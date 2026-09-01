Haakon VIII jura como rey ante el Parlamento de Noruega tras la muerte de Harald V: así ha sido el acto histórico con la princesa Ingrid como gran apoyo

El juramento de Haakon VIII. (Europa Press)

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El juramento del rey Haakon VIII ante el Parlamento de Noruega ha marcado un hito institucional y familiar. El nuevo monarca, investido formalmente en el Storting, ha asumido sus funciones con la solemnidad que exige la tradición, pero acompañado de señales claras de una renovación. A su lado se encontraba la princesa heredera Ingrid Alexandra, quien ha ganado protagonismo en esta etapa de transición, consolidándose como figura central en la continuidad de la Corona.

La ausencia de la reina Mette-Marit, por motivos de salud, no ha restado simbolismo al evento, en el que la presencia de Ingrid ha sido interpretada como un gesto de fortaleza generacional. La ceremonia se celebró solo cuatro días después de la muerte del rey Harald V, quien falleció a los 89 años y cuya capilla ardiente quedó abierta al pueblo noruego tras el juramento.

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El rey Haakon, en uniforme de gala y arropado por su madre, la reina Sonia, y sus dos hijos, ha recorrido en coche descapotable el trayecto desde el Palacio Real hasta el Storting, seguido de un impresionante despliegue de seguridad que ha involucrado a cerca de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

El Parlamento, lleno hasta la bandera y presidido por Masud Gharahkhani, ha sido testigo de la promesa solemne del monarca: gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Ingrid Alexandra, sentada a la derecha de su padre, ha acompañado cada uno de los pasos del acto.

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El juramento real y la democracia noruega

El acto central de la jornada consistió en el juramento ante el Parlamento, una tradición que subraya la esencia democrática de la monarquía noruega. El rey Haakon ha pronunciado la fórmula prevista por la Constitución, comprometiéndose a respetar las leyes y a servir al país. Este paso, lejos de ser meramente simbólico, representa la sujeción de la Corona al control parlamentario y a la voluntad popular, uno de los pilares del sistema noruego desde su independencia en 1905.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

En este contexto, la presencia de los máximos representantes políticos y la interpretación conjunta del Himno Real han reforzado el carácter institucional del evento. Noruega, al igual que otras monarquías europeas, mantiene una convivencia armónica entre tradición monárquica y principios democráticos. El presidente del Storting, Masud Gharahkhani, ha destacado durante la sesión que “la monarquía y la democracia no son contradictorias, sino que están interconectadas”. El propio Haakon, al recibir el documento para prestar juramento, ha recordado el compromiso de su antecesor y su intención de mantener el lema: “Todo por Noruega”.

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La ceremonia ha contado con la asistencia de delegaciones extranjeras y mensajes de apoyo de otras casas reales, como el telegrama enviado por el rey Carlos Gustavo de Suecia, padrino de Haakon.

La Casa Real noruega y el relevo generacional

La ausencia de la reina Mette-Marit, convaleciente tras un trasplante de pulmón, ha situado a la princesa heredera Ingrid en un rol central. Vestida de luto riguroso y condecoraciones, Ingrid ha actuado como primera dama durante la ceremonia, acompañando a su padre y firmando como heredera en el Palacio Real después del juramento. Este gesto, más allá de la etiqueta, ha subrayado su preparación para asumir futuras funciones y ha reforzado el mensaje de continuidad dinástica.

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La familia real de Noruega. (EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT)

La reina Sonia, madre de Haakon, también ha tenido una presencia visible en la ceremonia, a pesar de los efectos del duelo. A sus 89 años, Sonia ha sido testigo de la transición y se ha mostrado cercana a sus nietos y a sus hijos en estos días de cambio. La familia real noruega, que por primera vez en la historia moderna cuenta con dos reinas vivas, ha buscado proyectar una imagen de unidad y de adaptación a las circunstancias personales y sociales.

La princesa Ingrid, reconocida por su naturalidad y sentido del humor, ha firmado el compromiso de gobernar Noruega conforme a la Constitución, quedando habilitada para participar en reuniones del gabinete y ejercer como regente en ausencia de su padre. Condecorada con la gran cruz de la Orden de San Olav, la medalla del Centenario de la Casa Real y otras distinciones militares, Ingrid Alexandra se consolida como figura clave del futuro monárquico noruego, en una etapa marcada por el equilibrio entre la herencia recibida y los desafíos contemporáneos.

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