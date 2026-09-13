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Ferrari o Antonelli: el dilema italiano que viaja al Gran Premio de F1 en Madrid

Antonelli rompió en Monza una sequía de 60 años para los pilotos italianos ante una marea de tifosi que acabó cantando el himno con él

La disyuntiva italiana en la F1: apoyar a Antonelli o a Ferrari. (REUTERS/Andrew Boyers)
La disyuntiva italiana en la F1: apoyar a Antonelli o a Ferrari. (REUTERS/Andrew Boyers)
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El Gran Premio de España en Madrid está a punto de dar el pistoletazo de salida. Y llega líder un italiano ‘fuera de casa’, Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes se quedó a once milésimas de conseguir la primera pole del nuevo trazado madrileño, quedando por delante de los dos Ferraris, Hamilton y Leclerc, que saldrán cuarto y quinto, respectivamente.

Andrea Kimi Antonelli llega a Madrid como líder indiscutible del Mundial y con el recuerdo reciente de Monza como carta de presentación. Sin embargo, la cercanía de los muros y la combinación de rectas de gran velocidad con curvas cerradas han pasado factura al italiano. “Ha sido difícil encontrar el equilibrio del coche con tanto calor en pista”, reconocía al final de la clasificación.

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No obstante, se presenta como uno de los favoritos a ganar el primer Gran Premio de España en Madrid, junto con los McLaren y el combativo Red Bull de Max Verstappen. “Lo que está haciendo el italiano en Mercedes es increíble”, decía Mourinho, que no dudó en elegir “a los rojos” para compararlo con su equipo.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes. (REUTERS/Albert Gea)
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes. (REUTERS/Albert Gea)

Una sequía de 60 años rota en Monza

Para entender por qué media Italia discute hoy sobre lealtades, hay que volver a Monza. Antonelli partía 19.º por una sanción en su unidad de potencia y terminó ganando, con una remontada que los medios italianos no dudaron en calificar de histórica.

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No lo hacía un piloto italiano en el Gran Premio de Italia desde 1966, cuando Ludovico Scarfiotti se impuso al volante de un Ferrari. Sesenta años después, el que rompió la racha lo hizo con un Mercedes plateado. Escudería rival de la mítica roja.

Antonelli y Hamilton. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Antonelli y Hamilton. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Un debate que ya tenía encuesta propia

El dilema no nació en Monza, aunque allí explotó del todo. La propia Gazzetta dello Sport ya lo había planteado meses antes, en marzo, cuando Antonelli empezó a asomarse a lo alto de la clasificación: por primera vez en mucho tiempo, Italia tiene un piloto con opciones reales de pelear por el título que no vestía de rojo.

El mismo periódico dividía entonces a sus lectores en tres grupos: los que anteponen a Ferrari, los que priorizan al piloto italiano y los que prefieren animar a los dos a la vez, mientras se pueda.

Antes del Gran Premio de Italia, la Gazzetta llevó la pregunta directamente a sus lectores: “¿Kimi Antonelli o Ferrari?”. De los 3.419 votantes, un 58,3% se decantó por Ferrari y un 41,7% por Antonelli.

Ferrari gana la encuesta. (REUTERS/Claudia Greco)
Ferrari gana la encuesta. (REUTERS/Claudia Greco)

Cuando la grada roja aplaude a un Mercedes

Lo curioso no fue solo la victoria de Antonelli en Monza, sino cómo reaccionó el público. Los tifosi, que habían llegado al circuito soñando con ver ganar a Ferrari en casa, terminaron cantando el himno de Italia junto a un piloto de Mercedes.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, aprovechó precisamente esa escena para lanzar un mensaje directo a la afición italiana. “Los tifosi italianos no deben elegir si estar con Ferrari o con Antonelli, sino que pueden disfrutar de los éxitos de ambos”.

Kimi Antonelli. (REUTERS/Luca Bruno)
Kimi Antonelli. (REUTERS/Luca Bruno)

Madring, un nuevo capítulo de la misma historia

Con la carrera de este domingo en Madring, el debate sigue abierto. Antonelli llega como líder del Mundial, con 66 puntos de ventaja sobre su propio compañero Russell, y con la ilusión de seguir sumando triunfos lejos de casa. Ferrari, mientras tanto, sigue intentando recomponerse tras un fin de semana para el olvido en Monza.

La pregunta que quedó abierta en el templo de Ferrari sigue viajando con él a Madrid: cuando un italiano lucha por ser campeón del mundo con un Mercedes, ¿qué camiseta pesa más en Italia?

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