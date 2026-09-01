España

Haakon VIII jura como rey ante el Parlamento de Noruega tras la muerte de Harald V: así ha sido el acto histórico con la princesa Ingrid como gran apoyo

El evento también ha estado marcado por la ausencia de Mette-Marit por problemas de salud

El juramento de Haakon VIII. (Europa Press)
El juramento de Haakon VIII. (Europa Press)
Guardar

El juramento del rey Haakon VIII ante el Parlamento de Noruega ha marcado un hito institucional y familiar. El nuevo monarca, investido formalmente en el Storting, ha asumido sus funciones con la solemnidad que exige la tradición, pero acompañado de señales claras de una renovación. A su lado se encontraba la princesa heredera Ingrid Alexandra, quien ha ganado protagonismo en esta etapa de transición, consolidándose como figura central en la continuidad de la Corona.

La ausencia de la reina Mette-Marit, por motivos de salud, no ha restado simbolismo al evento, en el que la presencia de Ingrid ha sido interpretada como un gesto de fortaleza generacional. La ceremonia se celebró solo cuatro días después de la muerte del rey Harald V, quien falleció a los 89 años y cuya capilla ardiente quedó abierta al pueblo noruego tras el juramento.

PUBLICIDAD

El rey Haakon, en uniforme de gala y arropado por su madre, la reina Sonia, y sus dos hijos, ha recorrido en coche descapotable el trayecto desde el Palacio Real hasta el Storting, seguido de un impresionante despliegue de seguridad que ha involucrado a cerca de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

El Parlamento, lleno hasta la bandera y presidido por Masud Gharahkhani, ha sido testigo de la promesa solemne del monarca: gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Ingrid Alexandra, sentada a la derecha de su padre, ha acompañado cada uno de los pasos del acto.

PUBLICIDAD

El juramento real y la democracia noruega

El acto central de la jornada consistió en el juramento ante el Parlamento, una tradición que subraya la esencia democrática de la monarquía noruega. El rey Haakon ha pronunciado la fórmula prevista por la Constitución, comprometiéndose a respetar las leyes y a servir al país. Este paso, lejos de ser meramente simbólico, representa la sujeción de la Corona al control parlamentario y a la voluntad popular, uno de los pilares del sistema noruego desde su independencia en 1905.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

En este contexto, la presencia de los máximos representantes políticos y la interpretación conjunta del Himno Real han reforzado el carácter institucional del evento. Noruega, al igual que otras monarquías europeas, mantiene una convivencia armónica entre tradición monárquica y principios democráticos. El presidente del Storting, Masud Gharahkhani, ha destacado durante la sesión que “la monarquía y la democracia no son contradictorias, sino que están interconectadas”. El propio Haakon, al recibir el documento para prestar juramento, ha recordado el compromiso de su antecesor y su intención de mantener el lema: “Todo por Noruega”.

La ceremonia ha contado con la asistencia de delegaciones extranjeras y mensajes de apoyo de otras casas reales, como el telegrama enviado por el rey Carlos Gustavo de Suecia, padrino de Haakon.

La Casa Real noruega y el relevo generacional

La ausencia de la reina Mette-Marit, convaleciente tras un trasplante de pulmón, ha situado a la princesa heredera Ingrid en un rol central. Vestida de luto riguroso y condecoraciones, Ingrid ha actuado como primera dama durante la ceremonia, acompañando a su padre y firmando como heredera en el Palacio Real después del juramento. Este gesto, más allá de la etiqueta, ha subrayado su preparación para asumir futuras funciones y ha reforzado el mensaje de continuidad dinástica.

La familia real de Noruega. (EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT)
La familia real de Noruega. (EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT)

La reina Sonia, madre de Haakon, también ha tenido una presencia visible en la ceremonia, a pesar de los efectos del duelo. A sus 89 años, Sonia ha sido testigo de la transición y se ha mostrado cercana a sus nietos y a sus hijos en estos días de cambio. La familia real noruega, que por primera vez en la historia moderna cuenta con dos reinas vivas, ha buscado proyectar una imagen de unidad y de adaptación a las circunstancias personales y sociales.

La princesa Ingrid, reconocida por su naturalidad y sentido del humor, ha firmado el compromiso de gobernar Noruega conforme a la Constitución, quedando habilitada para participar en reuniones del gabinete y ejercer como regente en ausencia de su padre. Condecorada con la gran cruz de la Orden de San Olav, la medalla del Centenario de la Casa Real y otras distinciones militares, Ingrid Alexandra se consolida como figura clave del futuro monárquico noruego, en una etapa marcada por el equilibrio entre la herencia recibida y los desafíos contemporáneos.

Temas Relacionados

Haakon de NoruegaHarald V de NoruegaRealezaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emotiva reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: “Acompañar no significa decidir por ellos, a veces hay que quedarse un poquito atrás”

La presentadora tiene tres hijos y no duda en compartir sus inquietudes en redes sociales

La emotiva reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: “Acompañar no significa decidir por ellos, a veces hay que quedarse un poquito atrás”

José Manuel Felices, doctor: “El zumbido en los oídos es la señal de tensión alta más importante”

Aunque puede tener otras causas, este signo puede estar relacionado con una presión arterial demasiado alta

José Manuel Felices, doctor: “El zumbido en los oídos es la señal de tensión alta más importante”

Detenidos en Sevilla los padres de tres niños tras dejarlos solos en casa para irse a beber alcohol: la vivienda estaba llena de suciedad y cucarachas

Los menores fueron encontrados sin supervisión adulta después de que varios vecinos alertaran a la Policía Nacional al escuchar durante horas su llanto

Detenidos en Sevilla los padres de tres niños tras dejarlos solos en casa para irse a beber alcohol: la vivienda estaba llena de suciedad y cucarachas

Melendi responde a un compañero de profesión por su crítica a ‘La Voz’: “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar”

El artista asturiano se ha pronunciado este martes sobre unas polémicas declaraciones en contra del concurso de Antena 3

Melendi responde a un compañero de profesión por su crítica a ‘La Voz’: “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar”

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo

La serie documental de tres episodios cerrará con el concierto de Carolina Durante que tendrá lugar este 1 de septiembre

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

ECONOMÍA

30.000 euros para dejar el camión: el Gobierno concede ayudas a los transportistas para abandonar la profesión

30.000 euros para dejar el camión: el Gobierno concede ayudas a los transportistas para abandonar la profesión

El precio del alquiler sube un 5,8% en todas las capitales de provincia menos en cuatro y marca nuevos máximos en agosto

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

David Jiménez, abogado y experto en herencias, sobre el reparto de una vivienda entre hermanos: “El que se queda con la casa debe compensar al otro en dinero”

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

DEPORTES

Rafa Jódar aterriza en el US Open, su casa, dispuesto a seguir soñando a lo grande: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”

Rafa Jódar aterriza en el US Open, su casa, dispuesto a seguir soñando a lo grande: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”

¿Quién es Hugo Bueno? El lateral izquierdo que ha irrumpido en la agenda del Atlético de Madrid

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”