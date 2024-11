Uno de cada siete españoles tiene diabetes: cómo la “pandemia de la obesidad” nos convierte en el segundo país europeo con más casos

Un médico usando un glucómetro en el dedo de una paciente - Diabetes (Diario Médico Perú)

Al menos 537 millones de adultos en el mundo conviven con la diabetes, según la Federación Internacional de la Diabetes (FID), que espera que, para 2015, uno de cada ocho tengan esta enfermedad. En España, no obstante, ya superamos estos números: la prevalencia de la diabetes se sitúa en torno al 15%, según la Sociedad Española de Diabetes (SED) y afecta ya a uno de cada siete adultos. Esto supone no solo un aumento de casos del 42% desde 2019, sino que España se haya convertido en el segundo país europeo con más casos de diabetes, solo por detrás de Alemania.

Los datos provienen del Altas de la Diabetes de la FID, que calcula que actualmente existen en España 6 millones de personas con diabetes, un número que podría alcanzar los 9 millones en el próximo año. Las razones de este “lamentable récord” nacional, apunta la doctora María José Picón, vicepresidenta de la SED, tienen una causa muy concreta: la obesidad y los malos hábitos, tanto de alimentación como de estilo de vida en general.

“De las 6 millones de personas que hay en España [con diabetes], el 80% son pacientes con diabetes tipo 2″, explica el presidente de la Federación Española de la Diabetes (FEDE), Juan Francisco Perán, a Infobae España. Este dato es relevante porque el factor de riesgo más significativo es la obesidad. “A diferencia de la diabetes tipo 1, es una diabetes que se puede, como mínimo, combatir o evitar”.

Más de la mitad de la población tiene sobrepeso

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Aunque se hayan escritos múltiples artículos científicos sobre los beneficios de la dieta mediterránea, pocos parecen seguirla. En los últimos años, la prevalencia de la obesidad ha ido aumentando en España. Según un estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) calcula que un 55,8% de la población mayor de 18 años residente en España en 2020 presenta exceso de peso, un 37,1% sobrepeso y un 18,7% llega a un estado de obesidad. Es una enfermedad con mayor prevalencia en hombres (19,3%) que en mujeres (18%), si bien los casos más severos suelen darse entre el sector femenino (un 0,8% más).

“Tenemos una pandemia que es la obesidad y que desencadena en otras patologías, como son la diabetes, la hipertensión, el colesterol...”, asegura Perán. “Nuestra alimentación, por factores económicos, entre otros, va muy relacionada a un consumo elevado de alimentos procesados, como son los dulces”, dice el presidente de la FEDE. Pero “ya no es solo la alimentación”, valora Picón, “tenemos un problema muy serio de sedentarismo”, asegura. Según datos del INE, un 40,3% de las mujeres españolas se declaran sedentarias, frente aun 32,3% de los hombres.

Perán considera que “la administración pública no está poniendo solución a un problema que es evidente”. A su juicio, la obesidad “debería combatirse desde no desde los centros de salud”, sino “en los centros educativos”, porque las personas que acuden al médico “ya tienen un problema”, lo que evita la prevención. “Tenemos un sistema sanitario reactivo y no activo”, critica Perán.

El 50% desconoce que tiene diabetes

La diabetes tipo 2 es la más común en España, pero por desgracia “casi la mitad de los pacientes desconoce que la tiene”, alerta Picón. “Es especialmente preocupante porque, cuando llegamos al diagnóstico, es posible que la persona lleve mucho tiempo ya sintiéndolo”, explica la doctora.

La diabetes tipo 2 es “una enfermedad crónica progresiva”, es decir, que avanza y empeora con el tiempo, por lo que los retrasos en el diagnóstico pueden elevar los problemas de salud posteriores. La vicepresidenta de la SED insiste en la necesidad de “poner más el foco en la obesidad como factor de riesgo inicial de una diabetes tipo 2″. Según Perán, “si combatiésemos la diabetes tipo 2 desde la obesidad, uno de cada dos pacientes no debutaría”.

Prevención de la diabetes

Hombre sostiene una solución inyectable de Ozempic (Shutterstock)

La doctora Picón insiste en la necesidad de “hacer cambios en el estilo de vida” como método de prevención de la diabetes. “Si la persona es capaz de diagnosticar precozmente o incluso de evitar desarrollar la diabetes controlando esos factores de riesgo a través de un estilo de vida saludable, probablemente vamos a tener más recorrido para ir poniendo en marcha las armas terapéuticas que tenemos ahora mismo disponibles”, reflexiona.

Entre las señales de alerta que pueden hacernos ver que tenemos diabetes, Perán señala las ganas frecuentes de mear, el cansancio y el apetito voraz. “Pero la diabetes tipo 2 no presenta sintomatología hasta que no está en un estado muy avanzado”, advierte. Controles y chequeos médicos regulares pueden ayudar a una detección temprana.