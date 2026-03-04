España

Mario Alonso, biólogo: “Las langostas nunca envejecen y crecen indefinidamente gracias a este secreto”

Estos animales son considerados biológicamente inmortales, pero sí pueden fallecer por enfermedades, depredación o durante la muda del caparazón

Guardar
Las langostas son consideradas biológicamente
Las langostas son consideradas biológicamente inmortales. (Pixabay)

Desde hace décadas, el ser humano busca ralentizar el envejecimiento. Por este motivo, laboratorios de todo el mundo ya estudian distintas técnicas centradas en terapias génicas, fármacos senolíticos y mecanismos celulares capaces de retrasar el deterioro del organismo.

En esta búsqueda, la ciencia ha posado su mirada en la naturaleza, centrándose en aquellas especies que gozan de una extraordinaria longevidad. Es el caso de la rata topo desnuda, algunas tortugas centenarias, determinadas medusas o incluso las langostas.

"Las langostas son inmortales", señala el biólogo Mario Alonso (@mariodewonder en TikTok). Esta afirmación no se refiere a que literalmente este animal pueda vivir eternamente, sino que son consideradas biológicamente inmortales.

Pueden vivir más años que la “medusa inmortal”

“Se han encontrado langostas salvajes de más de 140 años”, explica Alonso. Aunque la edad exacta en estos animales es difícil de determinar con precisión absoluta, los estudios científicos coinciden en que pueden superar el siglo de vida, algo excepcional entre los invertebrados.

La medusa Turritopsis dohrnii, conocida
La medusa Turritopsis dohrnii, conocida como "la medusa inmortal", puede vivir menos años que las langostas. (Dr. Karen J. Osborn/Wikimedia Commons)

Además, “viven muchísimo más que la famosa medusa inmortal”. El biólogo se refiere a la Turritopsis dohrnii, conocida por su capacidad de revertir su ciclo vital a una fase juvenil. Así lo explica el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC): “Cuando alcanza la etapa adulta y ha completado su ciclo reproductivo, es capaz de revertir su desarrollo, convirtiéndose nuevamente en pólipo —la fase previa en el desarrollo ontogénico— mediante un proceso de rejuvenecimiento celular”.

El mecanismo de las langostas, sin embargo, es distinto: “Nunca envejecen y crecen indefinidamente gracias a un secreto que tienen”, explica Alonso, refiriéndose a la telomerasa.

¿Por qué las langostas son consideradas biológicamente inmortales?

La telomerasa es una enzima que interviene en el mantenimiento de los telómeros, los extremos de los cromosomas. “El telómero es el borde de nuestros cromosomas y, como en una mesa, lo que más se desgasta con el tiempo son los bordes”.

La langosta es un ejemplo
La langosta es un ejemplo de senescencia insignificante. (Wikimedia Commons)

Esos telómeros funcionan “como una especie de protección de los cromosomas, como una funda que protege la parte del cromosoma donde están los genes importantes”. Con el paso de los años, en la mayoría de los organismos, incluido el ser humano, esos extremos se acortan progresivamente cada vez que la célula se divide, lo que provoca que “las partes más importantes del cromosoma empiezan a tener daños”. Es en ese momento “cuando envejecemos y cuando empezamos a tener problemas”, como ciertas enfermedades.

En humanos, la telomerasa solo está activa en etapas embrionarias, en ciertas células madre y, de forma descontrolada, en muchas células cancerosas. En cambio, en las langostas su actividad se mantiene durante buena parte de la vida adulta en numerosos tejidos. “Las langostas, sin embargo, como tienen la telomerasa, esta va reconstruyendo esos telómeros y por eso nunca envejecen, porque nunca pierden los telómeros”, explica Alonso.

Desde el punto de vista biológico, las langostas se consideran un ejemplo de “senescencia insignificante”, un concepto que describe organismos que no muestran un deterioro fisiológico progresivo evidente con la edad. No presentan un declive reproductivo marcado ni un aumento exponencial del riesgo de muerte conforme envejecen, como ocurre en los humanos.

Por eso, cuando Alonso afirma que “la única manera que tiene una langosta de morir es que las depreden, que las cocinemos nosotros, por supuesto, que somos un depredador, que tengan un accidente o que tengan una enfermedad”, está aludiendo a esa inmortalidad biológica: la ausencia de un límite interno claro impuesto por el envejecimiento celular.

Según informó la Universidad de Northeastern en un comunicado, Neptune es una langosta americana típica en comportamiento y fisiología.

Sin embargo, que un organismo sea biológicamente inmortal no significa que viva para siempre en condiciones reales. En la naturaleza intervienen infecciones, fallos fisiológicos y, en el caso de las langostas, un proceso crucial: la muda del caparazón. A medida que crecen necesitan desprenderse del exoesqueleto. Ese proceso requiere una enorme cantidad de energía y se vuelve más arriesgado con el tamaño y la edad.

Durante esa muda, el animal debe romper su antiguo caparazón y extraer completamente su cuerpo antes de que el nuevo exoesqueleto, todavía blando, comience a endurecerse. Si la reserva energética no es suficiente (algo más probable en ejemplares muy grandes) la langosta puede quedar atrapada en el proceso, incapaz de terminar de desprenderse. El esfuerzo extremo puede agotarla hasta la muerte o dejarla tan debilitada que sucumba poco después.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaNaturalezaNaturaleza EspañaAnimalesCienciaCiencia EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las revistas del corazón esta semana: el cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú en Portugal con sus amigas

Este miércoles, 4 de marzo, también son protagonistas del quiosco Sonsoles Ónega, por la publicación de su nuevo libro, y Ágatha Ruiz de la Prada

Las revistas del corazón esta

El lado más personal de Fernando Ónega: tres dolorosas pérdidas, dos matrimonios y un trasplante que le cambió la vida

El legendario periodista ha fallecido este miércoles, 3 de marzo, a los 78 años

El lado más personal de

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

La Sala concluye que no existe desproporción entre la conducta y la sanción impuesta, dado que la trabajadora incumplió una de las funciones nucleares de su puesto, afectando potencialmente a la integridad de la usuaria

Procedente el despido de una

Adrián Chico, psicólogo: “No encontrar pareja nunca es una posibilidad muy real”

La expectativa generalizada de que tarde o temprano surgirá una relación no siempre se cumple y esperarla solo genera desconcierto y malestar

Adrián Chico, psicólogo: “No encontrar

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”