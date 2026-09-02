El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles

Un balón de fútbol sobre el césped de un estadio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de fichajes ya ha echado el cierre en España, pero no todos los clubes europeos han bajado la persiana. LaLiga, junto a la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, cerró este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas una ventana de traspasos que ha dejado movimientos hasta el último momento. Sin embargo, la actividad continuará en otros campeonatos durante los próximos días y eso supone una amenaza para los equipos españoles.

La situación cambia por completo una vez superada la fecha límite en España. Los clubes ya no pueden acudir al mercado para sustituir a un futbolista que salga, pero sí existen destinos que todavía tienen capacidad para incorporar jugadores. Por ello, la incertidumbre no desaparece para todos los equipos de Primera y Segunda División. Algunos futbolistas todavía pueden convertirse en objetivos de clubes extranjeros durante los primeros días de septiembre.

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Entre todos esos mercados, Arabia Saudí aparece como el principal foco de preocupación. Los equipos de la Saudi Pro League disponen de varios días más para completar sus plantillas y podrán hacerlo hasta las 23:59 horas del domingo 6 de septiembre. El potencial económico de los clubes saudíes convierte esta competición en una amenaza especialmente importante para el fútbol español.

El jugador del Al Nassr Cristiano Ronaldo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La posibilidad de que lleguen ofertas procedentes de Arabia Saudí afecta especialmente a los equipos de la zona media-baja de LaLiga y a los clubes de Segunda División. La ventana española ya está cerrada, por lo que una salida en estos días dejaría a los equipos sin la posibilidad de acudir al mercado nacional para buscar inmediatamente un reemplazo.

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Turquía también mantendrá abierta la puerta durante unos días más. La Superliga turca podrá realizar fichajes hasta el viernes 4 de septiembre a las 23:59 horas de España. Y su actividad durante este verano demuestra que se trata de un campeonato con capacidad suficiente para competir por futbolistas de primer nivel. Los nombres incorporados durante esta ventana son una muestra de ello. El Fenerbahce fichó a Mason Greenwood por 39 millones de euros, mientras que el Galatasaray incorporó a Rafael Leao por 38 millones.

El Besiktas, por su parte, se hizo con Dusan Vlahovic como agente libre. El fútbol español ya ha sufrido además el interés de los clubes turcos. Vedat Muriqi abandonó el Mallorca para incorporarse al Fenerbahce a cambio de 15,5 millones de euros. Por tanto, los equipos de LaLiga todavía tendrán que prestar atención a lo que suceda en Turquía durante los próximos días.

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El jugador se encuentra ya en la ciudad condal a la espera de que se haga oficial su fichaje por el club azulgrana

La liga portuguesa se fija en España

Al otro lado de la frontera también queda margen para realizar operaciones. La liga portuguesa podrá incorporar jugadores hasta la 01:00 horas del sábado 6 de septiembre en España, equivalente a las 23:59 del viernes 5 en horario local. La Primeira Liga es, además, un destino habitual para futbolistas procedentes de España. Jugadores de Primera y Segunda División han encontrado en Portugal una alternativa para continuar sus carreras, mientras que futbolistas de Primera y Segunda RFEF también pueden dar el salto a la segunda categoría portuguesa. Sergio Arribas, futbolista del Almería de Segunda División, apunta precisamente a ser el siguiente jugador que podría emprender ese camino.

El peligro para los clubes españoles no termina ahí. Existen otros campeonatos que todavía dispondrán de tiempo para reforzar sus plantillas. Países Bajos, Noruega y Dinamarca tendrán abierto el mercado hasta el miércoles 3 de septiembre, un día después que España. Bélgica y Austria lo mantendrán hasta el 4 de septiembre. A partir de ahí, aparecen mercados que tendrán todavía más margen. Rusia podrá realizar incorporaciones hasta el 10 de septiembre, mientras que México y Brasil tendrán abierta su ventana hasta el 12. Grecia será uno de los últimos países en cerrar su mercado, ya que permitirá fichajes hasta el 15 de septiembre.

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