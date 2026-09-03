Calendario escolar 2026-2027 de Asturias: inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

La vuelta al cole en Asturias comienza el 9 de septiembre, aunque algunos estudiantes regresarán a las aulas unos días después. (Magnific)

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Los primeros alumnos comienzan a llenar las aulas este 3 de septiembre, adelantándose algunos días a la vuelta al cole general. Son los más pequeños de Andalucía o los estudiantes de Formación Profesional del País Vasco.

Para el resto, todavía quedan unos días más de vacaciones antes de retomar la rutina de libros y cuadernos, que las familias ya se afanan por conseguir con el objetivo de tener todo listo para el inicio del curso. Estas semanas son de mucho ajetreo en papelerías, centros comerciales y demás comercios en los que los padres y los estudiantes buscan todo el material escolar que necesitarán para las clases.

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Este año, según el informe realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, el coste medio de equipar a un estudiante con libros de texto y uniformes asciende a 429,28 euros por niño, una cifra que supone un incremento del 1,73 % en comparación con el anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros.

Tres niñas a su llegada al colegio durante el primer día de comienzo del curso escolar. (Marta Fernández/Europa Press)

Para la vuelta al cole, sin embargo, no solo hay que hacer cuentas para comprar todo el material necesario, sino que también conviene no perder de vista el calendario escolar para no olvidarse ni del primer día de clase ni de ninguno de los festivos de los que podrán disfrutar los estudiantes.

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Calendario escolar de Asturias: inicio y fin de las clases

En Asturias, la mayoría de los alumnos regresarán a las aulas el próximo 9 de septiembre, al igual que en otras comunidades autónomas como La Rioja o Castilla y León. Esto se aplicará para los estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato.

Mientras tanto, los de Formación Profesional no lo harán hasta el 14 de septiembre. Con respecto a los alumnos universitarios, la Universidad de Oviedo comienza sus clases el próximo 10 de septiembre.

Varios niños juegan en el patio de recreo durante la vuelta al cole. (Europa Press)

Aunque todavía no ha empezado el curso, serán muchos los jóvenes que ya estarán pensando en las vacaciones de verano del año que viene. El final de las clases en los grados de Formación Profesional será el 18 de junio, mientras que en el resto de etapas educativas (Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato, aunque en este último dependerá de la Prueba de Acceso a la Universidad) deberán esperar algunos días más, hasta el 23 de junio.

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No lectivos, festivos y vacaciones

Los estudiantes asturianos podrán disfrutar durante el curso de un gran número de días no lectivos y festivos, a los que se suman las vacaciones de Navidad (del 23 de diciembre al 10 de enero) y las de Semana Santa (del 22 al 28 de marzo).

Con respecto a los días no lectivos, estos comprenden el 30 de octubre, el 3 y el 4 de noviembre, el 8 y el 9 de febrero, el 30 de abril y el 3 de mayo. A estas jornadas hay que añadirles los festivos, que son los siguientes:

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España .

Lunes 2 de noviembre, por el Día de Todos los Santos , que cae en domingo.

Lunes 7 de diciembre, por el Día de la Constitución , que cae en domingo.

Martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Además, están los dos días de fiestas locales y los festivos que se incluyen dentro de las vacaciones de Navidad y Semana Santa: Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), Día de Reyes (6 de enero), Jueves Santo (25 de marzo) y Viernes Santo (26 de marzo).

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