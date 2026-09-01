Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Controles de los vuelos procedentes de Italia en los aeropuertos de Barajas y El Prat (Policia Nacional / Europa Press)

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Más de 700.000 turistas italianos eligieron España como destino para sus vacaciones durante el mes de julio, justo antes de que ambos países reintrodujeran controles fronterizos temporales por la crisis migratoria de Ceuta. En concreto, fueron 717.118 visitantes, un 16,9% más que un año antes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Italia empezó a aplicar controles a viajeros procedentes de España el 1 de agosto, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ante el temor del Gobierno de Giorgia Meloni de que algunos pudieran continuar hacia territorio italiano. España respondió el 8 de agosto con controles a pasajeros llegados desde Italia por aire y mar. Este 31 de agosto, ambos países han decidido prolongar las medidas otros 15 días.

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Los datos del INE corresponden al mes inmediatamente anterior a esta tensión fronteriza y muestran que el turismo desde Italia llegaba a agosto en plena expansión. Además, no solo aumentó la cantidad de viajeros, también el gasto: los italianos dejaron 839 millones de euros en julio, un 24,5% más que en el mismo mes de 2025.

Los viajes desde Italia crecen mucho más que la media

La cifra de visitantes italianos destaca especialmente al compararla con el conjunto del turismo internacional. España recibió en julio 11,54 millones de turistas extranjeros, un 4,6% más que un año antes. El número de visitantes italianos, en cambio, aumentó casi un 17%.

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También creció con más fuerza el dinero que dejaron durante sus estancias. Cada turista italiano gastó de media 1.170 euros, un 6,5% más que el año anterior, y alrededor de 175 euros al día. En total, el gasto aumentó un 24,5%, por encima incluso del fuerte crecimiento registrado en las llegadas.

También crecieron notablemente los turistas procedentes de Suiza, con un 13,2% más de visitantes, y el grupo denominado ‘resto de Europa’, con un 10%. Países Bajos avanzó un 6,2% y Reino Unido, un 5,6%.

El escenario general también continúa al alza. Los turistas internacionales gastaron 18.218 millones de euros en España durante julio, un 10,9% más que un año antes. El desembolso medio alcanzó los 1.579 euros por persona y el gasto diario se situó en 218 euros.

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Es decir, el dinero dejado por los visitantes extranjeros está creciendo bastante más rápido que su número: las llegadas aumentaron un 4,6%, mientras que el gasto lo hizo un 10,9%.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Los británicos siguen siendo los que más vienen y más gastan

Aunque Italia destaca por su crecimiento, Reino Unido continúa siendo con diferencia el principal país de origen de los turistas que llegan a España. En julio viajaron 2.187.700 británicos, un 5,6% más que en el mismo mes de 2025.

También fueron los que más dinero dejaron: 3.038 millones de euros en solo un mes, un 4,8% más. Cada turista británico gastó de media 1.389 euros durante su estancia.

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Francia fue el segundo gran mercado por número de visitantes, con 1.587.673 turistas, un 2,3% más. Sin embargo, su gasto creció mucho más, un 12,6%, hasta alcanzar los 1.644 millones de euros. Cada francés desembolsó de media 1.036 euros, un 10,1% más que un año antes.

Algo parecido ocurrió con Alemania. Llegaron 1.209.462 turistas alemanes, también un 2,3% más, pero su gasto aumentó un 11,5%, hasta los 1.751 millones de euros. El desembolso medio por persona alcanzó los 1.447 euros, un 9% más.

No todas las nacionalidades siguieron la misma tendencia. Desde los países nórdicos llegaron 619.693 turistas, un 5,3% menos, y su gasto cayó un 6,8%, hasta 1.065 millones de euros. Irlanda también registró un descenso del 9,6% en el número de visitantes.

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En los siete primeros meses de 2026, España ha recibido ya más de 58,1 millones de turistas internacionales, aumentando un 4,6%, que dejaron 82.054 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior.