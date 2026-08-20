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La reacción de Carlos III al conocer que Harry y Meghan volverán a vivir en Reino Unido: el cariño de un abuelo que quiere ver crecer a sus nietos

Según ha publicado ‘Hello!’, el monarca ha recibido con agrado el regreso de los duques de Sussex a Inglaterra

Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex, en el funeral de Estado de la reina Isabel, 19 de septiembre de 2022. (REUTERS/Toby Melville).
Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex, en el funeral de Estado de la reina Isabel, 19 de septiembre de 2022. (REUTERS/Toby Melville).
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El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido no solo supone un importante cambio en la vida de los duques de Sussex. La decisión también abre una nueva etapa en la relación del príncipe con su familia, especialmente con su padre, el rey Carlos III, que ha vivido los últimos años alejado de su hijo y nietos mientras lucha contra un cáncer.

Según ha confirmado HELLO!, el monarca conoció el pasado domingo la intención de los Sussex de trasladarse nuevamente a Reino Unido a finales de agosto. Aunque todavía se desconoce cuál será su residencia, todo apunta a que la familia se instalará en una vivienda privada situada fuera de Londres. La intención, al menos inicialmente, sería convertir el país en su residencia principal durante un periodo prolongado.

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Para Carlos III, el cambio supone sobre todo la posibilidad de recuperar una presencia más habitual de su hijo y de sus nietos en su vida cotidiana. Según el citado medio, fuentes próximas a la familia aseguran que el monarca valora positivamente poder compartir más momentos con Harry, Meghan, Archie y Lilibet, aunque siempre dentro del ámbito privado.

El prícnipe Carlos entrega a la novia Meghan Markle a su hijo, el príncipe Harry. El novio le dijo: "Estás espectacular".
El prícnipe Carlos entrega a la novia Meghan Markle a su hijo, el príncipe Harry. El novio le dijo: "Estás espectacular".

La decisión, sin embargo, no modifica el acuerdo alcanzado tras la salida de los Sussex de la primera línea de la monarquía. Harry y Meghan continuarán siendo miembros de la familia real sin responsabilidades oficiales y mantendrán su independencia económica. No se contempla, por tanto, que recuperen funciones institucionales ni que adopten un modelo a medio camino entre la vida privada y el servicio a la Corona.

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También el príncipe Guillermo y Kate Middleton han sido informados de la mudanza. Los dos hijos de Harry y Meghan, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzarán sus estudios en Reino Unido el próximo mes de septiembre. La familia ha optado por mantener en secreto tanto el colegio como la ubicación de su nueva vivienda para preservar su intimidad.

El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)
El príncipe Harry y Meghan Markle felicitan la Navidad con una emotiva estampa familiar (Instagram / @meghan)

Un acercamiento que comenzó en Highgrove

La noticia llega apenas unas semanas después de uno de los encuentros más significativos entre Harry y su padre en los últimos años. El pasado mes de julio, el duque de Sussex visitó a Carlos III en Highgrove para mantener un almuerzo privado. Aquel encuentro fue especialmente relevante porque permitió al monarca volver a estar con sus nietos después de un largo periodo de distancia.

Desde entonces, la relación entre padre e hijo parece haber entrado en una etapa algo más tranquila. Ambos mantienen contacto telefónico y Harry ha expresado públicamente su deseo de dejar atrás los enfrentamientos familiares.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El propio príncipe reconoció recientemente que le gustaría recuperar la relación con sus seres queridos y descartó la posibilidad de continuar enfrentado a su padre indefinidamente. “No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, llegó a declarar al hablar de la situación del monarca y de su deseo de aprovechar el tiempo que puedan compartir. Ese acercamiento podría encontrar ahora un nuevo escenario con el regreso de toda la familia a Reino Unido.

La decisión tampoco parece completamente improvisada. Durante los últimos años, Harry ha hablado en diferentes ocasiones de su deseo de que sus hijos conozcan mejor el país donde nació y creció. En una conversación mantenida durante los premios WellChild de 2025, la cantante Joss Stone contó que el príncipe se mostró especialmente interesado cuando hablaron sobre su regreso a Reino Unido y sobre las ventajas de criar a los niños cerca de la familia y de su entorno.

Ahora ese deseo podría convertirse en una realidad. Archie y Lilibet crecerán durante una temporada en territorio británico, rodeados de parte de su familia paterna y expuestos a una cultura que Harry considera importante que conozcan.

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