Comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos, en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso este jueves para abordar la crisis migratoria en Ceuta (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Pedro Sánchez comparece hoy, 3 de septiembre, ante el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, desencadenada el 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular la frontera desde Marruecos. La intervención llega tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado.

El presidente deberá detallar qué información tenía el Gobierno antes de la entrada masiva, qué medidas adoptó desde entonces y cuál es la situación actual en Ceuta. También se esperan anuncios o una actualización sobre los traslados, la acogida de menores y solicitantes de asilo, y el refuerzo de los recursos destinados a la ciudad autónoma.

La comparecencia se produce, además, después de que trascendiera un informe policial que atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes un papel activo en la planificación y ejecución de la entrada. Ese documento contradice la posición defendida hasta ahora por Moncloa, que había descartado pruebas sobre una implicación de Rabat. La oposición y los socios parlamentarios pedirán aclaraciones sobre esa discrepancia, sobre las alertas previas y sobre la relación diplomática con Marruecos.