Del cáncer de Carlos III a sus problemas con Donald Trump: todos los motivos que habrían llevado al príncipe Harry de vuelta a Reino Unido

El príncipe Carlos, Meghan, duquesa de Sussex, y el príncipe Harry en el balcón del Palacio de Buckingham, 2018. (Ray Tang/Lnp/Shutterstock).

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Seis años después de hacer las maletas rumbo a Estados Unidos para romper con toda su familia y abandonar sus obligaciones reales, el príncipe Harry podría estar dispuesto a recuperar buena parte de la vida que dejó atrás en Reino Unido. Según ha adelantado este jueves The Telegraph, el duque de Sussex y Meghan Markle preparan su regreso al país junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, en un movimiento que podría producirse de forma escalonada en los próximos años.

La decisión supone un importante cambio para una familia que desde 2020 tiene su residencia principal en Montecito, California. Sin embargo, no implica una vuelta a la actividad institucional de la monarquía. Harry y Meghan continuarán siendo miembros de la familia real sin desempeñar funciones oficiales y conservarán sus proyectos profesionales y empresariales. También mantendrán su vivienda estadounidense y la propiedad que poseen en Portugal.

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Aunque los Sussex no han explicado públicamente todas las razones que estarían detrás de este traslado, hay varios factores que podrían haber pesado en la decisión. Desde la cercanía y un círculo de apoyo familiar para sus hijos hasta la presión impuesta por Donald Trump, repasamos los motivos que podrían haber sido determinantes para ellos.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Sus hijos, en el centro de la decisión

Uno de los argumentos más evidentes tiene que ver con Archie y Lilibet. Los pequeños comenzarán el próximo curso en Reino Unido, lo que permitirá que crezcan con un contacto mucho más frecuente con la familia paterna y con el entorno cultural en el que nació su padre.

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Harry ha expresado en diferentes ocasiones su deseo de que sus hijos conozcan sus raíces británicas. La distancia entre California y Reino Unido ha condicionado durante años la relación de los niños con sus familiares, especialmente con su abuelo, el rey Carlos III.

La reciente reunión en Highgrove, celebrada el pasado mes de julio, tuvo precisamente un significado especial: el monarca volvió a ver a sus nietos después de varios años. Un acercamiento que podría haber reforzado la intención de recuperar una presencia más habitual en territorio británico.

Archie y Lilibet en una imagen publicada por Meghan Markle en su cuenta de Instagram (Instagram / @meghan)

Mantener vivo el recuerdo de Diana de Gales

Hay otro componente emocional que podría estar detrás del regreso: el vínculo de Harry con su país de origen y, especialmente, con la memoria de su madre. La princesa Diana continúa ocupando un lugar fundamental en la vida del duque. De hecho, durante su viaje el pasado mes de julio, el duque no quiso perder la oportunidad de acudir junto a sus hijos y su esposa a Althorp, la residencia histórica de la familia Spencer donde descansan los restos de Diana.

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No sería la primera vez que Harry comparte este lugar con Meghan. En sus memorias recordó cómo llevó a su mujer a visitar la tumba de su madre y explicó el significado que tuvo para él poder mostrarle ese espacio. Una residencia más estable en Reino Unido también facilitaría que Archie y Lilibet conozcan la historia familiar de su padre y mantengan un vínculo más directo con la familia Spencer.

El príncipe Archie, la princesa Lilibet y el príncipe Harry en Althorp Estate. Foto: Instagram (@meghan)

La salud de Carlos III

La relación entre Harry y su padre ha atravesado momentos especialmente complicados desde la salida de los Sussex de la institución. Sin embargo, en los últimos meses se han producido señales de aproximación.

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El encuentro privado de Highgrove fue uno de los gestos más significativos. A ello se suma que ambos mantienen contacto y que Harry ha manifestado su deseo de dejar atrás los enfrentamientos familiares.

La situación adquiere todavía más relevancia por la salud del rey. Carlos III fue diagnosticado de cáncer y, aunque Buckingham Palace ha informado de una evolución favorable, la enfermedad ha cambiado inevitablemente las prioridades familiares. Harry ha hablado públicamente de su padre y, durante una reciente aparición en Nueva York, aseguró que se encontraba “muy bien”.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

¿Problemas con su vida en Estados Unidos?

El traslado no significa necesariamente que los Sussex hayan dejado de sentirse cómodos en California. De hecho, según The Telegraph, conservarán su casa de Montecito. Pero la vida en Estados Unidos tampoco ha estado completamente libre de complicaciones.

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En 2025, el estatus migratorio de Harry llegó a convertirse en objeto de polémica después de que la Heritage Foundation reclamara conocer los documentos relacionados con su visado. El debate surgió a raíz de las revelaciones que el príncipe hizo en Spare sobre su consumo de drogas en el pasado.

Aunque Donald Trump descartó públicamente que quisiera expulsar al duque del país, Meghan Markle no tuvo la misma suerte y, en una entrevista con el New York Post, afirmó que “Harry ya tiene suficientes problemas con su esposa”, dijo sin tapujos, calificándola además de “terrible”.