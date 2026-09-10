La Línea 6 de Metro Madrid abrirá las 24 horas los fines de semana

Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid. (Europa Press)

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Los trenes de la Línea 6 de Metro de Madrid circularán las 24 horas del día en fines de semana. Así lo anunciará este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El servicio continuado comenzará próximamente, una vez termine el proceso de automatización.

En concreto, el metro iniciará su servicio a las 6:00 horas de la mañana del viernes y continuará sin parar hasta la finalización del domingo, incluidas las noches. La ampliación del horario en fines de semana reforzará la conectividad del principal eje de intercambio del suburbano madrileño, que enlaza con diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses. También pretende facilitar desplazamientos por ocio, actividad económica nocturna, turnos de trabajo y grandes eventos en la capital.

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El servicio continuado obligará a reorganizar las labores de mantenimiento, que normalmente se realizan durante la noche. Una vez se implante el recorrido automatizado, este trabajo se concentrará en la noche del domingo al lunes, con el objetivo de mantener los niveles de seguridad y fiabilidad de la infraestructura.

Cuándo comenzará el servicio nocturno de la Línea 6

La ampliación horaria será posible por la modernización de la infraestructura, que eliminará los cierres habituales de madrugada. La Línea 6, la más utilizada de la red, lleva a más de 430.000 personas al día.

La automatización integral de la línea está considerada el mayor proyecto de transformación emprendido hasta la fecha por Metro de Madrid y aumentará la capacidad de transporte, mejorará la regularidad y permitirá ajustar la oferta a la demanda en tiempo real.

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El proyecto encara ahora su recta final, con la instalación de puertas automáticas en los andenes de todas las estaciones. Estos accesos servirán para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes. Las puertas garantizan la máxima seguridad y permiten una velocidad superior de entrada y salida de los trenes de las estaciones. Metro de Madrid tiene previsto terminar en 2027 el proceso de automatización, así que habrá que esperar por lo menos hasta el próximo año para poder disfrutar de este servicio.