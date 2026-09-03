Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

Mientras Pedro Sánchez anunciaba la publicación de un dossier para reforzar la transparencia, se ve a Margarita Robles sin sumarse a los aplausos de la bancada socialista.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la crisis migratoria en Ceuta. Más de un mes después de que unas 80.000 personas cruzasen la frontera con Marruecos hacia la ciudad autónoma, Sánchez respondía hoy sobre las causas de la entrada, la posible implicación de Rabat o si el Gobierno conocía lo que podía suceder y lo ignoró, entre otras cuestiones.

El presidente ha anunciado desde la tribuna que, en un ejercicio de transparencia, publicará un dossier con todos los informes sobre la crisis migratoria remitidos desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La decisión ha recibido el apoyo de todos los diputados de la bancada socialista, que han aplaudido con fuerza la noticia. Todos, salvo una: la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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Las cámaras del hemiciclo han mostrado cómo Robles se abstenía del aplauso en este momento e incluso torcía el gesto al escuchar la noticia. La ministra ha protagonizado en los últimos días uno de los principales choques dentro del Gobierno socialista: si el CNI informó o no de que la entrada masiva desde Marruecos iba a suceder.

El Congreso reaviva el choque entre Robles y Marlaska

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa al lado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados. (REUTERS/Susana Vera)

Robles ha asegurado que, antes del inicio de la crisis, se produjeron avisos de que la entrada masiva iba a ocurrir. Entre ellas, la ministra aseguró en varias ocasiones que funcionarios del CNI informaron el día de antes de una convocatoria para entrar a nado a España “aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino”.

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Las declaraciones de Robles no han sido respaldadas por ningún miembro del Ejecutivo. La Delegación del Gobierno en Ceuta aseguró horas después que no recibió “en ningún momento” informes que advirtieran de lo que iba a suceder. También lo ha negado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha reiterado en varias ocasiones que “no hubo ningún informe” que alertara de la crisis migratoria y que, de haberse sabido, la información se habría elevado “a las más altas instancias” para adoptar las medidas necesarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro en el Congreso que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, si bien no ha querido dar más detalles alegando que el deber de secreto es "una losa". (Fuente: Congreso)

Este jueves, Sánchez ha vuelto a insistir en la falta de avisos. “Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguna preveía la escala”, ha asegurado durante su comparecencia. Respecto al CNI, el presidente ha especificado que el centro “hizo dos informes de la situación y decían que se aumentaban los cruces por el espigón y se recomendaba aumentar la precaución”, sin avisos de una situación extraordinaria.

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“Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe. Esto no es acusar a ningún organismo. Es decir la verdad”, ha insistido Sánchez. El presidente ha asegurado que “el Gobierno no tiene nada que ocultar” y ha ordenado publicar todos los informes relativos a la crisis migratoria. El dossier prometido por el líder del Ejecutivo podría confirmar o echar por tierra la versión de Margarita Robles, que ha rechazado aplaudir el anuncio.