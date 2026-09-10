Ayuso acusa a Sánchez de “abandono deliberado” en Ceuta y presume de poner a la venta “varios inmuebles” para financiar la reconstrucción por los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que los informes desclasificados por el Gobierno sobre Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio, "inculpan" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "no hacer nada" ante "un aviso de invasión". (Fuente: Asamblea de Madrid)

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se enfrenta a la primera cita importante del curso político desde este jueves y viernes, con la celebración en la Asamblea de Madrid del tercer y último Debate sobre el Estado de la Región (DER) de la legislatura de Ayuso, una cita anual en la que la presidenta autonómica y los partidos comparten su análisis sobre la situación de la Comunidad de Madrid. El encuentro simboliza no solo el arranque del curso político, sino también el primer debate antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Ayuso acudirá, además, con una presión añadida: la polémica por la compra de un ático valorado en 6,3 millones de euros por parte de su Gobierno continúa persiguiendo a la líder madrileña.

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Un “ataque sin precedentes” de Marruecos contra España

Ayuso ha comenzado su intervención hablando sobre Ceuta, una “crisis de Estado” que, según ha dicho, “atenta contra nuestra soberanía”. Ha responsabilizado directamente a Sánchez de lo ocurrido en la frontera con Marruecos y ha afirmado que la situación “afecta de lleno” a los madrileños.

Considera que Marruecos atacó a España “sin resistencia alguna”, en lo que ha descrito como un “abandono deliberado de la integridad del territorio” y una “pasividad cómplice” del Gobierno. Para la presidenta madrileña, lo ocurrido “no es solo un problema sanitario ni solo migratorio, es mucho peor”: un “ataque sin precedentes” contra la integridad de España.

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Ayuso ha sostenido que los informes desclasificados este miércoles “inculpan” a Sánchez, al que acusa de haber dejado que sucediera “premeditadamente” pese a las “advertencias previas”. A su juicio, el Gobierno “ha llegado muy tarde y sin capacidad para ser ejecutivo”, con ministros “completamente irrelevantes”. Ha acusado además a Marruecos de ejercer un chantaje sobre el presidente, “No puede ser más traidor”, ha añadido.

Califica de amenaza la regularización migratoria “descontrolada e inhumana” impulsada por el Gobierno, a la que vincula con un “efecto llamada”, y ha asegurado que “antes de la invasión, el Gobierno había decidido abrir el grifo” migratorio para ampliar su base electoral.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Ayuso reivindica la gestión de su Gobierno

La presidenta autonómica ha asegurado que Madrid “ayuda” a otras comunidades, “como por ejemplo en la sanidad o con los incendios forestales”, y que “el 97%” de su programa electoral “ya está cumplido o en ejecución”.

Ha dedicado parte de su intervención a los incendios de la Comunidad de Madrid, asegurando que “8 de cada 10 incendios se apagan en pocas horas”. Ha repasado las hectáreas y municipios quemados, las personas desalojadas y los daños del fuego declarado en la sierra norte, “el peor de la historia” de la región, y ha reivindicado tanto la respuesta de su Gobierno ante la emergencia como las medidas de reconstrucción, que ha calificado de “inédita”, con una partida de 3 millones de euros.

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Isabel Díaz Ayuso ha mencionado el ático, entre risas de la oposición, al celebrar que Madrid haya puesto a la venta “varios inmuebles públicos” para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. “Desde los primeros días instalamos más de 110 contenedores, maquinaria ligera y pesada para estos trabajos. Ya se han retirado 1.235 contenedores de escombros y 3.300 de residuos forestales”, ha explicado, y ha añadido que “esta reconstrucción es inédita por su precisión y ambición. Y por todo lo que está por venir”.

Entre las medidas anunciadas, ha situado como “la primera gran reforma en materia de infraestructuras” la ampliación de la M-501, la “Carretera de los Pantanos”, con un nuevo tramo entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa que beneficiará a las 50.000 personas que la usan a diario. También ha anunciado “ayudas específicas para aumentar la capacidad hotelera” y otras actividades turísticas, deportivas y agroalimentarias en la zona afectada, y ha concluido asegurando que “veremos brillar de nuevo la Sierra Oeste”.

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Ayuso advierte a los cónsules de embajadas que su gestión de la ley de Memoria Democrática “puede acabar en tribunales”

Ayuso también ha centrado parte de su discurso en los cónsules de las embajadas implicados en la conocida como “ley de nietos”, normativa que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de exiliados. En este sentido, ha querido recordarles que “no pueden incurrir en ilegalidad alguna” por “presiones”.

Sus palabras llegan después de que el Tribunal Supremo (TS) acordase suspender de forma cautelar el derecho al voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad a través de la “ley de nietos”, a menos que demuestren que sus familiares padecieron exilio.

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La dirigente madrileña ha sostenido que es necesario permanecer “muy atentos” a las decisiones y valoraciones de los cónsules de las embajadas, avisando de que deben tener “claro que esto puede acabar en tribunales, ellos y su ministerio. No nos pidan que nos callemos”.

Ayuso presume del “éxito” del Gran Premio de España de F1

Ayuso ha querido hacer mención al despliegue que la región ha hecho por el Gran Premio de España de Fórmula 1: “El mundo mira a Madrid, ahora más que nunca, gracias entre otras cosas al rotundo éxito organizativo, deportivo y económico del Gran Premio de España de Fórmula 1. Esto ha sido posible desde una mirada liberal de la empresa, las inversiones y la excelencia”. Como ha defendido, se trata del resultado del esfuerzo coordinado de más de 10.000 profesionales, técnicos y empresas de la región, a quienes ha querido expresar su “más sincero agradecimiento”.

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Según la presidenta, este evento consolida a la región y a la capital “como el lugar para las grandes citas internacionales”. Solo este año, asegura que el impacto económico de estos acontecimientos alcanzará los 3.000 millones de euros, con la llegada de competiciones de la talla de la NFL y, en un futuro próximo, la final de la Champions League 2027, el EuroBasket 2029 o el Mundial de Fútbol 2030.

“Ya apoyamos formalmente la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Mundiales de Policía y Bomberos 2031, un reconocimiento justo a la labor de quienes protegen nuestras vidas. Nuestra capacidad organizativa es extraordinaria. Madrid brilla al acoger simultáneamente acontecimientos tan dispares como conciertos multitudinarios o la histórica visita de Su Santidad el papa León XIV”, ha dicho.

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Todo ello está englobado en una estrategia para hacer crecer el sector turístico de toda la región. “Esta vitalidad alimenta de forma directa a un sector turístico que emplea a más de 300.000 personas y que en 2025 generó una cifra récord de más de 21.000 millones de euros”, ha asegurado.

*en ampliación