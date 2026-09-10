España

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta y regresa al Palacio de Fredensborg después de cuatro días ingresada

La monarca de 86 años ha vuelto a casa tan solo un día después del funeral de su primo Harald V

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta. (Europa Press)
La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta. (Europa Press)
Guardar

La reina Margarita de Dinamarca ha vuelto al Palacio de Fredensborg este 10 de septiembre, después de permanecer cuatro días ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague. El Palacio de Amalienborg comunicó que la exmonarca, de 86 años, se encuentra bien y guardará reposo durante los próximos días.

Margarita fue hospitalizada el 6 de septiembre tras sentirse indispuesta. La Corte informó entonces que los médicos le detectaron “un nuevo coágulo de sangre en la cadera y una leve deshidratación”, dos afecciones que recibieron tratamiento durante su estancia en el centro sanitario.

PUBLICIDAD

El alta médica permitió su vuelta a casa, pero llegó después de que la reina tuviera que cancelar el viaje a Oslo previsto para despedir a su primo, el rey Harald V de Noruega. El funeral de Estado se celebró el 9 de septiembre sin su presencia.

El ingreso por deshidratación de la reina Margarita

La estancia de Margarita en el Rigshospitalet de Copenhague comenzó el 6 de septiembre, después de que la reina se sintiera indispuesta. La Casa Real informó que su estado requería atención médica y precisó cuáles eran las dos afecciones detectadas durante su ingreso.

El estado de salud de la reina Margarita. (EFE/Juanjo Martín)
El estado de salud de la reina Margarita. (EFE/Juanjo Martín)

La Corte indicó que ambas condiciones estaban siendo tratadas, al tiempo que trasladó un mensaje de tranquilidad sobre su estado general. Según esa comunicación, Margarita mantenía buen ánimo y se encontraba bien dadas las circunstancias. La información no añadió más detalles sobre la evolución de cada una de las afecciones ni sobre el tratamiento recibido en el hospital de la capital danesa.

PUBLICIDAD

Su hijo mayor, el rey Federico X, acudió a visitarla al día siguiente del ingreso. La visita se produjo mientras la familia real danesa seguía pendiente de su recuperación y de la posibilidad de que pudiera regresar a Fredensborg.

La actualización llegó en la mañana del 10 de septiembre. El Palacio de Amalienborg confirmó que la reina había abandonado el hospital y ya estaba de vuelta en su residencia. El mismo comunicado indicó que descansará durante los próximos días.

La ausencia en el funeral de Harald V

El ingreso tuvo una consecuencia inmediata en su agenda: Margarita tuvo que cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Oslo. La cita era el funeral de Estado de su primo, el rey Harald V de Noruega, celebrado el 9 de septiembre.

De la reina Margarita a Joaquín, el príncipe ‘desterrado’: quién es quién en la casa real de Dinamarca.

La reina no pudo asistir a la ceremonia por sus problemas de salud. Su ausencia se produjo en una despedida que tenía un componente familiar, ya que Harald y Margarita habían compartido una relación cercana desde la infancia.

Las dos casas reales estaban unidas por varios vínculos dinásticos. Haakon VII de Noruega, abuelo de Harald V, había nacido como el príncipe Carlos de Dinamarca. Su hermano fue el rey Cristián X, abuelo de Margarita.

El parentesco también alcanzaba a las madres de ambos soberanos. Märtha de Noruega e Ingrid de Dinamarca nacieron princesas de Suecia. Esa conexión familiar explica la cercanía entre Margarita y Harald a lo largo de sus vidas.

Aunque la reina danesa no pudo viajar a la capital noruega, hubo una representación en su nombre durante el funeral. Al mediodía del miércoles se depositó una corona de flores en la catedral con la firma de “Margarita”, el nombre con el que la llamaban sus familiares y personas cercanas.

Temas Relacionados

Casa Real DanesaHarald V de NoruegaRealezaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid en 2027

El cantante presentará su cuarto disco ‘Kiss All The Time. Disco, “Occasionally” en vivo, publicado en marzo

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid en 2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

Los autos completos, notificados ahora tras adelantarse la decisión esta semana, revelan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo también cuestiona el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia desde 2022

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos: “Las verduras ultracongeladas pueden ser incluso superiores nutricionalmente que las frescas”

Aunque a los alimentos congelados se les suele atribuir un menor valor nutricional que a los frescos, la evidencia científica demuestra que no siempre es así

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos: “Las verduras ultracongeladas pueden ser incluso superiores nutricionalmente que las frescas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

ECONOMÍA

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”