España

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

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Hace alrededor de un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. La situación, aún de colapso en la ciudad autónoma; la falta de una estrategia clara para la gestión de los miles de personas que allí todavía se encuentran y la discordancia manifiesta entre las versiones proporcionadas por distintas ramas del Ejecutivo español contribuyen a un clima de malestar que ha motivado la convocatoria de una jornada de manifestaciones en distintas ciudades del territorio español en protesta por la gestión de la crisis, coincidiendo con el día de Ceuta.

La presión sobre el Gobierno, ya objeto de críticas desde todo el espectro político español por su gestión de la situación y la falta de información clara y transparente sobre el suceso y sus causas -aunque ya parece consenso que tendría un alcance internacional-, se ha visto intensificada este miércoles tras conocerse un informe del CENIF, revelado por El Español, que atribuye a las autoridades marroquíes la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio, a pesar de que desde el Ejecutivo se ha insistido y reiterado que la relación con Marruecos es “excepcional” y que nada tenía que ver Rabat con lo sucedido.

Mañana, en este contexto de presión política y demandas de transparencia sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados. Tanto los socios como la oposición vienen reclamando esta intervención desde los primeros días de la crisis y, por tanto, llega más tarde de lo que hubieran considerado oportuno.

07:39 hsHoy

El Gobierno avisa de que habrá menores en Ceuta a quienes se les concederá asilo y que no podrán ser reagrupados con sus familias

El ministro de Política Territorial, que actúa ahora como mando único en la ciudad autónoma, cuestiona la instrumentalización de PP y Vox de las manifestaciones

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07:38 hsHoy

Compromís considera que o Marlaska “ha mentido” o la Policía “oculta información”

El diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha planteado un dilema sobre la actuación del Gobierno tras conocerse el documento que atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la coordinación de la llegada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio: o el cuerpo policial mantuvo esa información al margen de sus responsables políticos, o el titular de Interior faltó a la verdad al negar su existencia.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el diputado ha reclamado que se depuren responsabilidades en el ministerio, sea cual sea el escenario que finalmente se confirme. “Hay dos opciones: la Policía oculta información al ‘mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’ o el Ministro del Interior ha mentido”, ha escrito.

07:30 hsHoy

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

La medida llega tras varios ataques a las patrullas y limita el uso de armamento con munición real a uno de cada cuatro o cinco militares desplegados

Militares por las calles de Ceuta, imagen de archivo. (Marcos Moreno - Europa Press)
Militares por las calles de Ceuta, imagen de archivo. (Marcos Moreno - Europa Press)

El Ministerio de Defensa ha activado las reglas de enfrentamiento (ROE) para los militares desplegados en Ceuta y les permite utilizar sus armas de fuego como autodefensa. La medida llega después de varios ataques contra patrullas, algunos de ellos con piedras y botellas con líquido corrosivo. Sin embargo, el armamento con munición real se limitará a uno de cada cuatro o cinco efectivos de cada patrulla.

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07:18 hsHoy

El Gobierno evita “conjeturas” sobre el informe que señala a Marruecos por Ceuta

El Gobierno evita “conjeturas” sobre el informe que señala a Marruecos por Ceuta (Europa Press)
El Gobierno evita “conjeturas” sobre el informe que señala a Marruecos por Ceuta (Europa Press)

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha optado por evitar “conjeturas” sobre las conclusiones del informe policial que señalaría una implicación de las autoridades marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta, y ha pedido esperar a conocer el documento en su totalidad antes de valorar su contenido.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el ministro ha destacado la reacción del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, según ha asegurado, pidió explicaciones de manera inmediata al director general de la Policía, Francisco Pardo, en cuanto tuvo constancia por la prensa de la existencia de ese documento, elaborado por el CENIF y remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de la investigación.

Torres ha admitido que todavía existen cuestiones sin aclarar sobre el origen y el alcance del informe, entre ellas si se trata de un análisis individual de un agente o si fue solicitado por alguna instancia superior. Por ese motivo, ha insistido en que cualquier valoración rigurosa exige contar primero con el documento completo, algo que, a su juicio, la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad.

Cuestionado sobre una eventual respuesta del Ejecutivo si se confirmara la versión publicada por El Español, según la cual agentes marroquíes habrían dirigido el paso de más de 70.000 personas hacia la ciudad autónoma, el ministro ha evitado adelantar una postura y ha remitido a la publicación íntegra del informe para despejar cualquier duda con total transparencia.

