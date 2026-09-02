Las versiones sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: el informe señala el “guiado activo” de sus agentes mientras Interior asegura que no se le puede atribuir la autoría

Varios inmigrantes hacen cola, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno Europa Press)

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El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y el Ministerio de Interior discrepan sobre el grado de implicación de Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta. Después de que este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvinculara al país y atribuyera lo ocurrido a la difusión de bulos a través de redes sociales “rusas e israelíes”, dos días después se ha conocido el informe que asegura que fueron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos los que guiaron a los migrantes y les facilitaron a cruzar la frontera.

El documento, elaborado a requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, habla de una “planificación previa” y sostiene que miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad marroquíes llegaron a participar en el “guiado activo” de las personas que se dirigían hacia Ceuta, mientras otros agentes no uniformados actuaban como “gestores” del flujo, “monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros” a la multitud. El propio informe habla de una “autoría intelectual y directiva difusa”.

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Tras conocerse el documento, adelantado ayer en exclusiva por El Español, el ministro Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones por escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien recabó a su vez la posición de los máximos responsables de Información y Extranjería. La jueza ordenó a la Policía Nacional no compartir con otros organismos -ni con Marlaska ni con el Gobierno- el contenido del informe.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta, "tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes". (Fuente: JCCM)

Según las comunicaciones internas a las que ha tenido acceso EFE y El País, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Luis Santafé Arnedo, ha remitido una carta a Pardo, alegando que los informes conocidos hoy “no permiten establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona”.

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Por ahora, “se desconoce la autoría intelectual” del asalto

El comisario general de Información, Javier Antonio Susin, se pronuncia en la misma línea. En respuesta a la solicitud del DAO sobre las informaciones que apuntaban a la participación de agentes de la Gendarmería marroquí y otros servicios públicos del país vecino, asegura que “no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona”, puesto que “hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto”.

Por su parte, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila, superior de los agentes del CENIF que elaboraron el documento para la jueza Tardón, ha comunicado al DAO que “no existe informe anterior alguno de esta Comisaría General”, a excepción del emitido por el CENIF el 29 de julio y otros análisis de riesgos elaborados posteriormente, como ha detallado el mismo medio.

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De la misma manera, el Ministerio recalca que el CENIF “no tiene la consideración de unidad investigadora con el carácter orgánico de Policía Judicial” ni tampoco la de “unidad o servicio de información” en materias diferentes a la inmigración. Añade que no dispone de personal desplegado en Marruecos y que resulta “inusual” que desarrolle actividades bajo mandato de una autoridad fiscal o judicial.