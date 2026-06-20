Caimanes, iguanas y ranas de ojos rojos: la Guardia Civil desarticula en Sevilla una red de tráfico ilegal de especies exóticas

Agentes de SEPRONA inspeccionan las dependencias donde se encuentran animales exóticos en cautiverio en Sevilla. Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y fauna. (Guardia Civil)

Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por la Guardia Civil por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de especies exóticas en Sevilla. En las dependencias registradas fueron localizados 256 especímenes protegidos, entre los que se encontraron varanos de la sabana (Varanus exanthematicus), ranas arbóreas de ojos rojos (Agalychnis callidryas), caimanes de anteojos (Caiman crocodilus) o una iguana albina (Iguana iguana).

Además, fueron encontrados 61 perros y 28 gatos que estaban presuntamente destinados a la cría de estos animales para su posterior venta de forma ilícita, puesto que los responsables de la explotación no estaban facultados para dicha actividad.

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Las actuaciones del SEPRONA se han enmarcado dentro de la operación Zmija y los presuntos responsables han sido acusados de delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil desarticula una red de tráfico ilegal de especies exóticas en Sevilla. (Guardia Civil)

Encontraron en el aeropuerto una maleta con especies exóticas

La investigación comenzó a finales de 2025, después de ser recibidas informaciones por diferentes vías con respecto a una presunta organización dedicada a hechos delictivos contra la flora y fauna.

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A raíz de esto, los agentes de la Guardia Civil interceptaron en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta con diversos especímenes de animales, todos ellos protegidos por el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y sin contar con ningún tipo de documentación.

Tras ser intervenida la maleta, se comprobó el origen y destino del envío: de la provincia de Sevilla, el paquete debía viajar hasta las Palmas de Gran Canaria. Por ello, se establecieron dispositivos de vigilancia sobre los principales responsables de los envíos una vez obtenida la identificación de estos.

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La Guardia Civil encontró decenas de perros y gatos presuntamente destinados a la cría y venta ilegal. (Guardia Civil)

Según ha explicado la Guardia Civil es un comunicado, se constató una estructura definida jerárquicamente con distintos roles y que paralelamente contaba con la participación de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos. “Estos se valían del trato de favor y eran conocedores del contenido de los paquetes, falsificando la documentación para su transporte”.

Se realizaron registros en cinco inmuebles y en tres naves industriales de Sevilla; en uno de los domicilios fueron intervenidos 56.965 euros en efectivo que se encontraban repartidos por distintas estancias de la casa. Presuntamente, este dinero era procedente de los beneficios obtenidos por el tráfico de las especies.

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Dos personas han sido detenidas

La operación que ha sido llevada a cabo por el SEPRONA de la Guardia Civil de Sevilla ha concluido con los dos principales responsables de la organización puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil encontró en uno de los inmuebles casi 57.000 euros en efectivo presuntamente procedente de los beneficios obtenidos por el tráfico de estas especies. (Guardia Civil)

A través de su comunicado, la Guardia Civil ha recordado que CITES es un acuerdo internacional que buscar velar por la protección de especies de animales y plantas silvestres en peligro de extinción y amenazadas, con el objetivo de que el movimiento transfronterizo internacional de estas no se convierta en una explotación insostenibles a causa del tráfico y comercio ilegal internacional.

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“La demanda creciente de animales exóticos favorece la expoliación del medio y también la cría ilegal sin ningún control, poniendo en grave riesgo la supervivencia de los animales en peligro de extinción y aniquilando la vida salvaje de muchos países”.