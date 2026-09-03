Cuál es la fruta que hidrata, cuida la digestión y protege el corazón

Imagen de una frutería (AdobeStock)

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Incorporar fruta a la alimentación diaria es una de las recomendaciones más extendidas para mantener una dieta equilibrada. Además de aportar vitaminas y minerales, muchas frutas contienen agua, fibra y compuestos antioxidantes que pueden contribuir al buen funcionamiento del organismo.

Entre las opciones disponibles, algunas destacan especialmente por su capacidad para combinar un sabor dulce y refrescante con un perfil nutricional interesante. La pera es una de ellas, cuyo consumo se ha extendido por todo el mundo desde que los romanos contribuyeron a desarrollar y popularizar nuevas variedades.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), entre el 84% y el 86% de su composición corresponde al agua, por lo que se trata de un alimento con un importante poder hidratante. Además, 100 gramos aportan alrededor de 57 kilocalorías, una cantidad moderada que permite incorporarla con facilidad a una alimentación variada.

Uno de sus principales beneficios está relacionado con la salud digestiva. La pera aporta fibra, especialmente cuando se consume con piel, que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Dentro de esta fibra se encuentra la pectina, un tipo de fibra soluble que puede actuar como prebiótico y servir de alimento a determinadas bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. De esta manera, su consumo puede contribuir al mantenimiento de un sistema digestivo equilibrado.

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Peras (AdobeStock)

Una fuente de potasio

Otro de los nutrientes que hacen interesante a esta fruta es el potasio. Este mineral participa en diferentes funciones del organismo y, según la FEN, ayuda a contrarrestar los efectos del sodio y favorece el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Mantener una ingesta adecuada de potasio dentro de una dieta equilibrada puede contribuir al control de la presión arterial y, por extensión, al cuidado de la salud cardiovascular.

Las peras también contienen azúcares naturales, pero su índice glucémico es bajo. Esto significa que su consumo no suele provocar aumentos rápidos de la glucosa en sangre. Por ello, pueden formar parte de una alimentación orientada a mantener unos niveles de azúcar estables, aunque las personas con diabetes deben integrar su consumo dentro de las recomendaciones dietéticas establecidas para cada caso.

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A todo ello se suma la presencia de compuestos antioxidantes, entre ellos flavonoides y polifenoles. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo y se relacionan con mecanismos que intervienen en la salud cardiovascular. La fruta también aporta vitamina C, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

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Quiénes no deben comer peras

Sin embargo, que un alimento sea saludable no significa que sea adecuado para todo el mundo en cualquier circunstancia. Las personas con intolerancia o problemas de absorción de la fructosa pueden experimentar hinchazón, gases o diarrea después de consumirla.

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No obstante, la pera puede ser una aliada sencilla para una alimentación saludable: aporta agua, fibra, potasio, vitamina C y antioxidantes con un aporte calórico moderado. Si se consume dentro de una dieta variada, puede contribuir a cuidar la digestión, la hidratación y la salud cardiovascular.