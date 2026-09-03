España

Beatriz Archidona lanza una pulla tras la cancelación de ‘De lunes a viernes’: “A saber dónde estamos…”

La presentadora reaccionó en directo al futuro del programa mientras la cadena prepara una nueva tarde con El diario de Jorge, Rueda la letra y ¡Allá tú! a partir del 7 de septiembre

Beatriz Archidona para 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).
Beatriz Archidona para 'De lunes a viernes' (MEDIASET ESPAÑA).
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La nueva temporada televisiva ha comenzado con cambios importantes en Telecinco. Uno de los más inesperados afecta directamente a las tardes de la cadena, que a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, prescindirán de De lunes a viernes, el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. La decisión se conoció este miércoles y, apenas unas horas después, la presentadora protagonizó una curiosa reacción en directo que muchos interpretaron como una indirecta sobre el futuro del espacio.

La escena tuvo lugar durante una conversación sobre Isabel Pantoja y el próximo concierto de la cantante. Karmele Marchante comentó que no tendría inconveniente en desplazarse para cubrir la actuación y aseguró incluso que había sido idea suya acudir al evento. El comentario provocó las respuestas de Lydia Lozano y Carlos Corbacho, que también bromearon con la posibilidad de viajar hasta La Palma.

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Fue entonces cuando Archidona quiso saber la fecha del concierto. Al conocer que tendría lugar el 12 de septiembre, la presentadora soltó una frase que rápidamente adquirió otro significado: “Mucho se ha hablado… ¿Qué día era, Karmele? ¡A saber dónde estamos nosotros el día 12!”. La periodista intentó contener la risa mientras algunos de sus colaboradores no pudieron hacerlo.

Beatriz Archidona en 'De lunes a viernes'. (Telecinco)
Beatriz Archidona en 'De lunes a viernes'. (Telecinco)

Aunque no llegó a referirse expresamente a la cancelación de De lunes a viernes, el comentario se produjo justo después de que Telecinco anunciara su nueva programación y dejó entrever el desconcierto que ha provocado el movimiento en el plató.

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El adiós de ‘De lunes a viernes’ cambia las tardes de Telecinco

El programa encara así sus últimos días en antena. Telecinco ha decidido retirar De lunes a viernes de su programación diaria dentro de una remodelación de la parrilla que afecta a varias franjas de la cadena. El espacio dejará de emitirse tras esta semana y su hueco será ocupado por una combinación de programas ya conocidos y nuevos formatos.

La decisión supone el final de una etapa para Archidona y Santi Acosta en las tardes de Telecinco, aunque ambos continuarán ligados a la cadena al frente de De Viernes, que inicia una nueva temporada este mismo viernes.

La principal novedad será, por tanto, comprobar qué rendimiento tiene la nueva estructura vespertina, mucho más fragmentada y basada en distintos formatos en función de la franja.

Jorge Javier Vázquez continúa al frente de 'El diario de Jorge' (Mediaset)
Jorge Javier Vázquez continúa al frente de 'El diario de Jorge' (Mediaset)

Uno de los grandes regresos será el de El diario de Jorge. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez volverá a la parrilla después de su parón estival y ocupará la franja inmediatamente posterior a la sobremesa.

El formato comenzará a las 17:55 horas, con una duración de poco más de una hora. De esta manera, recupera presencia diaria en la cadena justo cuando Telecinco decide prescindir de De lunes a viernes.

Antes, desde las 15:55 horas, continuará El verano se mueve, con Ion Aramendi. El programa será, de este modo, el principal espacio de actualidad de las tardes de Telecinco y mantendrá la conexión entre la información y el entretenimiento durante la primera parte de la franja vespertina.

Carlos Sobera estrena ‘Rueda la letra’

A las siete de la tarde llegará una de las grandes apuestas de la cadena para el nuevo curso. Carlos Sobera se pondrá al frente de Rueda la letra, un nuevo concurso que ocupará la franja de 19:00 a 20:00 horas.

Carlos Sobera y su nuevo programa
Carlos Sobera estará al frente del nuevo programa con 'El Rosco'. ( Mediaset)

El estreno supone la incorporación de un nuevo formato a una tarde que Telecinco ha decidido reformular casi por completo. Tras el concurso llegará otro rostro habitual de la cadena: Juanra Bonet, que continuará al frente de ¡Allá tú! desde las 20:00 horas.

Así, en apenas cuatro horas, Telecinco encadenará un magacín, un programa de testimonios y entretenimiento y dos concursos.

Así queda la nueva programación diaria de Telecinco

La modificación de la parrilla se hará efectiva el próximo lunes 7 de septiembre. La programación anunciada por la cadena para las tardes queda distribuida de la siguiente manera:

15:55 horas: El verano se mueve, con Ion Aramendi.

17:55 horas: El diario de Jorge, con Jorge Javier Vázquez.

19:00 horas: Rueda la letra, con Carlos Sobera.

20:00 horas: ¡Allá tú!, con Juanra Bonet.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)
Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

Pero los cambios no afectan únicamente a la tarde. En la franja matinal, La mirada crítica y El programa de Ana Rosa mantendrán sus horarios, mientras que Vamos a ver, presentado por Patricia Pardo, ampliará su duración hasta alcanzar las tres horas y ocupará el hueco que deja El precio justo entre semana.

Por su parte, El precio justo pasará a emitirse durante el fin de semana. Telecinco también prepara el regreso de El tiempo justo, con Joaquín Prat, que se incorporará a la programación en las próximas semanas.

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