Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Bianca y Fina pasan los límites y Gabriel se sale con la suya

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La relación entre Andrés y Begoña parece haber quedado definitivamente atrás después de que él decidiera comprometerse con Valentina. Sin embargo, aceptar que sus caminos se separen no está resultando sencillo para la protagonista de Sueños de libertad, que afrontará una semana especialmente complicada. Mientras tanto, los conflictos familiares de los De la Reina se recrudecen, Gabriel continúa ganando terreno y la relación entre Marta y Fina atraviesa uno de sus momentos más delicados. Entre sabotajes, secretos, celos y decisiones inesperadas, los nuevos episodios de la ficción de Antena 3 dejarán varias tramas al borde del precipicio.

Capítulo 647 del lunes 14 de septiembre

El compromiso con Andrés llena de ilusión a Valentina, pero la joven tendrá que enfrentarse a una decisión inesperada. Marta le propone incorporarse a la empresa como secretaria de Pablo, una oportunidad laboral que podría suponer un importante salto para ella. Aunque inicialmente tiene dudas, finalmente se reúne con Pablo para conocer todos los detalles antes de decidir si acepta.

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En la tienda, entretanto, Paula vive un momento desagradable después de un encontronazo con una clienta. Gabriel, visiblemente molesto, la responsabiliza de lo ocurrido y la joven termina admitiendo su parte de culpa. Tasio no está dispuesto a permitir que su primo la trate de esa manera y decide enfrentarse a él, aunque el choque entre ambos tendrá consecuencias para el De la Reina.

Además, Nieves continúa intentando descubrir qué ocurrió realmente en el pasado de Claudia. Sus averiguaciones le permiten conocer nuevos detalles, mientras Begoña atraviesa un momento especialmente doloroso al asumir que Andrés va a casarse con otra mujer.

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La situación de los Merino tampoco mejora. Digna sigue hundida por la pérdida del negocio de los perfumes y Damián intenta buscar una solución frente a Gabriel. Al no conseguirlo, los De la Reina comienzan a valorar una arriesgada alternativa: sabotear un importante pedido destinado a clientes estadounidenses.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 648 del martes 15 de septiembre

El boicot contra Gabriel comienza a tomar forma, pero Andrés y Marta consideran que llevarlo adelante sería demasiado peligroso. Ambos intentan frenar a Tasio, aunque el joven está decidido a continuar con su estrategia incluso si termina pagando personalmente las consecuencias.

Por si fuera poco, Andrés descubre que la propuesta de convertir a Valentina en secretaria de Pablo surgió de Damián. El descubrimiento provoca un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo, ya que Andrés siente que su padre vuelve a intervenir en su vida sentimental, tal y como ocurrió anteriormente con María.

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Mientras tanto, Nieves comparte con Pablo la información que ha descubierto sobre Claudia. Su marido adopta una postura más comprensiva y ambos deciden conocerla mejor. Para ello, invitan a la joven a merendar en casa.

Begoña, incapaz de contener el dolor que le provoca la boda de Andrés, sufre un mareo y termina refugiándose en casa de Nieves. Su amiga decide acogerla durante la noche, mientras Beatriz aprovecha la ausencia de Begoña para disfrutar de un momento de intimidad con Gabriel y Juanito.

Finalmente, Marta consigue que Damián ordene cancelar el sabotaje. El problema es que Tasio ya ha decidido actuar por su cuenta y Andrés corre para intentar impedirlo. Gabriel comienza a sospechar que los De la Reina están tramando algo.

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 649 del miércoles 16 de septiembre

Tras pasar la noche en casa de Nieves, Begoña continúa intentando asumir la próxima boda de Andrés. Además, defiende a Claudia ante las dudas de su amiga y trata de convencerla de que no debe juzgarla únicamente por su pasado.

La tranquilidad de Gabriel y Beatriz se rompe cuando Begoña aparece inesperadamente. La presencia de la enfermera despierta los celos de Beatriz, que empieza a plantearse una solución definitiva para apartarla de su camino.

En paralelo, Digna recrimina a Damián su intromisión en la relación de Andrés y Valentina. El patriarca también arremete contra Tasio por haber intentado llevar adelante el sabotaje pese a las órdenes de detenerlo.

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Por otro lado, Valentina comunica finalmente que acepta el puesto de secretaria de Pablo. Sus compañeras celebran la noticia, mientras Julia se acerca a felicitarla personalmente por su próxima boda.

Claudia también tendrá que enfrentarse a una situación incómoda cuando conozca a los padres de Miguel. La merienda servirá para que Nieves y Pablo intenten comprender mejor a la joven, aunque la conversación no estará exenta de tensión.

El gran conflicto llegará de la mano de Gabriel. El abogado provoca deliberadamente a Tasio hasta conseguir que pierda los nervios y le empuje. Entonces aprovecha la situación para fingir que ha sufrido una agresión mucho más grave, preparando así su venganza.

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Pablo, Tasio y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 650 del jueves 17 de septiembre

Gabriel acude al dispensario con heridas que atribuye a Tasio. Miguel, sin conocer la verdadera historia, le recomienda denunciar lo ocurrido y deja constancia de sus lesiones.

Damián, por su parte, intenta recomponer su relación con Andrés y se disculpa por haber intervenido en sus asuntos. Sin embargo, poco después conoce el enfrentamiento entre Tasio y Gabriel y descubre hasta dónde ha llegado la situación.

En la casa de los De la Reina, Bianca continúa acercándose a Fina y alimentando sus dudas sobre Marta. Su estrategia termina dando un giro inesperado cuando ambas se besan, poniendo todavía más presión sobre la relación entre Fina y Marta.

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La tensión también aparece durante la merienda de Claudia con los Salazar. Nieves insiste en conocer detalles de su pasado, pero Miguel se posiciona firmemente junto a su pareja. Finalmente, el encuentro acaba acercándolos.

Mientras tanto, Gabriel utiliza su supuesto ataque para conseguir que Tasio sea despedido. El joven busca apoyo en Damián, pero encuentra una respuesta mucho más dura de la que esperaba.

Y cuando parece que los problemas ya no pueden ir a más, Beatriz pone en marcha su plan para acabar con Begoña. Pretende envenenarla con pesticida, pero un inesperado mareo le impide completar su propósito. Poco después descubre el motivo: podría estar embarazada.

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Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 651 del viernes 18 de septiembre

Valentina comienza su nueva etapa profesional junto a Pablo. Aunque los nervios se apoderan de ella, el trabajo puede servirle para mantener la mente ocupada mientras se acerca su boda con Andrés. Pablo, por su parte, intenta reorganizar su rutina para dedicar más tiempo a sus hijos.

Tasio continúa pagando las consecuencias de su enfrentamiento con Gabriel. Marta y Andrés intentan hacerle comprender que debe frenar sus impulsos y pensar en las consecuencias de sus actos antes de poner nuevamente en riesgo su futuro.

Beatriz, mientras tanto, tendrá que enfrentarse a la posibilidad de estar embarazada. Begoña, todavía sin sospechar sus verdaderas intenciones, se preocupa por su estado y la anima a acudir al dispensario para que Miguel pueda examinarla.

El gran terremoto de la semana llegará, sin embargo, a la relación de Fina y Marta. Después del beso con Bianca, Fina decide contarle a su pareja lo sucedido. Una confesión que puede marcar un punto de inflexión definitivo para la pareja y poner en peligro una de las historias de amor más importantes de Sueños de libertad.

Bianca, Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).