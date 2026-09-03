Un camionero rechaza la idea de trabajar en una oficina después de pasar varios días y muestra todo su respeto: “No lo recomiendo”. (Canva)

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El camionero Alex Tensso cuenta en TikTok que descarta la posibilidad de trabajar en una oficina después de pasar varios días en ese entorno. El conductor explica que la experiencia modifica la idea previa que tiene sobre las tareas administrativas y destaca la exigencia mental que, según relata, requiere esa rutina.

Tensso asegura que imagina un trabajo más cómodo, asociado al aire acondicionado y a una silla frente a un escritorio. Después de probarlo, afirma que se encuentra con una dinámica que le resulta difícil de asimilar, sobre todo por la cantidad de datos y asuntos que debe tener presentes.

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El testimonio contrapone dos formas de trabajo con exigencias distintas: la conducción de un camión y la actividad de oficina. Aunque deja clara su preferencia por la carretera, el camionero dedica un mensaje de reconocimiento a quienes cumplen jornadas de ocho horas en puestos administrativos.

La experiencia del camionero en una oficina

La experiencia de Alex Tensso durante varios días en una oficina le ha hecho reconsiderar la imagen que tenía de ese tipo de empleo. El camionero esperaba una rutina más cómoda que la conducción, pero describe dificultades para adaptarse a la concentración y la organización que, según cuenta, demandan las tareas administrativas.

Un grupo de jóvenes profesionales en una oficina nocturna presenta signos de fatiga frente a las pantallas de sus ordenadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para todos los que estáis trabajando en una oficina ocho horas al día, todos los días, mis respetos. Yo pensaba que vuestro oficio era mucho más sencillo, que estaríais aquí con el aire acondicionado, la mar de a gusto en la silla y nada que ver. Hay que recordar muchísimas cosas, la cabeza parece que te va a explotar. Yo no estoy acostumbrado a esto y se me está haciendo bola y, para mí, mejor el camión. Yo me subo antes al camión que estar en una oficina. Horrible experiencia, no lo recomiendo, pero felicidades a los que estáis en una oficina.”

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El conductor vincula su rechazo a ese entorno con la necesidad de retener mucha información y permanecer atento durante toda la jornada. Aunque afirma que prefiere volver al camión, Tensso evita descalificar a quienes trabajan en oficinas y les traslada un mensaje de respeto por una actividad que, después de probarla, considera exigente.

Cómo el aburrimiento influyen en un oficinista

El paso de Alex Tensso por una oficina también pone el foco en otro de los factores que pueden afectar la jornada laboral y no siempre se tiene en cuenta, dejándolo por debajo de otros sentimientos provocados por la acumulación de responsabilidades: el aburrimiento asociado a las tareas repetitivas. El camionero reconoce que no se esperaba sentirse así.

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Sin embargo, no es el único que lo sufre, en nuestro país el aburrimiento laboral acumula el doble de coste organizativo que el estrés en las empresas españolas, pero apenas figura en los sistemas de gestión de personal. Así lo revela el Informe sobre el Estado de las Personas en la Empresa, elaborado por Dathum a partir de 31.257 trabajadores, 15 sectores y cinco años de datos continuos entre 2021 y 2026, el mayor estudio de estas características realizado en España. Su conclusión más preocupante no es que las organizaciones gestionen mal el problema, sino que llevan años sin verlo.

Las rutinas monótonas en el trabajo llevan a aburrimiento, frustración y, en el peor de los casos, al "boreout". (Christin Klose/dpa)

El 12,6% de la fuerza laboral española lleva dos años consecutivos en zona de aburrimiento, un estado que los especialistas describen como déficit de reto, estímulo y sentido en el trabajo. Frente a ese porcentaje, solo el 4,6% se encuentra en zona de estrés, el problema que concentra la mayor parte de la inversión en bienestar corporativo. La persona en zona de aburrimiento sigue en su puesto, sigue cumpliendo y sigue apareciendo en las reuniones, pero ha dejado de estar presente de forma real.

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