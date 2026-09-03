España

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Al abordar la responsabilidad de la crisis, el líder de Vox afirmó que el Ejecutivo está “encubriendo al invasor”

Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados este miércoles. REUTERS/Susana Vera
Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados este miércoles. REUTERS/Susana Vera
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El líder de Vox, Santiago Abascal, como era de esperar, no se ha mordido la lengua en su comparecencia de este jueves en el Congreso de los Diputados a la hora de calificar la actuación de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta: “Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, a sus propios compromisos y a sus propios electores”. “¿Quién nos atacó? “¿Quién nos atacó, señor Sánchez? Le pregunto seriamente quién lo hizo, quién es el atacante, porque es imposible defender Ceuta o a los ceutíes si no sabemos quién nos ataca”, ha añadido.

Abascal ha elevado el tono de una jornada que ya ha estado muy caldeada, al señalar que el Gobierno “no sabe lo que pasó” durante la “invasión” del 30 de julio, pero “sí sabe quién no fue”. Y es que, según Abascal, “Marruecos no es su amigo, es su amo”. Finalmente, Abascal exigió a que “si no es capaz de defender España, lo que tiene que hacer es irse”.

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El pleno extraordinario del Congreso gira en torno a la comparecencia de Pedro Sánchez, más de un mes después de la entrada de más de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. Entre las principales polémicas, en el centro del discurso se encuentra ahora la posible instigación o connivencia de Marruecos en ese suceso. El Gobierno de Sánchez, apoyándose en información del CNI, asegura que no hay pruebas concluyentes en esa dirección. Pero este miércoles se reveló un informe del CENIF, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que afirma otra cosa, y que el Ministerio del Interior aparentemente no conocía. Ese documento indica que hubo agentes marroquíes que guiaron a los inmigrantes hacia la frontera.

Abascal ha enfocado su participación en señalar estas dudas, aunque él mismo no ha dudado a la hora de especular sobre lo que pasó. Por ello, el dirigente de Vox ha reclamado al Congreso que active el proceso parlamentario previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar un posible delito de traición por parte del presidente. Según Abascal, “por desgracia, a día de hoy sólo los diputados de Vox se muestran dispuestos” a dar ese paso.

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Gabriel Rufián, acusa directamente a Marruecos de utilizar la crisis migratoria para atacar al Gobierno de España, asegurando que contó con la colaboración de Washington, Tel Aviv y la derecha española.

Críticas a la gestión de la crisis con Marruecos

Durante su intervención, Abascal a preguntado a Sánchez: “¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted? ¿Cómo pueden lograr que nuestro Gobierno no responda?”, haciendo alusión a las escuchas con Pegasus y sugiriendo una supuesta sumisión ante Marruecos.

El líder de Vox ha llegado a calificar al presidente como “el embajador de Marruecos en España” y “el virrey de Al-Andalus que se sube a la tribuna a defender a su rey, Mohamed VI”. A su juicio, Sánchez “aceptaría ser el virrey de Mohamed VI si no logra sus sueños de grandeza de ser el jefe del Estado”.

Abascal aseguró que el ataque sufrido por Ceuta fue “un ataque de guerra híbrida” de Marruecos, convencido de que las autoridades marroquíes actúan porque “Sánchez no se atreverá a tomar ninguna represalia”. En palabras del líder de Vox, “no le importaría ser el virrey de Mohamed VI si no logra sus sueños de grandeza de ser el jefe del Estado”.

Al abordar la responsabilidad de la crisis, Abascal acusó al presidente de “encubrir al invasor” y de trasladar la carga de “no defender” las fronteras de España a los cuerpos policiales. Según denunció, la “invasión” de Ceuta no se organiza “por Facebook ni es consecuencia de un bulo de una sentencia”. “La zona más militarizada del norte de África no puede ser superada por un bulo”, indicó, y subrayó que “no lo dice Vox, lo dicen los informes policiales que usted niega, usted oculta y están en manos de los jueces cuando señalan que nos consta que quien está detrás es el régimen”.

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