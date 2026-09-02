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Las versiones sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: el informe señala el “guiado activo” de sus agentes mientras Interior asegura que no se le puede atribuir la autoría

El Ministerio aclara que el CENIF “no tiene la consideración de unidad investigadora” y afirma que por el momento se desconoce “la autoría intelectual” de la entrada masiva

Varios inmigrantes hacen cola, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno Europa Press)
Varios inmigrantes hacen cola, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno Europa Press)
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El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y el Ministerio de Interior discrepan sobre el grado de implicación de Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta. Después de que este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvinculara al país y atribuyera lo ocurrido a la difusión de bulos a través de redes sociales “rusas e israelíes”, dos días después se ha conocido el informe que asegura que fueron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos los que guiaron a los migrantes y les facilitaron a cruzar la frontera.

El documento, elaborado a requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, habla de una “planificación previa” y sostiene que miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad marroquíes llegaron a participar en el “guiado activo” de las personas que se dirigían hacia Ceuta, mientras otros agentes no uniformados actuaban como “gestores” del flujo, “monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros” a la multitud. El propio informe habla de una “autoría intelectual y directiva difusa”.

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Tras conocerse el documento, adelantado ayer en exclusiva por El Español, el ministro Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones por escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien recabó a su vez la posición de los máximos responsables de Información y Extranjería. La jueza ordenó a la Policía Nacional no compartir con otros organismos -ni con Marlaska ni con el Gobierno- el contenido del informe.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta, "tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes". (Fuente: JCCM)

Según las comunicaciones internas a las que ha tenido acceso EFE y El País, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Luis Santafé Arnedo, ha remitido una carta a Pardo, alegando que los informes conocidos hoy “no permiten establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona”.

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Por ahora, “se desconoce la autoría intelectual” del asalto

El comisario general de Información, Javier Antonio Susin, se pronuncia en la misma línea. En respuesta a la solicitud del DAO sobre las informaciones que apuntaban a la participación de agentes de la Gendarmería marroquí y otros servicios públicos del país vecino, asegura que “no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona”, puesto que “hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto”.

Por su parte, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila, superior de los agentes del CENIF que elaboraron el documento para la jueza Tardón, ha comunicado al DAO que “no existe informe anterior alguno de esta Comisaría General”, a excepción del emitido por el CENIF el 29 de julio y otros análisis de riesgos elaborados posteriormente, como ha detallado el mismo medio.

De la misma manera, el Ministerio recalca que el CENIF “no tiene la consideración de unidad investigadora con el carácter orgánico de Policía Judicial” ni tampoco la de “unidad o servicio de información” en materias diferentes a la inmigración. Añade que no dispone de personal desplegado en Marruecos y que resulta “inusual” que desarrolle actividades bajo mandato de una autoridad fiscal o judicial.

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