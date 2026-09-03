Mary de Dinamarca muestra su apoyo a Haakon y Mette-Marit y se emociona al hablar del rey Harald: “Era una gran persona”

El rey Harald de Noruega conversa con la reina Mary de Dinamarca durante una cena en el Palacio Real, en el marco de la visita de Estado oficial de los reyes Federico y Mary de Dinamarca a Noruega, en Oslo, el 14 de mayo de 2024. (NTB/Heiko Junge vía REUTERS)

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La muerte del rey Harald V ha supuesto un antes y un después para la monarquía noruega. Tras casi tres décadas al frente de la Corona, el soberano fallecía a los 89 años y dejaba el trono en manos de su hijo, Haakon, que se convierte así en el nuevo rey de Noruega. Una transición que llega en un momento especialmente delicado para la familia real, marcado también por los problemas de salud de Mette-Marit y la situación judicial de Marius Borg.

En medio de este periodo de cambios, las muestras de cariño procedentes de otras casas reales europeas se han sucedido. Una de las más significativas ha llegado desde Dinamarca, país que mantiene una relación especialmente estrecha con la familia real noruega. Federico X y Mary no solo fueron de los primeros monarcas en rendir homenaje públicamente a Harald, sino que también estarán presentes en su funeral, previsto para el próximo 9 de septiembre.

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La reina danesa volvió a pronunciarse este miércoles sobre la pérdida durante un acto oficial celebrado en Copenhague. Sus palabras han dejado patente el afecto que sentía por Harald, a quien conoció cuando todavía desempeñaba el papel de princesa heredera.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre; el rey Federico de Dinamarca; los reyes Harald y Sonja de Noruega; la reina Mary de Dinamarca; y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega posan para una fotografía frente al castillo de Akershus durante una visita de Estado oficial a Noruega, en Oslo, el 15 de mayo de 2024. (NTB/Beate Oma Dahle vía REUTERS)

Para Mary, el monarca noruego destacaba por su cercanía y por la facilidad con la que conseguía hacer sentir cómodas a las personas que estaban a su alrededor. “Era una gran persona. Siempre era un verdadero placer estar en su compañía”, señaló, antes de explicar por qué entiende perfectamente el cariñoso sobrenombre de “el abuelo de toda Noruega”: “Siempre se preocupó por sus semejantes”.

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La esposa de Federico X también recordó la atención que Harald tuvo con ella cuando comenzó su trayectoria dentro de la institución monárquica. Un trato que, según sus palabras, hizo que guardara un recuerdo especialmente afectuoso del soberano. “Su gran cuidado y consideración desde el primer encuentro con él, cuando yo era nueva en mi papel de princesa heredera. Se le echará de menos”, reconoció Mary, que admitió que será una figura muy difícil de olvidar.

El rey Federico de Dinamarca, la reina María y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega reaccionan durante su visita oficial de Estado a Noruega, en Oslo, Noruega, el 15 de mayo de 2024. (NTB/Lise Aaserud/vía REUTERS)

Un mensaje de cariño para Haakon y Mette-Marit

Pero su mensaje no se ha limitado a recordar al fallecido rey. La monarca danesa aprovechó la ocasión para arropar públicamente a los nuevos soberanos noruegos en un momento de enorme trascendencia para ellos. Mary quiso dejar claro que Haakon y Mette-Marit pueden contar con la cercanía de la familia real danesa mientras afrontan el comienzo de esta nueva etapa. “La nueva pareja real sabe que nuestros pensamientos están con ellos en un momento de grandes cambios y que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo”, aseguró.

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La relación entre ambas familias viene de lejos. De hecho, Mette-Marit mantiene un vínculo especialmente estrecho con los reyes daneses, ya que es madrina del príncipe Christian, primogénito de Federico y Mary. El propio rey danés también expresó su disposición a acompañar a Haakon en sus primeros pasos como soberano. Federico X reconoció que espera volver a encontrarse con él y “ayudarle en todo lo que necesite” mientras se adapta a las nuevas responsabilidades que implica ocupar el trono.

El rey Federico y la reina María de Dinamarca, junto con el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, posan para una fotografía durante un paseo por Ulsrudvann, en el marco de su visita de Estado a Noruega, en Oslo, el 15 de mayo de 2024. (NTB/Beate Oma Dahle/vía REUTERS).