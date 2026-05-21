Anuncian la muerte del rey Carlos III de Inglaterra por error: una radio británica interrumpió su emisión con un mensaje de luto tras “un fallo informático”

El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Un fallo informático en la emisora británica Radio Caroline ha provocado la difusión accidental de un mensaje que anunciaba la muerte de Carlos III, mientras el monarca se encontraba de visita en Irlanda del Norte. Durante varios minutos, la programación habitual de la radio se interrumpió para emitir mensajes protocolarios de luto y el himno nacional británico.

El error se produjo en la tarde del martes, pese a que Carlos III, de 77 años, siga en activo tras comunicar en febrero de 2024 que recibía tratamiento por cáncer, sin que exista confirmación oficial de un agravamiento de su estado de salud. La cadena, con sede en Essex, al norte de Londres, ha explicado que el problema tuvo lugar durante el desarrollo de su programación habitual y ha ofrecido disculpas públicas tanto al monarca como a los oyentes.

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Así lo ha señalado su director, Peter Moore, en declaraciones reproducidas por Press Association, quien ha achacado lo sucedido a un fallo informático. La confusión se generó cuando una grabación, preparada para ser utilizada solo en caso de fallecimiento del monarca, se activó por equivocación.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

La falsa muerte de Carlos III

Esto llevó a la emisión de un mensaje en el que se decía: “Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad el rey Carlos III. Vamos a transmitir música adecuada hasta nuevo aviso”. Este mensaje fue repetido hasta en tres ocasiones y, de inmediato, comenzó a sonar el himno nacional británico, God Save the King. Todo ello sucedió mientras Carlos III asistía a un acto cultural junto a la reina Camila en un evento de música folclórica local en Irlanda del Norte.

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El director de Radio Caroline, Peter Moore, indicó posteriormente en Facebook que la activación de la grabación fue involuntaria y consecuencia “de un fallo informático ocurrido en el estudio principal”. La emisora interrumpió su programación durante varios minutos, siguiendo el protocolo reservado para estos casos y, en cuanto detectó el error, procedió a disculparse tanto en antena como en redes sociales.

El error de Radio Caroline

Según el relato de Press Association, no se ha especificado el tiempo exacto en el que el error se mantuvo, pero la reproducción de la emisión del martes entre las 13:58 horas y las 17:00 no estuvo disponible en la web de la emisora. Por su parte, Radio Caroline ha reiterado su voluntad de continuar emitiendo los mensajes habituales del monarca en el futuro. Moore añadió en su mensaje en redes sociales: “Radio Caroline ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina, y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más”.

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Los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra (EFE/ Neil Hall)

El incidente ha puesto nuevamente en el centro de la atención a Radio Caroline, una emisora fundada en 1964 como respuesta al monopolio de la BBC sobre la radiodifusión británica. Durante años, la cadena operó desde barcos situados frente a las costas de Inglaterra, sorteando la legislación del momento. Tras la entrada en vigor de la Ley de Radiodifusión Marítima en 1967, muchas radios piratas, incluida Radio Caroline, se vieron obligadas a interrumpir de forma temporal o intermitente sus emisiones. Finalmente, las actividades en alta mar terminaron en 1990.

La trayectoria de esta emisora, considerada pionera en el fenómeno de la radiodifusión libre en Europa, y la particular vida de sus DJ inspiraron, varias décadas después, la película británica de comedia The Boat that Rocked (2009), protagonizada por Bill Nighy y Philip Seymour Hoffman, que narra las peripecias de un grupo de locutores excéntricos a bordo de un barco emisora.

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