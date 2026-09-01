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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 2 de septiembre: Marta y Fina se dejan llevar por sus sentimientos

La relación de las dos mujeres vivirá un inesperado acercamiento mientras Pablo se enfrenta a una intervención decisiva y Beatriz prepara su próximo movimiento contra Begoña

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La semana ha comenzado en Sueños de libertad con varios frentes abiertos que amenazan con alterar la vida de sus protagonistas. Pablo se prepara para enfrentarse a una operación que podría cambiar su futuro, mientras Marta y Fina atraviesan uno de los momentos más complicados de su relación. Al mismo tiempo, Begoña y Andrés continúan acercándose y Beatriz está decidida a utilizar cualquier oportunidad para poner fin a ese vínculo.

Tras aceptar finalmente que debe someterse a una intervención para tratar su tumor, Pablo ha querido dejar todos sus asuntos en orden antes de entrar en quirófano. El lunes incluso pidió a Nieves que comprobara su testamento ante notario y trató de recuperar el contacto con su hermana Soraya. Mientras tanto, la tensión entre Marta y Gabriel no deja de crecer por la guerra comercial entre sus respectivos perfumes.

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El martes llegará uno de los momentos más emotivos para Pablo. Antes de ser operado, se despedirá de sus hijos y de Nieves y hablará con Miguel sobre sus temores. En paralelo, Roque confesará finalmente a Damián que Eduardo es su padre, mientras Fina comienza a cuestionarse si su relación con Marta tiene todavía futuro. Begoña, por su parte, reconocerá ante Gabriel que no es feliz.

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Avance del capítulo 639 del miércoles 2 de septiembre

El conflicto entre Marta y Gabriel alcanzará una nueva dimensión. Mientras Digna y Damián comprueban que la campaña publicitaria de los perfumes Brossard ya está en marcha, Marta decidirá contraatacar y preparará su propia estrategia al margen de Gabriel.

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Para ponerla en marcha necesitará la colaboración de Fina. Las dos mujeres tendrán que aparcar temporalmente sus problemas personales y volver a trabajar juntas, una situación que terminará provocando un acercamiento inesperado entre ellas.

La tensión acumulada acabará imponiéndose a la razón y Marta y Fina se besarán, en uno de los momentos más importantes de la semana. Un gesto que puede cambiar el rumbo de su relación y que llega precisamente cuando ambas parecían estar más alejadas que nunca.

Pero la reconciliación no será sencilla. Bianca continúa decidida a vengarse y no piensa permitir que Marta vuelva a acercarse a Fina. La pintora seguirá alimentando las dudas de la fotógrafa y tratará de convencerla de que su pareja representa un peligro para ella. Su próximo movimiento podría complicar todavía más una situación que parecía empezar a resolverse.

Julia y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Julia y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Pablo afrontará uno de los momentos más delicados de su vida. En el hospital, Nieves le pondrá al corriente de sus asuntos personales y le comunicará que no ha conseguido localizar a Soraya. Poco después, el asesor financiero será trasladado al quirófano para someterse a la intervención.

La incertidumbre también rodeará a Begoña y Andrés. Beatriz ha conseguido fotografías del encuentro entre ambos y no tardará en entregárselas a Gabriel. Su intención es evidente: utilizar las imágenes para provocar una ruptura definitiva entre el matrimonio.

Lo que pasará el jueves y el viernes

El jueves, Pablo saldrá del quirófano y, en principio, la operación habrá transcurrido correctamente. Sin embargo, todavía quedará por conocer el resultado de la biopsia y, con él, la respuesta a la gran pregunta: ¿es benigno o maligno el tumor? El miedo llevará a Pablo a plantearle a Miguel el peor de los escenarios.

También habrá consecuencias para Begoña. Gabriel se enfrentará a ella después de descubrir las fotografías junto a Andrés y la situación llevará a la joven a reconocer que todavía está enamorada de él. Beatriz, entretanto, aprovechará la crisis para acercarse todavía más a Gabriel.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El viernes, Pablo y Nieves continuarán esperando el resultado de la biopsia, aunque habrá una noticia esperada durante mucho tiempo: Soraya finalmente se pondrá en contacto con su hermano. Miguel y Mabel tratarán de aprovechar la situación para propiciar un acercamiento entre ambos.

En paralelo, Bianca continuará moviendo sus piezas y Francesco, el marchante relacionado con ella, pondrá en duda el trabajo de Fina. La fotógrafa tendrá que luchar por una nueva oportunidad profesional.

La semana terminará además con una decisión que puede cambiar definitivamente el futuro de Gabriel. Después de que Beatriz le proponga solicitar la nulidad matrimonial, él tendrá que decidir si está dispuesto a dar ese paso.

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