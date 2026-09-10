La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta y regresa al Palacio de Fredensborg después de cuatro días ingresada

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta. (Europa Press)

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La reina Margarita de Dinamarca ha vuelto al Palacio de Fredensborg este 10 de septiembre, después de permanecer cuatro días ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague. El Palacio de Amalienborg comunicó que la exmonarca, de 86 años, se encuentra bien y guardará reposo durante los próximos días.

Margarita fue hospitalizada el 6 de septiembre tras sentirse indispuesta. La Corte informó entonces que los médicos le detectaron “un nuevo coágulo de sangre en la cadera y una leve deshidratación”, dos afecciones que recibieron tratamiento durante su estancia en el centro sanitario.

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El alta médica permitió su vuelta a casa, pero llegó después de que la reina tuviera que cancelar el viaje a Oslo previsto para despedir a su primo, el rey Harald V de Noruega. El funeral de Estado se celebró el 9 de septiembre sin su presencia.

El ingreso por deshidratación de la reina Margarita

La estancia de Margarita en el Rigshospitalet de Copenhague comenzó el 6 de septiembre, después de que la reina se sintiera indispuesta. La Casa Real informó que su estado requería atención médica y precisó cuáles eran las dos afecciones detectadas durante su ingreso.

El estado de salud de la reina Margarita. (EFE/Juanjo Martín)

La Corte indicó que ambas condiciones estaban siendo tratadas, al tiempo que trasladó un mensaje de tranquilidad sobre su estado general. Según esa comunicación, Margarita mantenía buen ánimo y se encontraba bien dadas las circunstancias. La información no añadió más detalles sobre la evolución de cada una de las afecciones ni sobre el tratamiento recibido en el hospital de la capital danesa.

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Su hijo mayor, el rey Federico X, acudió a visitarla al día siguiente del ingreso. La visita se produjo mientras la familia real danesa seguía pendiente de su recuperación y de la posibilidad de que pudiera regresar a Fredensborg.

La actualización llegó en la mañana del 10 de septiembre. El Palacio de Amalienborg confirmó que la reina había abandonado el hospital y ya estaba de vuelta en su residencia. El mismo comunicado indicó que descansará durante los próximos días.

La ausencia en el funeral de Harald V

El ingreso tuvo una consecuencia inmediata en su agenda: Margarita tuvo que cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Oslo. La cita era el funeral de Estado de su primo, el rey Harald V de Noruega, celebrado el 9 de septiembre.

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La reina no pudo asistir a la ceremonia por sus problemas de salud. Su ausencia se produjo en una despedida que tenía un componente familiar, ya que Harald y Margarita habían compartido una relación cercana desde la infancia.

Las dos casas reales estaban unidas por varios vínculos dinásticos. Haakon VII de Noruega, abuelo de Harald V, había nacido como el príncipe Carlos de Dinamarca. Su hermano fue el rey Cristián X, abuelo de Margarita.

El parentesco también alcanzaba a las madres de ambos soberanos. Märtha de Noruega e Ingrid de Dinamarca nacieron princesas de Suecia. Esa conexión familiar explica la cercanía entre Margarita y Harald a lo largo de sus vidas.

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Aunque la reina danesa no pudo viajar a la capital noruega, hubo una representación en su nombre durante el funeral. Al mediodía del miércoles se depositó una corona de flores en la catedral con la firma de “Margarita”, el nombre con el que la llamaban sus familiares y personas cercanas.