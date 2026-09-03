Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

El piloto español Fernando Alonso. (Bernadett Szabo/Reuters)

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La carrera de la semana pasada en Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos, volvió a llevar a Fernando Alonso a los puntos con Aston Martin. Un nuevo ‘milagro’ en una escudería donde la palabra “decepción” es la más repetida en las noticias que repasan los resultados desde que el español llegó al equipo. En esta ocasión, sin embargo, todo salió bien: Alonso salió en el puesto 18 y terminó noveno, en lo que, para él, fue un triunfo colectivo: “Estoy muy contento, contento por el equipo. Hoy han clavado todas las decisiones, la estrategia fue la correcta, los neumáticos, y al final, con un par de coches de seguridad. Todas las decisiones del equipo fueron las correctas hoy”, comentó tras la carrera.

Aston Martin llega ahora al Gran Premio de Italia en el décimo puesto del campeonato de constructores con apenas tres puntos, todos firmados por Alonso. El asturiano los obtuvo en Zandvoort con una estrategia de parada única que nadie más en la parrilla se atrevió a ejecutar, y que le permitió aguantar en zona de puntos hasta el final. Pero esta semana, su exjefe en Haas, Güenther Steiner, ha afirmado que el mérito fue del piloto, no del coche.

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El exdirector del equipo Haas se ha mostrado escéptico con la supuesta mejora de Aston Martin en Países Bajos. En el podcast The Red Flags, aseguró que la actuación del equipo en los entrenamientos y en la clasificación al sprint le hizo reconsiderar el optimismo generado por las recientes mejoras de Aston Martin. “Después de lo que vi el viernes y el sábado en la clasificación de sprint y en la carrera de sprint, pensé: ‘Creo que hemos reaccionado de forma un poco exagerada ante su resurgimiento’”. “Y luego, también en la clasificación del sábado para la carrera, pensé: ‘Vaya, esto no va por buen camino’”, añadió.

El equipo llegó a Zandvoort con un paquete de actualizaciones que incluía una nueva unidad de potencia Honda, tras haber presentado prácticamente un AMR26 B en Hungría. Lance Stroll abandonó en la primera vuelta por los daños del accidente de Max Verstappen. Alonso, en cambio, ejecutó una estrategia agresiva que le llevó hasta la novena plaza y le dio dos puntos al equipo, triplicando su cosecha total en el año. Para Steiner, sin embargo, el resultado no refleja una mejora real del monoplaza. “Ha sido una hazaña típica de Fernando, lograrlo con una sola parada. Eso les ha salvado”, afirmó el italiano, que también subrayó el contexto competitivo en el que se produjo: “Ha podido mantener un ritmo decente y lo que les ayuda en este momento es que ahora hay realmente tres equipos ahí atrás que están muy lejos del resto”.

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La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

Lo que reconoce el propio Alonso

El bicampeón asturiano felicitó al equipo tras la carrera, aunque fue directo sobre las limitaciones que persisten. “En general, todavía no estamos donde queremos estar en cuanto a la manejabilidad. Las reducciones de marcha y el frenado motor parecen un poco aleatorios, curva a curva”, declaró a Sky Sports F1. Alonso apuntó al déficit en rectas como el problema más urgente: “Seguimos perdiendo mucho en rectas. Ahora que somos más o menos competitivos en las curvas, tenemos que mejorar eso”.

La renovación del contrato de Alonso, que vence a finales de 2026, inquieta al equipo. Desde Aston Martin le emplazaron a tomar una decisión durante el verano, pero septiembre arranca sin un anuncio oficial. Jenson Button, embajador del equipo y excompañero de Alonso en McLaren, se pronunció en su blog en la web oficial de Aston Martin. “No tengo ni idea de si va a estar un año más en este deporte, pero sé que, independientemente de cuándo decida retirarse, será considerado uno de los grandes de la F1”, escribió el campeón del mundo de 2009.

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