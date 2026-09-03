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Precio de la luz en España este 4 de septiembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este viernes 4 de septiembre.

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Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 169.68 euros por megavatio hora para este viernes, según los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa más alto de la luz será de 259.12 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio mínimo del servicio eléctrico en el país llegará a los 83.75 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este viernes 4 de septiembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 217.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 216.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 212.73 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.99 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 183.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 191.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 203.03 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 195.95 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.75 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.74 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.34 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 124.93 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 171.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 178.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 217.5 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 259.12 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 225.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 217.5 euros por megavatio hora.

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