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Subastan 158 lotes de joyas procedentes del narcotráfico desde 10 euros: las ganancias se destinarán a programas de prevención y asistencia frente a las adicciones

La iniciativa busca transformar bienes vinculados al tráfico de drogas en recursos para combatir las adicciones y favorecer la reinserción social y laboral

Sanidad saca a subasta pública 158 lotes de joyas decomisados para reinversión en asistencia y prevención de toxicomanía. (Europa Press)
Sanidad saca a subasta pública 158 lotes de joyas decomisados para reinversión en asistencia y prevención de toxicomanía. (Europa Press)
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Joyas que un día estuvieron vinculadas al narcotráfico podrán acabar ahora en manos de particulares o empresas. El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ha puesto en marcha una subasta pública de 158 lotes de joyas de oro y piedras preciosas procedentes de operaciones contra el narcotráfico. Las pujas parten desde apenas 10 euros y los ingresos obtenidos se destinarán a programas de prevención de adicciones, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral.

La subasta, identificada como Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el pasado 28 de agosto y permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. El procedimiento, cuyos detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto, se desarrolla íntegramente por vía electrónica a través del portal especializado Escrapalia.

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Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los 158 lotes reúnen más de 200 piezas, en su inmensa mayoría confeccionadas en oro de 18 quilates. El catálogo incluye una amplia variedad de artículos, entre ellos pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes. Algunas de las piezas incorporan piedras preciosas como esmeraldas y diamantes.

Los activos proceden del Fondo de Bienes Decomisados, que gestiona este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Los precios de salida arrancan en los 10 euros, una circunstancia que, según Sanidad, convierte la convocatoria en “una excelente e inusual ventana de oportunidad” para particulares y empresas vinculadas al sector.

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La Administración señala entre los potenciales interesados a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres de manufactura e inversión, así como inversores privados. La institución destaca además las posibilidades de “reempleo directo en el mercado minorista de segunda mano” y de reaprovechamiento del metal precioso al peso.

La subasta permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. (Escrapalia)
La subasta permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. (Escrapalia)

De los bienes decomisados a la prevención de las adicciones

El objetivo de la operación va más allá de dar salida a los bienes decomisados: los fondos obtenidos se incorporarán al Fondo de Bienes Decomisados y se utilizarán para financiar actuaciones frente a las adicciones. La recaudación, según explica el Ministerio de Sanidad, “se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico”.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías y asistencia a personas con problemas de drogodependencia, así como iniciativas orientadas a favorecer su inserción social y laboral. De esta forma, los bienes intervenidos en operaciones contra el narcotráfico se convierten en recursos para reducir el impacto de las drogas.

En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha destinado a programas de reducción de la demanda, mientras que el 40% restante se ha dirigido a la reducción de la oferta, que incluye la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras, según los datos facilitados por Sanidad. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos.

Para participar en la subasta, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma Escrapalia y aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria. Además, será necesario depositar una fianza de garantía de 1.000 euros. La puja permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre, fecha en la que finalizará el proceso electrónico.

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