien determine finalmente si concede o rechaza la petición de Garzón y, en caso de concederla, en qué términos se aplica la medida de gracia.

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