En cuanto a una posible petición de explicaciones a Marruecos, Torres ha señalado que, de verificarse lo publicado, existiría una responsabilidad que el Gobierno español no ha rehuido en ningún momento, y ha recordado que el Ejecutivo ha defendido de forma reiterada la soberanía española sobre Ceuta y Melilla frente a los cuestionamientos planteados por representantes marroquíes.

07:11 hsHoy

Feijóo llama a participar en las manifestaciones como gesto de respaldo “a la causa ceutí”

Decenas de personas durante una manifestación en Ceuta (España), a 30 de agosto de 2026 (Marcos Moreno - Europa Press)
Decenas de personas durante una manifestación en Ceuta (España), a 30 de agosto de 2026 (Marcos Moreno - Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas este miércoles en toda España en apoyo a Ceuta, entre ellas la prevista en Madrid, donde tiene previsto participar personalmente.

A través de su cuenta en la red social X, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de intentar frenar las concentraciones tras conocerse que la Delegación del Gobierno en la capital no ha autorizado el acto convocado por el Ayuntamiento madrileño. “El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy”, ha escrito el dirigente popular, en referencia a la no autorización de la concentración en Cibeles por parte de la Delegación del Gobierno.

En el mismo mensaje, Feijóo ha reivindicado su postura frente a la gestión del Ejecutivo: “Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas”, ha afirmado, al tiempo que ha confirmado su presencia en el acto de Madrid como gesto de respaldo “a la causa ceutí”.

“Pese al boicot del Gobierno, a las 20h, todos a Cibeles. Y todos con Ceuta”, ha escrito el líder de la oposición, quien antes de la concentración madrileña acudirá a Ceuta para participar en el acto institucional por el Día de la ciudad junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

07:07 hsHoy

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

La ciudad celebra su autonomía en un clima de tensión, tras la entrada masiva del 30 de julio y las críticas a la respuesta del Gobierno

Manifestación en Ceuta (Europa Press)
Manifestación en Ceuta (Europa Press)

Cada 2 de septiembre, Ceuta celebra el Día de su Autonomía, pero este 2026 no será un año más. La ciudad vivirá su celebración en medio de una enorme tensión y con las calles repletas de personas que todavía no tienen un destino claro tras la entrada masiva del 30 de julio. La indignación por lo que muchos creen que es una tardía actuación del Gobierno ha llevado a que se convoquen concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma por todo el país.

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07:01 hsHoy

Video | Marlaska pide al director de Policía que aclare el informe sobre Ceuta que señala a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)
06:51 hsHoy

El PP y Vox se suben a la ola de movilizaciones por Ceuta para atacar a Pedro Sánchez, pero los organizadores se desmarcan: “Ni políticos ni banderas”

El partido de Alberto Núñez Feijóo alienta a los alcaldes socialistas a rebelarse contra Ferraz y Santiago Abascal aprovechará para acusar al presidente de “traición”

Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)
Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)

El PP y Vox buscan capitalizar la crisis de Ceuta para que las movilizaciones convocadas para el 2 de septiembre sean un éxito y utilizarlas como arma arrojadiza contra el Gobierno, pese a que los organizadores han insistido en que la marcha no tenga signos ni banderas políticas.

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06:48 hsHoy

Qué es y de qué se ocupa el CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional detrás del informe que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Ese informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y remitido a la Audiencia Nacional el pasado lunes, pone en duda la versión del Gobierno de España, que había negado la existencia de advertencias previas

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado en la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para preguntarle desde cuándo tenía conocimiento del informe que atribuye a gendarmes marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un documento que, según el ministro, habría señalado “un fin distinto del migratorio” detrás de la operación, “de ser cierto”.

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06:37 hsHoy

Marlaska, contra las cuerdas: pide información sobre el informe policial que apunta a que la entrada masiva en Ceuta “fue guiada” por Marruecos

Este aviso desmontaría la teoría oficial del Gobierno sobre que no existían informes que alertaran de lo que podía suceder

Fernando Grande-Marlaska (Europa Press)
Fernando Grande-Marlaska (Europa Press)

El día de la ciudad autónoma de Ceuta amanece con la presión sobre el Gobierno en aumento. La Policía Nacional apunta a que los gendarmes marroquíes habrían gestionado la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, según un documento sobre el que ha informado El Español. A raíz de este informe de la CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía Nacional.

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