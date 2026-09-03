Una criatura ‘inmortal’ enviada por paquetería en una botella de agua: rescatan 17 ajolotes en el País Vasco

La Ertzaintza recupera 17 ajolotes en el País Vasco que serían presuntamente víctimas del tráfico ilegal de especies. (Ertzaintza)

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El tráfico ilegal de especies es uno de los causantes de la crisis de biodiversidad que vivimos en la actualidad. Ni siquiera aquellas en peligro crítico de extinción —el nivel de amenaza más elevado y el último antes de su desaparición en estado salvaje— se libran de ello.

Este jueves, la Ertzaintza ha informado de la apertura de una investigación contra dos personas por presuntos delitos de tráfico de especies protegidas y maltrato animal tras el hallazgo de 17 ajolotes, especie endémica de México.

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Las alarmas saltaron cuando los agentes de la Sección Central de Investigación Criminal (SECIC) de la Ertzaintza recuperaron dos ejemplares de ajolote vivos que habían sido enviados mediante un servicio de paquetería en el interior de botellas de agua. Estas condiciones podían poner en grave riesgo el bienestar y la supervivencia de los animales, que se encuentran en peligro crítico de extinción.

Dos de los ajolotes recuperados por la Ertzaintza habían sido enviados por paquetería en botellas de agua. (Ertzaintza)

Tras esto, la SECIC abrió diligencias que permitieron identificar a las dos personas involucradas en el envío, ambas de nacionalidad española: el remitente, una mujer de 36 años en cuyo domicilio de Bilbao se encontraron otros 15 ejemplares el pasado 1 de septiembre, y el destinatario, un hombre de 23 años con domicilio en Oviedo.

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Una especie única en México a punto de desaparecer

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es una especie de salamandra endémica de México cuya población en libertad se encuentra en una situación crítica. Pese a que originariamente ocupó una serie de lagos y humedales en todo el Valle Central del país, en la actualidad ha desaparecido de la mayor parte de su área de distribución histórica y se cree que vive de forma natural casi exclusivamente en Xochimilco (Ciudad de México).

Entre las amenazas a las que se enfrenta se encuentran la desecación y la contaminación del sistema de canales y lagos de su hábitat, así como la urbanización y el aumento de la actividad turística en el enclave en el que reside.

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Ejemplar de ajolote. (Vassil/Wikimedia Commons)

El ajolote pasó este 2026 a convertirse en todo un icono del Mundial de Fútbol, pues su imagen ocupó murales, carteles y todo tipo de objetos publicitarios en México. Los expertos, sin embargo, alertaron de, mientras se hacía bandera de un endemismo muy importante para el país, la degradación de su hábitat continuaba avanzando. Esto sumado al hecho de que fundamentalmente se representó al animal de color rosa, mientras que en estas son las variedades albinas criadas en cautiverio, incapaces de sobrevivir en la naturaleza; los ejemplares silvestres son normalmente de colores oscuros.

Otra de las amenazas que ha llevado al ajolote a esta situación es el comercio internacional de mascotas. Actualmente la especie está incluida en el Apéndice II de CITES, por lo que su tenencia, comercio o traslado están sometidas a controles específicos y requieren documentación.

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Junto a esto, la normativa española establece restricciones con respecto a la tenencia y comercialización de especies de fauna silvestre, así como el envío de animales vivos a través de servicios ordinarios de correo o paquetería está sujeto a limitaciones por las leyes de protección y bienestar animal.

Ejemplar de ajolote de color rosa. (Amandasofiarana/Wikimedia Commons)

El caso detectado en el País Vasco continúa abierto y se investiga para esclarecer el origen de los ejemplares, las circunstancias de su tenencia y transmisión y las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos, según ha señalado en un comunicado la Ertzaintza.

El ajolote, un animal “casi inmortal”

Uno de los motivos por los que el ajolote ha despertado un gran interés entre los científicos es su extraordinaria capacidad de regeneración, una característica que ha contribuido a que se le atribuya la etiqueta de “inmortal”. Sin embargo, como ocurre con otras especies que poseen cualidades similares (como las langostas o las medusas Turritopsis dohrnii), esa denominación no debe interpretarse de forma literal.

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Cinco ajolotes fueron descubiertos por una familia en un estanque de Kassel, Alemania. Autoridades los tienen en cuarentena para evaluar su estado de salud antes de reubicarlo Crédito: TikTok /@laila_mit_

Los ajolotes envejecen, pueden enfermar y morir por infecciones, depredación, cambios ambientales o lesiones que superen su capacidad de regeneración. Lo que los hace excepcionales es que, a diferencia de la mayoría de los vertebrados, pueden reparar y reemplazar tejidos a lo largo de toda su vida.

Esta salamandra es capaz de regenerar extremidades amputadas, así como otros órganos y tejidos del organismo; incluso puede reparar la médula espinal tras una lesión. Esta facultad se debe, entre otros factores, a que sus células pueden reorganizarse y participar en la reconstrucción de los tejidos dañados, un proceso que los investigadores siguen estudiando para comprender mejor los mecanismos que lo hacen posible.

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