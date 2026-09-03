España

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

La ministra de Defensa no ha reaccionado ante la noticia de que el Gobierno publicará todos los informes relacionados con la crisis migratoria

Mientras Pedro Sánchez anunciaba la publicación de un dossier para reforzar la transparencia, se ve a Margarita Robles sin sumarse a los aplausos de la bancada socialista.
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la crisis migratoria en Ceuta. Más de un mes después de que unas 80.000 personas cruzasen la frontera con Marruecos hacia la ciudad autónoma, Sánchez respondía hoy sobre las causas de la entrada, la posible implicación de Rabat o si el Gobierno conocía lo que podía suceder y lo ignoró, entre otras cuestiones.

El presidente ha anunciado desde la tribuna que, en un ejercicio de transparencia, publicará un dossier con todos los informes sobre la crisis migratoria remitidos desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La decisión ha recibido el apoyo de todos los diputados de la bancada socialista, que han aplaudido con fuerza la noticia. Todos, salvo una: la ministra de Defensa, Margarita Robles.

PUBLICIDAD

Las cámaras del hemiciclo han mostrado cómo Robles se abstenía del aplauso en este momento e incluso torcía el gesto al escuchar la noticia. La ministra ha protagonizado en los últimos días uno de los principales choques dentro del Gobierno socialista: si el CNI informó o no de que la entrada masiva desde Marruecos iba a suceder.

El Congreso reaviva el choque entre Robles y Marlaska

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa al lado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados. (REUTERS/Susana Vera)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa al lado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados. (REUTERS/Susana Vera)

Robles ha asegurado que, antes del inicio de la crisis, se produjeron avisos de que la entrada masiva iba a ocurrir. Entre ellas, la ministra aseguró en varias ocasiones que funcionarios del CNI informaron el día de antes de una convocatoria para entrar a nado a España “aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Robles no han sido respaldadas por ningún miembro del Ejecutivo. La Delegación del Gobierno en Ceuta aseguró horas después que no recibió “en ningún momento” informes que advirtieran de lo que iba a suceder. También lo ha negado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha reiterado en varias ocasiones que “no hubo ningún informe” que alertara de la crisis migratoria y que, de haberse sabido, la información se habría elevado “a las más altas instancias” para adoptar las medidas necesarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro en el Congreso que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, si bien no ha querido dar más detalles alegando que el deber de secreto es "una losa". (Fuente: Congreso)

Este jueves, Sánchez ha vuelto a insistir en la falta de avisos. “Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguna preveía la escala”, ha asegurado durante su comparecencia. Respecto al CNI, el presidente ha especificado que el centro “hizo dos informes de la situación y decían que se aumentaban los cruces por el espigón y se recomendaba aumentar la precaución”, sin avisos de una situación extraordinaria.

“Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe. Esto no es acusar a ningún organismo. Es decir la verdad”, ha insistido Sánchez. El presidente ha asegurado que “el Gobierno no tiene nada que ocultar” y ha ordenado publicar todos los informes relativos a la crisis migratoria. El dossier prometido por el líder del Ejecutivo podría confirmar o echar por tierra la versión de Margarita Robles, que ha rechazado aplaudir el anuncio.

Temas Relacionados

Margarita RoblesCNIPedro SánchezGobierno de EspañaCongreso de los DiputadosMigrantesInmigración EspañaÚltima Hora EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Los primeros precios conocidos del nuevo desarrollo muestran una oferta de obra nueva muy alejada de la vivienda asequible, mientras se mantiene la presión sobre le mercado inmobiliario en la capital

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

“Es el momento de romper relaciones con Marruecos hasta que sea una democracia y se comprometa a no usar a su gente como arma arrojadiza”

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marruecos comunica al Gobierno que está investigando la entrada masiva a Ceuta

ECONOMÍA

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

DEPORTES

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo