Cinco recetas fáciles y saludables para llevar en táper y sobrevivir a la vuelta al trabajo: pollo a la romana, lomo en salsa y un cremoso curry de salmón

Recetas aptas para táper (Adobe Stock)

Guardar

Madrugones, metros y autobuses, jornadas que se hacen largas, tápers recalentados... La vuelta a la rutina trae consigo un sinfín de factores, algunos de ellos relacionados, por supuesto, con cómo comemos. Adiós a los espetos, los helados después de cenar o los mojitos en el chiringuito. Hola a los desayunos tempraneros, las comidas en táper y el batch cooking. Para que los primeros días de septiembre se hagan algo más amenos, compartimos cinco recetas perfectas para llevar en táper, fáciles y rápidas y con ingredientes muy accesibles.

Lomo de cerdo a la naranja

Receta de lomo de cerdo a la naranja (pxhere)

El lomo a la naranja es una receta tradicional de esas que nos han llegado gracias a la herencia de generación tras generación. No es de extrañar, ya que es uno de esos platos que unen sencillez en la elaboración, ingredientes fáciles de encontrar y un sabor insuperable. Para esta receta, preparamos una carne de lomo dorada a la sartén, glaseada después con una salsa cítrica y llena de sabor que realza la ternura de la carne.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

1 kg de lomo de cerdo (pieza entera)

2 naranjas grandes (una para zumo y otra para rodajas)

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar la salsa)

1 cucharada de azúcar (opcional, si te gusta más dulce)

Guarnición: puré de patata o verduras al gusto

Cómo hacer lomo de cerdo a la naranja, paso a paso

Salpimenta el lomo por ambos lados. Déjalo reposar 10 minutos para que tome el sabor. En una sartén grande, añade el aceite y dora el lomo a fuego medio-alto por todos los lados para sellar los jugos. Retira el lomo y reserva. En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos. Exprime el zumo de 1 naranja y corta la otra en rodajas gruesas. Añade el lomo de nuevo a la sartén. Incorpora el zumo de naranja, el vino blanco y las rodajas de naranja. Rectifica de sal y pimienta. Baja el fuego y cocina 20-25 minutos tapado, dando la vuelta al lomo a mitad de cocción. Si quieres una salsa más espesa, disuelve la maicena en un poco de agua fría y añádela a la sartén los últimos 5 minutos. Retira el lomo y deja que repose 5 minutos antes de cortarlo en medallones. Sirve el lomo salseado, acompañado del puré de patata o verduras.

Hamburguesas de calabacín

Hamburguesas de calabacín. (Magnific)

Las hamburguesas de calabacín son una receta muy sencilla que permite aprovechar esta hortaliza de una manera original. Su preparación no requiere demasiados ingredientes y puede convertirse en una opción perfecta para una comida fuera de casa. Para completar el plato, podemos añadir una guarnición de verduras salteadas, patatas fritas, arroz blanco o ensalada fresca.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

2 calabacines medianos

2 huevos

80 g de pan rallado

1 diente de ajo

40 g de queso rallado (opcional)

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer hamburguesas de calabacín, paso a paso

Lava y ralla los calabacines, colócalos en un colador y añade sal. Deja reposar 10 minutos para que suelten el agua. Seca el calabacín rallado con papel de cocina, presionando bien para eliminar el exceso de líquido. Este paso es clave para evitar que las hamburguesas queden aguadas. Coloca el calabacín en un bol. Añade los huevos, el pan rallado, el ajo picado, el queso rallado (si usas), el perejil, la sal y la pimienta. Mezcla bien hasta obtener una masa manejable. Si está demasiado blanda, añade un poco más de pan rallado. Forma con las manos pequeñas hamburguesas o tortitas. Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva. Dora las hamburguesas por ambos lados, unos 3-4 minutos por cada cara, hasta que estén doradas y crujientes. No las muevas antes de tiempo para que no se deshagan. Sírvelas calientes, acompañadas de tu salsa favorita o una ensalada.

Ensalada de pasta con berenjenas y queso

Una ensalada de pasta corta con trozos de berenjena asada, tomates cherry, pimiento y queso Cebreiro se presenta en un cuenco sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada fría es perfecta para los días calurosos de principios de septiembre, una receta formada por una ración de pasta que se mezcla con berenjenas asadas y dados de queso fresco para una combinación de texturas y sabores exquisita. Se utiliza una vinagreta ligera para realzar los sabores y conseguir un resultado jugoso y equilibrado.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

300 g de pasta corta (lazos, fusilli o macarrones)

2 berenjenas medianas

150 g de queso fresco

12 tomates cherry

1 pimiento rojo pequeño

40 ml de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

1 cucharada de vinagre de Jerez

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Unas hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer ensalada de pasta con berenjenas y queso, paso a paso

Cuece la pasta en abundante agua con sal, siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela y enfría bajo el grifo. Reserva.

