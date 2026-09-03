Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

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Alberto Núñez Feijóo ha salido a la tribuna del Congreso muy contundente contra Pedro Sánchez. Tras las masivas manifestaciones de ayer por la gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta y las dudas que arrojó el informe policial sobre la versión del Gobierno, el líder del PP ha acusado a Sánchez de tenerle miedo a Marruecos y ha asegurado que que la entrada masiva de migrantes fue una operación que “salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello”.

Feijóo, durante su réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta, ha recalcado que una relación bilateral estable y constructiva, refiriéndose a Marruecos, “no se protege ocultando los hechos ni obviando la respuesta firme y proporcional que una nación soberana debe dar ante las sospechas de esta gravedad”.

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Pero ante este posible acto de “guerra híbrida” como el sucedido en Ceuta, ha reprochado a Sánchez que se haya quedado de “brazos cruzados” ante las advertencias de que se podía producir una entrada masiva esos días.

Pedro Sánchez, desde la tribuna. (REUTERS/Susana Vera)

“Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas”, ha asegurado. Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso a decir que “no se enteró de nada”. A su entender, en ese caso debería dimitir “por incompetente” y, “si es falso”, “por cómplice”. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno “lo sabía y lo tapó”.

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“¿Qué sabe Marruecos de usted?

Además, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de “mentir a la cara” ante el Pleno del Congreso y ha afirmado que “la operación” de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta “salió de Marruecos”, “fue consentida” por ese país y “hay indicios” de que Rabat “la coordinó y el Gobierno lo sabía”. Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué “tiene miedo” a Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que su Ejecutivo no recibió "alertas o avisos extraordinarios" que anticiparan la crisis.

“España no subcontrata su soberanía a nadie”. Además, ha garantizado que si gobierna “nunca habrá una sombra de duda sobre la libertad” del presidente del Gobierno, en referencia al presunto espionaje de los móviles de Sánchez y de sus ministros con el sistema Pegasus.

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Este asunto es una de las razones que desde la oposición creen que están llevando a Sánchez a no querer acusar directamente a Marruecos y a su papel en la crisis de Ceuta. “¿Qué documento o conversación había en su teléfono para que se comporte de esta manera, por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe Marruecos de usted?”, se ha preguntado Feijóo desde la tribuna.

Feijóo ha prometido recuperar la política “firme y sensata” con Marruecos, y buscar una relación “leal” en la que quede claro que Ceuta y Melilla son España. No es una cuestión negociable, ha dicho. El líder del PP ha concluido su intervención afirmando que “ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional”.

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Con información de EFE y Europa Press