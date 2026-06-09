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¿Pulpo Paul eres tú? Paco el ajolote ya lanzó su predicción para el debut de México en el Mundial 2026

La peculiar mascota sorprendió en redes sociales al anticipar el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica

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A pocos días del arranque de la Copa del Mundo de 2026, una curiosa mascota se ha convertido en tema de conversación entre aficionados y usuarios de redes sociales. Se trata de Paco, un ajolote que fue presentado como el encargado de anticipar los resultados de algunos encuentros mundialistas y que ya emitió su primer pronóstico para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La grabación que circula en internet muestra al anfibio dentro de una pecera mientras decide entre dos banderas colocadas en extremos opuestos. Tras algunos segundos de recorrido, Paco se inclinó por la representación mexicana, lo que fue interpretado como una predicción favorable para el conjunto nacional de cara al compromiso que abrirá oficialmente la justa internacional.

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El encuentro está programado para disputarse el próximo 11 de junio en el renovado Estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá la ceremonia de inauguración y el primer partido del torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Un video viral muestra al simpático anfibio eligiendo la bandera mexicana de cara al esperado encuentro inaugural.
Un video viral muestra al simpático anfibio eligiendo la bandera mexicana de cara al esperado encuentro inaugural.

La popularidad del video creció rápidamente entre los aficionados al futbol, quienes encontraron en Paco una nueva figura para seguir durante la competencia. Sin embargo, la grabación también provocó cuestionamientos por parte de algunos usuarios, quienes señalaron detalles que despertaron dudas sobre su autenticidad.

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Uno de los aspectos más comentados fue la posición de las banderas dentro de la pecera. En el material difundido, la bandera de Sudáfrica aparece ubicada a la izquierda, mientras que la de México se encuentra del lado derecho. Esta disposición llamó la atención debido a que el conjunto mexicano fungirá como anfitrión del encuentro inaugural.

Algunos usuarios celebraron la predicción, mientras otros cuestionaron detalles que apuntarían al uso de Inteligencia Artificial.
Algunos usuarios celebraron la predicción, mientras otros cuestionaron detalles que apuntarían al uso de Inteligencia Artificial.

Esa observación llevó a varios internautas a especular sobre la posibilidad de que el contenido hubiera sido elaborado o modificado mediante herramientas de Inteligencia Artificial. Hasta el momento, dichas versiones permanecen únicamente como comentarios en redes sociales y no existe una confirmación oficial al respecto.

Más allá de la polémica, la aparición de Paco inevitablemente recordó a una de las mascotas más famosas en la historia de los Mundiales: el célebre Pulpo Paul.

Durante la Copa del Mundo de 2010 celebrada en Sudáfrica, aquel molusco alcanzó fama internacional gracias a la precisión de sus pronósticos. Sus elecciones acertaron en diversos partidos importantes y lo convirtieron en un fenómeno mediático seguido por millones de personas alrededor del planeta.

El pulpo Paul predec&#237;a una victoria de Espa&#241;a en su pecera del acuario Sealife de Oberhausen, Alemania. EFE/ROLAND WEIHRAUCH/Archivo
El pulpo Paul predec&#237;a una victoria de Espa&#241;a en su pecera del acuario Sealife de Oberhausen, Alemania. EFE/ROLAND WEIHRAUCH/Archivo

Entre sus predicciones más recordadas destacó la final de aquella edición, cuando anticipó la victoria de la Selección Española sobre Holanda. El resultado terminó cumpliéndose gracias al gol anotado por Andrés Iniesta en tiempos extra, una anotación que selló el histórico primer campeonato mundial para España.

Ahora, 16 años después de aquella historia, Paco busca generar una expectativa similar entre los seguidores del futbol internacional.

La coincidencia resulta aún más llamativa porque el primer rival de México en esta Copa del Mundo será precisamente Sudáfrica. Ambas selecciones no se enfrentaban desde el partido inaugural del Mundial de 2010, disputado en el Soccer City de Johannesburgo.

Aquella tarde, el conjunto africano tomó ventaja gracias a un memorable gol de Siphiwe Tshabalala, mientras que el empate definitivo llegó por conducto de Rafael Márquez, dejando el marcador 1-1.

FILE PHOTO: Football - South Africa v Mexico FIFA World Cup South Africa 2010 - Group A - Soccer City Stadium, Johannesburg, South Africa - 11/6/10 Siphiwe Tshabalala (2nd R) celebrates with his team mates after scoring South Africa's first goal Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine/File Photo
FILE PHOTO: Football - South Africa v Mexico FIFA World Cup South Africa 2010 - Group A - Soccer City Stadium, Johannesburg, South Africa - 11/6/10 Siphiwe Tshabalala (2nd R) celebrates with his team mates after scoring South Africa's first goal Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine/File Photo

El nuevo choque entre mexicanos y sudafricanos tendrá además un ingrediente histórico adicional. El encuentro se celebrará en el emblemático Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Rafa Márquez

Mientras llega el silbatazo inicial, Paco el ajolote ya emitió su veredicto. Ahora será el turno de la Selección Mexicana de demostrar en la cancha si la peculiar mascota acertó o si su predicción terminará siendo solamente una curiosa anécdota previa al Mundial 2026.

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