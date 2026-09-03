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La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Ubicada en el fiordo de Sørfjorden, la propiedad funcionó durante más de un siglo como correccional, una etapa que le ganó el sobrenombre con el que se conoce ahora

Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)
Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)
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Una isla privada en pleno fiordo noruego, con casi 4.000 metros cuadrados construidos y playa propia, ha vuelto a salir al mercado. Se trata de Ulvsnesøy, un terreno de 94.800 metros cuadrados ubicado en el municipio de Osterøy, cerca de Bruvik, en la región de Vestland. El anuncio, publicado en la plataforma JamesEdition, no revela el precio, pero describe la isla como “una propiedad unicornio”, en alusión a su escasez en el mercado inmobiliario global.

La propiedad incluye una casa señorial con vistas al fiordo, varias residencias independientes, graneros, talleres, un invernadero y un muelle de aguas profundas. El terreno de la isla en venta suma más de 1.600 metros de costa privada, playas propias, senderos y un helipuerto, según el listado publicado en JamesEdition.

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Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)
Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)

El origen del nombre con el que se conoce popularmente a la isla tiene una explicación curiosa. Antiguamente la isla perteneció a un monasterio y más tarde pasó a ser propiedad eclesiástica vinculada a una granja de la zona llamada Kirkebruvik. En 1881 se fundó allí un internado correccional para niños de entre 10 y 15 años considerados “descarriados”, cuya fama entre los vecinos de la zona dio origen al apodo local “Fanteøya”, que en noruego alude a vagabundos o pícaros, aunque con el tiempo la prensa internacional lo tradujo como “isla del diablo”.

Usos posibles, de resort boutique a sede corporativa

El anuncio plantea varios destinos posibles para la propiedad: un resort boutique de lujo, un retiro de bienestar, un campus de liderazgo internacional o una sede corporativa privada. También menciona la opción de convertirla en un club exclusivo para miembros o en un complejo familiar transmisible entre generaciones. La publicación aclara, sin embargo, que cualquier desarrollo turístico deberá preservar el patrimonio cultural y los valores ambientales del lugar, en línea con la normativa municipal, que clasifica el suelo para “prestación de servicios” y exige que toda actividad futura esté vinculada a una operación de ese tipo.

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A pesar de la sensación de desconexión que promete el anuncio, la isla es de fácil acceso desde el continente. Se puede llegar en 45 minutos en auto desde el aeropuerto de Bergen, en 25 minutos en tren hasta la localidad de Vaksdal y luego en un breve traslado en barco privado. También existe la opción de acceso en helicóptero, con un trayecto de apenas 10 minutos desde Bergen, según detalla la publicación de JamesEdition.

Una propiedad que ya cambió de manos dos veces

Tras el cierre del internado en 1981, las mismas instalaciones pasaron a funcionar como una dependencia de baja seguridad de la cárcel de Bergen, con capacidad para 31 reclusos, pero la prisión cerró en febrero de 2019.

Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)
Vista de la Isla del Diablo, en Noruega. (JamesEdition)

La isla salió a la venta por primera vez en 8,2 millones de coronas noruegas (unos 758.250 euros, al tipo de cambio actual) tras el cierre de la cárcel y fue adquirida en junio de 2019 por 11,8 millones de coronas (1.060.200 euros) por un comprador privado que la transformó en una granja en funcionamiento, con caballos, ovejas y aves de corral, según Time Out. Ese mismo año volvió a cotizarse por unos 30 millones de coronas o 2,5 millones de euros, de acuerdo con Business Insider.

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