La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

Fraude con las entradas en los Premios Princesa de Asturias. ( EFE/Chema Moya)

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La emoción y el prestigio que siempre rodean a los Premios Princesa de Asturias se han visto empañados en las últimas horas por una situación alarmante que ha obligado a la organización a tomar medidas inmediatas. La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un comunicado con carácter de urgencia para alertar a toda la ciudadanía sobre un grave “caso de suplantación de identidad” relacionado con el envío de las invitaciones para la esperada ceremonia de entrega de sus galardones.

La mecánica de este engaño, que ya había dado sus primeros avisos el pasado mes de julio, momento en el que se puso en conocimiento de las autoridades, se ha reactivado ahora que se acerca la fecha señalada, lo que exige “extremar al máximo la precaución”. Según se ha podido saber, los estafadores no están realizando envíos masivos al azar, sino que han diseñado una estrategia muy calculada: contactan vía WhatsApp y correo electrónico con personas que ya han asistido a los premios en ediciones anteriores.

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Utilizando un tono sorprendentemente formal que imita a la perfección el lenguaje institucional, ofrecen lo que ellos denominan una falsa propuesta de “hospitalidad institucional”. En la práctica, esta estafa se traduce en la promesa de conseguir un asiento VIP muy cerca de los Reyes y sus hijas, estableciendo incluso un detallado abanico de precios que varía en función de la proximidad a los miembros de la Familia Real.

Desde la entidad subrayan de manera rotunda que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directa y exclusivamente por ellos mismos, descartando que la Casa de Su Majestad el Rey o cualquier otra institución oficial o privada participen en este proceso. Además, recuerdan una norma básica y fundamental: la asistencia a estos prestigiosos actos es completamente gratuita.

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No se exige ninguna aportación económica expresa bajo ningún concepto, ni tampoco se solicita a los invitados el envío de documentos oficiales escaneados. Para garantizar la tranquilidad de todos, la Fundación ha habilitado el correo electrónico avisos@fpa.es, pidiendo a cualquier persona que detecte la más mínima anomalía en su invitación que se ponga en contacto con ellos.

Un mes para la gran cita en Oviedo

Con la alerta de seguridad ya en manos de las autoridades, Oviedo sigue preparándose con la misma ilusión de siempre para acoger su semana más grande. Apenas falta un mes para que la capital asturiana se vista de gala y reciba a los reyes Felipe y Letizia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. La agenda oficial viene tan intensa y emocionante como en las últimas ediciones.

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Todo listo para los premios Princesa de Asturias. (EFE/ Paco Paredes)

Todo comenzará el jueves, 22 de octubre, con la tradicional asistencia de la Familia Real al XXXIV Concierto. La expectación llegará a su punto álgido al día siguiente, el viernes 23 a las 18:30 horas, cuando el emblemático Teatro Campoamor abra sus puertas para la solemne ceremonia de entrega de los galardones.

Los grandes protagonistas de los Premios 2026

Más allá de las necesarias advertencias de seguridad y la apretada agenda real, los verdaderos protagonistas de estos días serán, sin duda, los galardonados de una edición que destaca por su enorme peso internacional. El palmarés de este año es un auténtico lujo: desde la incombustible Patti Smith, reconocida en la categoría de Artes, hasta el ídolo deportivo Leo Messi, pasando por la magia del Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades.

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El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

La excelencia investigadora está representada por David Kenerman, Shankar Balasubramaina y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), mientras que la Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el premio de Cooperación Internacional. Completan este brillante elenco Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales, Christian Koch en Concordia y el aclamado escritor Julian Barnes en la categoría de Letras. Precisamente sobre este último hemos visto un detalle muy curioso este mismo miércoles: la reina Letizia llegaba a Oslo para asistir al funeral de Harald de Noruega llevando consigo un ejemplar de El loro de Flaubert, de Barnes, dejando claro que ya está inmersa de lleno preparando esta importantísima cita.