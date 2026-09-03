Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz avanza en el U.S. Open tras vencer a Jaime Faria (REUTERS/Brendan Mcdermid)

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Carlos Alcaraz ha alcanzado la tercera ronda del US Open tras remontar a Jaime Faria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2, un partido que ha servido además para medir la respuesta de su físico después de más de cuatro meses fuera de la competición por una lesión en la muñeca derecha. El español, vigente campeón en Nueva York y número tres del mundo, se jugará ahora el pase a octavos ante el chino Yibing Wu.

La victoria ha llegado en 2h 39m y ha dejado un dato relevante para el siguiente cruce: Wu, de 26 años y número 113 del ranking, se ha clasificado tras derrotar al australiano James Duckworth por 7-5, 6-3 y 6-1 y será el rival de Alcaraz este viernes por una plaza en octavos de final.

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El murciano ha superado una prueba que él mismo había señalado tras su debut frente a Roman Safiullin: comprobar cómo respondería su cuerpo si el encuentro se alargaba a cuatro o cinco sets. La respuesta ha sido concluyente después de ceder la primera manga y rehacerse con autoridad en la sesión nocturna de la pista Arthur Ashe.

Una reacción sin fisuras

Una de las claves del partido ha sido la producción ofensiva del español, que ha firmado 43 golpes ganadores. Después de perder el primer set, Alcaraz solo ha cedido cinco juegos más y ha enlazado una reacción propia de los grandes dominadores del circuito.

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El arranque no ha sido cómodo para el tenista de El Palmar. Faria, lisboeta de 23 años y situado entre los 72 mejores del mundo, aprovechó sus opciones al resto en el primer parcial y cerró la manga en blanco con su servicio tras 45 minutos.

La reacción del español ha sido inmediata. El segundo set ha comenzado con un momento delicado, cuando se ha visto 15-40 abajo al saque, pero lo ha resuelto con cuatro puntos consecutivos. A partir de ahí ha enlazado juegos con continuidad hasta firmar el 6-0, el 22º rosco de su carrera profesional.

Carlos Alcaraz disputa un punto ante Jaime Faria (IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch)

La mejor secuencia de Alcaraz ha llegado entre el segundo y el tercer set, pues llegó a encadenar ocho juegos seguidos, mientras que en el cuarto parcial alcanzó una racha de 13 puntos consecutivos, ya con el techo de la Arthur Ashe cerrado por la amenaza de lluvia sobre Nueva York.

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En ese tramo se ha visto la versión más sólida del defensor del título. Samuel López le ha hecho saber a su pupilo en pleno tercer set sobre su juego: “Tenis de alto nivel”. La frase llegó cuando Alcaraz había logrado su segundo break de esa manga para colocarse 3-1 y encarrilar definitivamente la remontada.

El físico, la lesión y el siguiente rival de Alcaraz

Más allá del marcador, el partido ha tenido valor competitivo por el contexto físico del español. Alcaraz arrastraba la incógnita de su resistencia tras una ausencia superior a cuatro meses y que compite con una malla en el brazo derecho por precaución, aunque el nivel de impacto a la bola ha sido alto durante toda la noche.

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Esa inactividad se debió a una tenosinovitis en la muñeca derecha. Este ha sido su segundo partido desde el regreso y la evolución vista ante Faria apunta a una recuperación completa, al menos en términos de rendimiento y capacidad para sostener un encuentro largo.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

También hay contexto competitivo en su trayectoria reciente en los grandes torneos. Alcaraz encadena 16 victorias en partidos de Grand Slam desde que conquistó hace un año su segundo título en Nueva York, un escenario en el que ya había ganado también en 2022.

El siguiente obstáculo será Yibing Wu, que ya sabe lo que es hacer historia para el tenis de su país. Fue el primer chino en conquistar un título ATP al ganar el torneo de Dallas en febrero de 2023. Ambos se han enfrentado una vez, en la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái de 2024, con triunfo de Alcaraz por 7-6 (5) y 6-3.

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La jornada también ha dejado el avance de Dani Mérida y Paula Badosa, mientras que Rafa Jódar y Jaume Munar no han progresado en el torneo. El balance del partido ante Faria ha sido de 125 puntos ganados por Alcaraz frente a 86 de su rival.