Corta las berenjenas en dados medianos, salpica con sal y deja reposar 10 minutos para quitar el amargor. Seca con papel y coloca en una bandeja.

Riega las berenjenas con 1/3 del aceite y hornea a 200 ºC durante 20 minutos, removiendo a mitad de cocción hasta que estén doradas.

Lava y trocea los tomates cherry y el pimiento rojo en cubos pequeños.

Prepara la vinagreta : mezcla el aceite restante, el ajo picado muy fino, el vinagre, sal y pimienta.

En un bol grande, mezcla la pasta, las berenjenas asadas, los tomates y el pimiento. Añade la vinagreta y remueve suavemente.

Corta el queso en dados y agrégalo justo antes de servir para que no se deshaga. Añade albahaca fresca si quieres.

Sirve fría o a temperatura ambiente. Ajusta de sal y pimienta antes de llevar a la mesa.

Salmón al curry

Salmón al curry (Flickr)

Este guiso de salmón al curry con verduras es un plato fácil y rápido, perfecto para una comida entre semana o para dejar preparado un táper. Para esta receta, los lomos de salmón se cocinan junto a cebolla, ajo, calabacín y zanahoria en una salsa suave y cremosa de curry y leche de coco. Todo se guisa a fuego suave para que el pescado quede jugoso y la verdura al dente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

400 g de salmón fresco (en lomos o tacos)

1 lata de leche de coco (400 ml)

2 cucharaditas de curry en polvo

2 dientes de ajo

1 cebolla mediana

1 calabacín mediano

2 zanahorias

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Zumo de 1/2 limón (opcional)

Cilantro fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer salmón al curry con leche de coco, paso a paso

Corta el salmón en dados grandes y salpimenta ligeramente. Pela y pica la cebolla y el ajo en trozos finos. Lava el calabacín y las zanahorias; córtalos en medias lunas o dados pequeños. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes (unos 3 minutos). Añade el calabacín y la zanahoria. Saltea hasta que empiecen a estar tiernos (4 minutos). Incorpora el curry en polvo y remueve bien para que las verduras se impregnen. Vierte la leche de coco y mezcla. Cuando la salsa hierva, baja el fuego y agrega el salmón. Cocina a fuego medio-bajo durante 6-8 minutos, moviendo la sartén con delicadeza para que el salmón no se rompa. Ajusta de sal y añade el zumo de limón si deseas un toque fresco. Decora con cilantro fresco justo antes de servir.

Pollo a la romana

Pollo a la romana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este guiso de pollo con verduras y tomate, tradicional de la cocina italiana, es perfecto si buscamos una receta de esas que se cocinan prácticamente solas. Para prepararlo, solo hay que cortar las verduras en trozos, sellar la carne de pollo y cocinarlo todo en una cazuela, añadiendo tomate triturado para formar una sabrosa salsa perfecta para acompañar con un buen trozo de pan.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 55 minutos



Ingredientes

1/2 pollo troceado

2 pimientos amarillos

1 pimiento verde

1 pimiento rojo grande

1 cebolla

400 g de tomate triturado natural

1 ramita de romero

1 limón

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pollo a la romana, paso a paso

Trocea el pollo en piezas medianas y sécalo bien con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Salpimenta el pollo al gusto y dóralo en una cazuela grande con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté bien sellado por todos los lados, retíralo y resérvalo en un plato. En la misma cazuela, añade la cebolla cortada en plumas y los pimientos en tiras. Sofríe a fuego medio durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Incorpora de nuevo el pollo a la cazuela y añade el tomate triturado junto con la ramita de romero. Mezcla bien para que todos los ingredientes se integren. Exprime el jugo de medio limón sobre la preparación y remueve de nuevo para repartir el sabor de forma uniforme. Tapa y cocina a fuego bajo durante 40-45 minutos, removiendo ocasionalmente. Cuando el pollo esté bien tierno y la salsa haya espesado, prueba la preparación y rectifica el punto de sal si es necesario. Si la salsa queda muy líquida, sube el fuego sin tapar los últimos 5 minutos. Así concentrarás el sabor. Retira la ramita de romero antes de servir y lleva el pollo a la mesa bien caliente. Puedes acompañarlo con pan para aprovechar la salsa.