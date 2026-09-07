Verano trágico en las carreteras españolas con cuatro muertes diarias: las víctimas ascienden a 240 entre julio y agosto

Varios vehículos circulan junto a un control de tráfico en la A-2, en Collbató, Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

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El balance provisional de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) arroja datos preocupantes: 240 personas han fallecido en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, lo que representa un aumento del 4%, 10 víctimas mortales más de las que se registraron el verano pasado. Así lo ha señalado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el informe junto al director general de Tráfico, Pere Navarro, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Estos datos coinciden con un verano en el que se ha producido una mayor movilidad: los desplazamientos de largo recorrido crecieron un 1,5% y superaron los 102 millones. Por otro lado, 926 personas sufrieron heridas graves que requirieron hospitalización, un 10% menos que durante julio y agosto de 2025, según informa Europa Press.

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Disminuyen las muertes de motoristas

“Este ha sido un mal verano”, ha señalado Marlaska, que ha explicado que cuatro personas perdieron la vida cada día en accidentes de tráfico. El ministro, no obstante, ha destacado una caída en las muertes de motoristas: fueron 54, 18 menos que en 2025, de forma que es la primera vez que se interrumpe la tendencia al alza en ese colectivo.

Esta reducción se ha concentrado especialmente en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque siguen siendo un grupo especialmente vulnerable, ya que la mitad de los motoristas fallecidos perdió la vida durante el fin de semana, en carretera convencional y por salida de vía.

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En el conjunto de los usuarios vulnerables, se ha observado un descenso de fallecidos. Durante los dos meses han muerto 92, doce menos que en 2025, lo que supone un descenso del 12%. En conjunto, este colectivo representa el 38% del total de fallecidos en carretera, siete puntos menos que el verano anterior.

Respecto a los peatones, 26 personas fallecieron por atropello, tres más que el pasado verano. Catorce de estos atropellos se produjeron en autopista y autovía y doce en carreteras convencionales. Entre las víctimas mortales figura un operario de conservación de carreteras. Especialmente preocupante resulta la siniestralidad nocturna: de los 17 peatones fallecidos durante la noche o el crepúsculo, 13 no llevaban prendas ni elementos reflectantes.

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También ha aumentado el número de ciclistas fallecidos, con 12 víctimas mortales, frente a los nueve del verano anterior. Tres de ellos no utilizaban casco.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Cinturón de seguridad

Marlaska también ha alertado sobre el uso del cinturón de seguridad. Una de cada cinco personas fallecidas no lo llevaba colocado y, entre ellas, hubo 25 víctimas que viajaban en turismos o furgonetas. “No usar el cinturón de seguridad multiplica por dos el riesgo; el alcohol, por tres”, ha advertido.

El titular de Interior también ha anunciado que el Gobierno impulsará durante este período de sesiones una proposición de ley para reducir a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Además, ha expresado su confianza en que ningún grupo parlamentario condicione la aprobación de una norma cuyo objetivo, ha insistido, es “salvar vidas”.

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“Tenemos de nuestro lado la evidencia científica y el apoyo de las administraciones y sociedad civil, y por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos para que den su voto favorable a esta iniciativa cuando volvamos a presentarla”, ha concluido.