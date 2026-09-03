España

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Sánchez plantea integrar Ceuta y Melilla en la unión aduanera, lograr un régimen fiscal favorable similar al canario y acceder a las ventajas económicas y presupuestarias vinculadas a las RUP

Varios militares en la frontera de Ceuta con Marruecos. REUTERS/Pedro Nunes
Varios militares en la frontera de Ceuta con Marruecos. REUTERS/Pedro Nunes
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que España pedirá a Bruselas que reconozca a Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas (RUP), una fórmula que permitiría a ambas ciudades acceder a un régimen fiscal más favorable y a otras ventajas comunitarias. La propuesta forma parte de la estrategia del Ejecutivo para “reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla” y lograr, según ha defendido Sánchez en el Congreso, una “integración plena” de las dos ciudades en la Unión Europea, que incluiría también su incorporación a la unión aduanera y una representación permanente en el Comité de las Regiones

El estatus de región ultraperiférica está definido en los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Se aplica a territorios que, pese a formar parte plena del bloque comunitario y estar sujetos a su legislación, se enfrentan a desventajas por su lejanía del continente europeo, su condición insular, su reducido tamaño, su topografía o su dependencia económica de un número limitado de sectores productivos.

PUBLICIDAD

Para compensar esas limitaciones, la Unión Europea adapta sus políticas en áreas clave como el comercio, la fiscalidad, las zonas francas, la agricultura y la pesca, además de flexibilizar las normas de ayudas estatales y las condiciones de acceso a los fondos estructurales. Según el Parlamento Europeo, alrededor de cinco millones de personas viven actualmente en estas regiones, algunas de las cuales registraron un crecimiento poblacional significativo por la inmigración interna.

Los beneficios concretos que otorga el estatus

El reconocimiento como RUP conlleva ventajas en varios frentes. En materia presupuestaria, estas regiones reciben financiación adicional de fondos europeos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con techos de cofinanciación de hasta el 85% para proyectos de infraestructura y servicios públicos, frente al 80% habitual en el resto de la Unión Europea. La Unión Europea destinó 1.928 millones de euros adicionales del FEDER para estas regiones en el período 2021-2027, a los que se suman 281 millones de euros para el objetivo de cooperación territorial conocido como Interreg D.

PUBLICIDAD

El estatus también habilita ayudas estatales flexibles: el derecho comunitario permite excepciones en materia de competencia para autorizar subvenciones públicas que en el resto del territorio nacional estarían prohibidas, como bonificaciones al transporte de mercancías y pasajeros entre estas regiones y el continente. A esto se suma la posibilidad de aplicar regímenes fiscales y arancelarios propios o diferenciados, con exenciones o reducciones de determinados impuestos indirectos que abaratan el coste de vida y la importación de productos básicos.

En el ámbito agrícola, estos territorios cuentan con fichas financieras específicas, como el programa POSEI, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que compensa las dificultades de producción y comercialización derivadas del aislamiento geográfico. El estatus también facilita el acceso a fondos de investigación y desarrollo orientados a la transición verde, dado que el clima y la ubicación de estas regiones favorecen proyectos en energías renovables, biodiversidad marina y adaptación al cambio climático.

Pedro Sánchez detalla la presencia de altos cargos del gobierno en Ceuta y la inminente visita del Jefe de Estado para reafirmar el apoyo y compromiso con la ciudad autónoma.

El caso de Canarias, único territorio español con esta condición, el archipiélago cuenta con un Régimen Económico y Fiscal (REF) que aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con un tipo general del 7% frente al 21% del IVA peninsular, y sostiene la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite a las empresas inscritas tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades, según precisa la Agencia Tributaria. El mismo marco financia compensaciones al transporte de mercancías y pasajeros entre las islas, la península y el resto de la Unión Europea, y da cobertura a los fondos del programa POSEI destinados a sostener la producción agrícola y ganadera local.

Por qué Ceuta y Melilla no encajan en esta categoría automáticamente

Actualmente existen nueve regiones ultraperiféricas reconocidas por el derecho comunitario. Cinco corresponden a departamentos de ultramar franceses: Martinica, Mayotte, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión, a los que se suma la comunidad de ultramar de San Martín. Portugal aporta dos regiones autónomas, Azores y Madeira, mientras que España cuenta con Canarias.

Ni Ceuta ni Melilla cumplen con los requisitos tradicionales que exige la figura de región ultraperiférica: ninguna de las dos es una isla ni se encuentra a una distancia suficiente de la península ibérica, condiciones que sí satisfacen los nueve territorios reconocidos hasta ahora.

Ceuta y Melilla sí comparten otros rasgos con las regiones ultraperiféricas existentes, como la reducida superficie territorial y la dependencia económica de sectores limitados. A esto se agrega una condición geopolítica que ningún otro territorio europeo posee: son la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaImpuestos EspañaPedro SánchezÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de pasteurización que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Cómo conservar uvas en frascos para el invierno sin congelarlas ni usar conservantes

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Seguir una dieta vegana durante seis semanas consiguió reducir los niveles de dolor entre las participantes del estudio

Un estudio científico asegura que la dieta vegana reduce el dolor de la fibromialgia en mujeres

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

El miedo puede estar presente ante el fracaso, la opinión de los demás, la incertidumbre o el rechazo

Javier Quintero, psiquiatra: “Si nunca fallas, es que probablemente nunca estés intentando algo que realmente te haga crecer”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | El presidente del Gobierno afirma que el rey visitará la ciudad autónoma “en las próximas semanas”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

Pedro Sánchez rebaja el papel de Rusia e Israel en la avalancha migratoria en Ceuta y dice ahora que “no hay evidencias” de que fuesen causantes

La crisis de Ceuta aviva la ruptura que hay entre el Ministerio del Interior y los mandos policiales: “Ya saben que el Gobierno de Sánchez está amortizado”

ECONOMÍA

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Retrasar la jubilación no compensa para quienes eligen el pago único: reciben solo el 51% del valor de la pensión que pierden

La batalla de los universitarios por alquilar se recrudece: en septiembre les toca pagar más, vivir lejos del campus y conformarse con lo que queda

DEPORTES

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles